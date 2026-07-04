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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 5 July 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, साथी के साथ बिताएंगे यादगार पल

Aaj ka Love Rashifal 5 July 2026: मकर राशि वालों की लव लाइफ में बढ़ेगा रोमांस, साथी के साथ बिताएंगे यादगार पल

Love Horoscope 5 July 2026: क्या 5 जुलाई को मकर राशि वालों की लव लाइफ में कोई खूबसूरत मोड़ आने वाला है? प्रेम, रोमांस और साथी के साथ बढ़ती नजदीकियां आपके रिश्ते को नई मजबूती दे सकती हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें, भावनात्मक गहराई और रिश्तों को मजबूत करने के अवसर लेकर आया है. चंद्रमा के प्रभाव से कुछ राशियों के जीवन में रोमांस बढ़ेगा, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी दिखानी होगी.

जो लोग अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है. सिंगल लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल.

मेष राशि: रिश्तों में बढ़ेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पार्टनर के साथ आपका तालमेल पहले से बेहतर होगा और दोनों के बीच विश्वास मजबूत होगा. किसी पुराने मनमुटाव को बातचीत के जरिए खत्म करने का मौका मिलेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे नई शुरुआत की उम्मीद जगेगी. रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

वृषभ राशि: प्रेम जीवन में बढ़ेगी मिठास

आज साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. प्रेमी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपकी बातों को महत्व देगा. विवाहित लोगों के बीच आपसी सहयोग और सम्मान बढ़ेगा. यदि किसी बात को लेकर तनाव था तो वह दूर हो सकता है. सिंगल लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में रोमांस और खुशियां बनी रहेंगी.

मिथुन राशि: दिल की बात कहने का मिलेगा मौका

आज प्रेम जीवन में खुलकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा. यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. पार्टनर आपके विचारों को समझेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. जल्दबाजी के बजाय धैर्य से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

कर्क राशि: रिश्तों में रखें धैर्य

आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शांत रहकर बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की सेहत और भावनाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सिंगल जातकों को पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है. समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी.

सिंह राशि: रोमांस से महकेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज या खास तोहफा मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्तों में नई ताजगी और खुशियों का अनुभव होगा.

कन्या राशि: रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

आज प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. पार्टनर के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों को किसी नए व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखने से प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेंगे.

तुला राशि: प्रेम में मिलेंगी खुशियां

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ घूमने या भविष्य की योजनाएं बनाने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति का साथ अच्छा लग सकता है. रिश्तों में भावनात्मक मजबूती और खुशियों का अनुभव होगा.

वृश्चिक राशि: भावनाओं पर रखें नियंत्रण

आज किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. पार्टनर की बातों को धैर्य से सुनें और अनावश्यक बहस से दूर रहें. यदि कोई गलतफहमी चल रही है तो उसे बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सम्मान करना चाहिए. सिंगल जातकों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. संयम से रिश्ते मजबूत बनेंगे.

धनु राशि: प्रेम जीवन में आएगी नई ऊर्जा

आज प्रेम संबंधों में खुशियां और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती देगा. यदि लंबे समय से कोई दूरी थी तो वह खत्म हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत के अच्छे संकेत बन रहे हैं. मन रोमांटिक रहेगा.

मकर राशि: साथी के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन बेहद सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ डिनर, घूमने या किसी खास पल को साथ बिताने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच विश्वास और रोमांस बढ़ेगा. विवाहित लोगों के रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. दिल की बातें साझा करने का सही समय है.

कुंभ राशि: रिश्तों में आएगी नई ताजगी

आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व प्रेम जीवन में सकारात्मक असर डालेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. यदि किसी बात को लेकर दूरी थी तो वह समाप्त हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

मीन राशि: धैर्य से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को पर्याप्त समय न दे पाने से हल्की नाराजगी हो सकती है. खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी से बचना चाहिए. समय के साथ रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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