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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोRahu Gochar 2026 Impact: किस्मत का बड़ा टर्निंग पॉइंट! 5 दिसंबर को राहु बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों के छात्रों का चमकेगा करियर

Rahu Gochar 2026 Impact: किस्मत का बड़ा टर्निंग पॉइंट! 5 दिसंबर को राहु बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों के छात्रों का चमकेगा करियर

Rahu Gochar 2026 Impact: 5 दिसंबर को मकर राशि में राहु का प्रवेश सिंह, तुला, वृश्चिक, मीन और मकर राशि के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं में मिलेगी बड़ी सफलता. एकाग्रता से चमकेगा करियर.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Jul 2026 05:12 PM (IST)
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Rahu Transit 2026 Effects for Students: ज्योतिष शास्त्र में राहु को भ्रम, अचानक बदलाव और तकनीकी समझ का कारक माना जाता है. साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को सुबह 10:32 बजे राहु का प्रवेश शनि की राशि मकर में होने जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषियों के अनुसार, राहु का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं (Government Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के करियर पर भी गहरा असर डालेगा.

राहु और शनि के बीच बनने वाले 'त्रिएकादश' और 'चतुर्थ दशम योग' के कारण परीक्षा पैटर्न या सरकारी भर्तियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

आइए जानते हैं कि इस गोचर का देश के लाखों युवाओं और 5 प्रमुख राशियों के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

1. सिंह राशि (Leo) - कड़े कॉम्पिटिशन में मिलेगी सफलता

सिंह राशि के छात्रों के लिए राहु का गोचर कुंडली के छठे (6th) भाव में होने जा रहा है, जिसे प्रतियोगिता और शत्रुओं का भाव माना जाता है.

परीक्षा परिणाम: यदि आप UPSC, State PCS या Banking जैसी कठिन परीक्षाओं के इंटरव्यू या मेन्स राउंड में हैं, तो सफलता की प्रबल संभावना है.

रणनीति: आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. पुराने प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है.

सलाह: अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से बचें और रिवीजन पर ध्यान दें.

2. तुला राशि (Libra) - टेक्निकल और रिसर्च फील्ड में बड़ा मौका

तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में होगा. यह समय मानसिक मन्थन और बड़े बदलावों का है.

परीक्षा परिणाम: जो छात्र रक्षा (Defense), रेलवे, या टेक्निकल फील्ड (जैसे GATE, ISRO, IT Exams) की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.

विदेश में पढ़ाई: यदि आप स्कॉलरशिप या विदेश में उच्च शिक्षा/रिसर्च के लिए सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, तो राह आसान होगी.

सलाह: शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, एक कड़ा टाइम-टेबल (Routine) फॉलो करें.

3. वृश्चिक राशि (Scorpio) - बढ़ेगा पराक्रम, इंटरव्यू में चमकेगी किस्मत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु तीसरे भाव (पराक्रम और संवाद) में गोचर करेंगे.

परीक्षा परिणाम: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC CGL, CHSL) और पुलिस/आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह गोचर शानदार रहेगा. शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी.

इंटरव्यू: यदि आपका कोई इंटरव्यू पेंडिंग है, तो राहु आपकी संवाद शैली (Communication) को मजबूत करेंगे, जिससे चयनकर्ताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा.

सलाह: नए निवेश या किताबों पर खर्च बढ़ेगा, बजट का ध्यान रखें.

4. मीन राशि (Pisces) - साढ़ेसाती के बीच मिलेगी बड़ी खुशखबरी

मीन राशि के छात्रों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन राहु का गोचर आपकी राशि के 11वें (लाभ) भाव में होने जा रहा है, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है.

परीक्षा परिणाम: पिछले कई सालों से जो छात्र 1 या 2 नंबरों से मेरिट लिस्ट में रुक रहे थे, उनके बिगड़े काम अब बनने लगेंगे. टीचिंग (TET/NET), जुडिशरी या प्रशासनिक सेवाओं में चयन के योग हैं.

सलाह: आलस्य को खुद पर हावी न होने दें. शनि का दबाव और राहु का लाभ तभी मिलेगा जब आप शत-प्रतिशत मेहनत करेंगे.

5. मकर राशि (Capricorn) - राहु का आपकी ही राशि में प्रवेश, फोकस बढ़ाने की जरूरत

चूंकि राहु आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील रहेगा.

परीक्षा परिणाम: राहु आपको लीक से हटकर सोचने की क्षमता (Out-of-the-box thinking) देंगे. मैनेजमेंट, लॉ (Law), और डेटा एनालिसिस के छात्रों को परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

चुनौती: मकर राशि के छात्रों का मन इस दौरान भ्रमित हो सकता है. सोशल मीडिया और गेमिंग जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा ध्यान भटकने से परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है.

सलाह: प्रतिदिन योग या मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे.

छात्रों के लिए विशेष ज्योतिषीय सलाह: राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए छात्र रोजाना 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं या बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा खिला सकते हैं.

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 04 Jul 2026 05:12 PM (IST)
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Horoscope 2026 Rahu Transit 2026 Astrology For Students Rahu Gochar Impact 2026 Sarkari Naukri Yoga 2026
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