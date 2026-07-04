Rahu Transit 2026 Effects for Students: ज्योतिष शास्त्र में राहु को भ्रम, अचानक बदलाव और तकनीकी समझ का कारक माना जाता है. साल के अंत में 5 दिसंबर 2026 को सुबह 10:32 बजे राहु का प्रवेश शनि की राशि मकर में होने जा रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषियों के अनुसार, राहु का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं (Government Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के करियर पर भी गहरा असर डालेगा.

राहु और शनि के बीच बनने वाले 'त्रिएकादश' और 'चतुर्थ दशम योग' के कारण परीक्षा पैटर्न या सरकारी भर्तियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

आइए जानते हैं कि इस गोचर का देश के लाखों युवाओं और 5 प्रमुख राशियों के छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.

1. सिंह राशि (Leo) - कड़े कॉम्पिटिशन में मिलेगी सफलता

सिंह राशि के छात्रों के लिए राहु का गोचर कुंडली के छठे (6th) भाव में होने जा रहा है, जिसे प्रतियोगिता और शत्रुओं का भाव माना जाता है.

परीक्षा परिणाम: यदि आप UPSC, State PCS या Banking जैसी कठिन परीक्षाओं के इंटरव्यू या मेन्स राउंड में हैं, तो सफलता की प्रबल संभावना है.

रणनीति: आपकी एकाग्रता बढ़ेगी. पुराने प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है.

सलाह: अति-आत्मविश्वास (Overconfidence) से बचें और रिवीजन पर ध्यान दें.

2. तुला राशि (Libra) - टेक्निकल और रिसर्च फील्ड में बड़ा मौका

तुला राशि वालों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में होगा. यह समय मानसिक मन्थन और बड़े बदलावों का है.

परीक्षा परिणाम: जो छात्र रक्षा (Defense), रेलवे, या टेक्निकल फील्ड (जैसे GATE, ISRO, IT Exams) की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.

विदेश में पढ़ाई: यदि आप स्कॉलरशिप या विदेश में उच्च शिक्षा/रिसर्च के लिए सरकारी परीक्षा दे रहे हैं, तो राह आसान होगी.

सलाह: शुरुआत में पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, एक कड़ा टाइम-टेबल (Routine) फॉलो करें.

3. वृश्चिक राशि (Scorpio) - बढ़ेगा पराक्रम, इंटरव्यू में चमकेगी किस्मत

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु तीसरे भाव (पराक्रम और संवाद) में गोचर करेंगे.

परीक्षा परिणाम: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC CGL, CHSL) और पुलिस/आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह गोचर शानदार रहेगा. शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होगी.

इंटरव्यू: यदि आपका कोई इंटरव्यू पेंडिंग है, तो राहु आपकी संवाद शैली (Communication) को मजबूत करेंगे, जिससे चयनकर्ताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा.

सलाह: नए निवेश या किताबों पर खर्च बढ़ेगा, बजट का ध्यान रखें.

4. मीन राशि (Pisces) - साढ़ेसाती के बीच मिलेगी बड़ी खुशखबरी

मीन राशि के छात्रों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन राहु का गोचर आपकी राशि के 11वें (लाभ) भाव में होने जा रहा है, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है.

परीक्षा परिणाम: पिछले कई सालों से जो छात्र 1 या 2 नंबरों से मेरिट लिस्ट में रुक रहे थे, उनके बिगड़े काम अब बनने लगेंगे. टीचिंग (TET/NET), जुडिशरी या प्रशासनिक सेवाओं में चयन के योग हैं.

सलाह: आलस्य को खुद पर हावी न होने दें. शनि का दबाव और राहु का लाभ तभी मिलेगा जब आप शत-प्रतिशत मेहनत करेंगे.

5. मकर राशि (Capricorn) - राहु का आपकी ही राशि में प्रवेश, फोकस बढ़ाने की जरूरत

चूंकि राहु आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील रहेगा.

परीक्षा परिणाम: राहु आपको लीक से हटकर सोचने की क्षमता (Out-of-the-box thinking) देंगे. मैनेजमेंट, लॉ (Law), और डेटा एनालिसिस के छात्रों को परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

चुनौती: मकर राशि के छात्रों का मन इस दौरान भ्रमित हो सकता है. सोशल मीडिया और गेमिंग जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा ध्यान भटकने से परीक्षा परिणाम प्रभावित हो सकता है.

सलाह: प्रतिदिन योग या मेडिटेशन करें ताकि मन शांत रहे.

छात्रों के लिए विशेष ज्योतिषीय सलाह: राहु के नकारात्मक प्रभावों से बचने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए छात्र रोजाना 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं या बुधवार के दिन पक्षियों को बाजरा खिला सकते हैं.

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