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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: सिंह राशि में चंद्रमा और मघा नक्षत्र का संयोग, जानें 13 अगस्त को किसे मिलेगा धन और करियर में लाभ

Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि में चंद्रमा और मघा नक्षत्र का संयोग, जानें 13 अगस्त को किसे मिलेगा धन और करियर में लाभ

Aaj Ka Rashifal 13 August 2026: चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. जानें मेष से मीन तक करियर, धन, व्यापार, प्रेम, स्वास्थ्य और उपाय.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 13 Aug 2026 06:38 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal, 13 August 2026: आज श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43 बजे तक रहेगी. कल के सूर्य ग्रहण और अमावस्या के बाद, आज सावन शुक्ल पक्ष की शुरुआत धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ मानी जा रही है.

पंचांग के अनुसार, आज सुबह 06:07 बजे चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सुबह 06:07 बजे तक 'आश्लेषा नक्षत्र' रहेगा, जिसके बाद भगवान पितरों के नक्षत्र 'मघा नक्षत्र' की शुरुआत होगी. साथ ही, आज दोपहर 12:16 बजे तक 'वरियान योग' का प्रभाव रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है.

Aaj Ka Rashifal: सिंह राशि में चंद्रमा और मघा नक्षत्र का संयोग, जानें 13 अगस्त को किसे मिलेगा धन और करियर में लाभ

आज गुरुवार का दिन होने के साथ-साथ शुभ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:52 बजे तक रहेगा, जो मांगलिक व नए कार्यों की शुरुआत के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है.

हालांकि, दोपहर 14:05 से शाम 15:44 बजे तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचना चाहिए.

सिंह राशि में चंद्रमा के गोचर से मेष, मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के जातकों को करियर, व्यापार, आत्मविश्वास और धन लाभ के मामलों में बेहतरीन अवसर मिलेंगे.

वहीं, वृषभ, कर्क, कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों को अपनी बुद्धिमत्ता, संयम और देवगुरु बृहस्पति व भगवान शिव की आराधना से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे.

आइए जानते हैं, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार के पावन अवसर पर मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र शुरू हो जाएगा.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके बौद्धिक कौशल, निर्णय क्षमता और रचनात्मकता में बेहतरीन सुधार लाएगा. दफ्तर में आपके नए आइडियाज और कार्यशैली को वरिष्ठ अधिकारियों का प्रोत्साहन मिलेगा.

जो लोग अध्यापन, कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष सफलता दिलाने वाला रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के लिए करें. दोपहर 14:05 से शाम 15:44 बजे तक राहु काल में जल्दबाजी में निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन योजनाओं का विस्तार करने और नए सौदे तय करने के लिए उत्तम है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में लाभ होगा.

यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या बिना विचार किए बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का पावन अवसर घर-परिवार में खुशहाली लाएगा. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी. शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 9, 1
  • लकी कलर: पीला, लाल, केसरिया

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

आज सावन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और देवगुरु गुरुवार का पावन योग है-

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिलाकर अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केला या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से देवगुरु बृहस्पति और देवाधिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होगी, बुद्धि व ज्ञान में वृद्धि होगी और सभी अटके हुए काम पूरे होंगे.

वृषभ राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, अचल संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक स्थिरता और काम में एकाग्रता प्रदान करेगा. जो लोग वर्क फ्रॉम होम, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की शुरुआत या बैठकों के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में दफ्तरी वाद-विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रॉपर्टी या कार्यस्थल के सौंदर्यकरण पर ध्यान देने का है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और अचल संपत्ति से जुड़े सौदों में लाभ मिलने की संभावना है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. घर की सुख-सुविधाओं, वाहन या साज-सज्जा की वस्तुओं की खरीदारी पर धन खर्च हो सकता है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और आनंद लेकर आएगा. माता जी का मार्गदर्शन व आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होगा.

जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा. शाम को परिजनों के साथ भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से गृह क्लेश दूर होंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से सहज महसूस करेंगे. हालांकि छाती या फेफड़ों में हल्की ठंड/कफ से बचाव रखें. सात्विक आहार ग्रहण करें और ध्यान व योग को दिनचर्या में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, पीला

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध और सफेद चंदन अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु को केले और चने की दाल का भोग लगाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
3. किसी मंदिर में जाकर चने की दाल, हल्दी या सफेद मिष्ठान का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और महादेव की कृपा प्राप्त होगी, घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी और मानसिक शांति मिलेगी.

मिथुन राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, संवाद, संपर्क और छोटे भाई-बहनों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक या आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और संवाद कौशल (Communication Skills) में अभूतपूर्व वृद्धि करेगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा.

जो लोग मीडिया, मार्केटिंग, सेल्स, कंटेंट राइटिंग या आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या प्रेजेंटेशन के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में किसी नए समझौते पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए नेटवर्क बनाने और व्यावसायिक संपर्कों के विस्तार के लिए बेहतरीन है. आपकी बातचीत की शैली से बड़े सौदे फाइनल हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. आपके प्रयासों और पराक्रम से धन लाभ के नए स्रोत खुलेंगे. हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम भरा निवेश करने या सट्टेबाजी से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में मिठास लेकर आएगा. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा.

जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा. शाम को परिवार संग भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. कंधों या गले की हल्की थकावट से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें, सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष चमेली या घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, चने की दाल या पीली मिठाई का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, पराक्रम बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

कर्क राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब और अचल संपत्ति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. कल के ग्रहण के प्रभाव के बाद आज का यह गोचर आपके जीवन में धन लाभ, वाणी में मिठास और मानसिक राहत लेकर आएगा.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपकी संवाद शैली (Communication) और वाणी के प्रभाव को बढ़ाएगा. दफ्तर में मीटिंग्स और आधिकारिक चर्चाओं में आपकी बात को महत्व दिया जाएगा.

जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, टीचिंग या पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. दोपहर 14:05 से शाम 15:44 बजे तक राहु काल के दौरान कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए ग्राहकों से जुड़ने और पुराने बकायों की वसूली करने के लिए बेहतरीन है. वाणी के प्रभाव से अटके हुए सौदे फाइनल हो सकते हैं और बाजार में आपकी साख सुधरेगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. धन भाव में चंद्रमा के प्रभाव से अचानक धन लाभ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. बचत (Savings) में बढ़ोतरी होगी.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा जोखिम भरा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में मिठास और खुशहाली लेकर आएगा. परिजनों संग पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और घर में मांगलिक चर्चा हो सकती है. शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप कल की तुलना में काफी बेहतर, तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, खान-पान में लापरवाही के कारण गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता हो सकती है. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में जल पीएं और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 2, 7
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, पीला

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर में जाकर चने की दाल, केला, सफेद चावल या दूध का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी चंद्रमा, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, धन-धान्य में वृद्धि होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. कल के ग्रहण और द्वादश गोचर के बाद, आपकी ही राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके आत्मविश्वास, उर्जा और व्यक्तित्व में नया उभार लेकर आएगा.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और आकर्षण बढ़ेगा. दफ्तर में आपके नेतृत्व कौशल और निर्णय क्षमता की सराहना होगी. पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

जो लोग मैनेजमेंट, प्रशासन या लीडरशिप रोल में हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर जल्दबाजी में दस्तखत न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने और नई व्यावसायिक नीतियां लागू करने का है. आपकी योजनाएं सफल होंगी और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. आय के स्रोतों में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. स्वयं के विकास या व्यक्तित्व पर धन खर्च हो सकता है.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या बिना विचार के बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में नया उत्साह और प्रसन्नता लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और प्रगाढ़ होंगे.

आपके आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से परिवार के सदस्य प्रभावित रहेंगे. शाम को परिजनों संग भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को शारीरिक रूप से ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से काफी प्रसन्न महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक सुस्ती या मानसिक तनाव से राहत मिलेगी. दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 5
  • लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, पीला

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और लाल चंदन अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और सूर्य देव के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड, केसरिया मिष्ठान या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी सूर्य देव, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

कन्या राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, अनियोजित खर्चों और मानसिक शांति के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज आपको थोड़ा संयम और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर दफ्तर में काम का दबाव या अचानक भागदौड़ बढ़ा सकता है.

जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) या ऑनलाइन माध्यमों से कार्यरत हैं, उनके लिए आज नए अवसर मिल सकते हैं. सहकर्मियों के साथ बहसबाजी से दूर रहें.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग आवश्यक आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज अपने बजट और पैसों के लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. अनियोजित व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूरदराज या विदेश के संपर्कों से व्यापार करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज अपने खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. अचानक आए घरेलू, स्वास्थ्य या धार्मिक आयोजनों पर धन खर्च हो सकता है.

राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने, शेयर बाजार में बिना विचार किए निवेश करने या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक सौहार्द लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें.

शाम के समय घर पर भगवान विष्णु और शिव जी का ध्यान व पूजन करने से मन की बेचैनी दूर होगी और शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आँखों में जलन/थकान, सिरदर्द या नींद पूरी न होने से शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त विश्राम लें, सात्विक व हल्का आहार ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल पीएं और तनाव दूर करने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, पीला, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, चने की दाल, केला या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, अनियोजित खर्चों पर रोक लगेगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

तुला राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय, इच्छापूर्ति, प्रगति और मित्रों के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा व्यावसायिक या आर्थिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आज करियर के दृष्टिकोण से शानदार परिणाम लेकर आएगा. दफ्तर में आपके सहकर्मियों, नेटवर्किंग और टीम मेंबर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी.

जो लोग कॉर्पोरेट, आईटी, या सोशल मीडिया/मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक चर्चाओं के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल के दौरान सावधानी बरतें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफा कमाने और व्यवसाय के विस्तार के लिए अनुकूल है. नए क्लाइंट्स से जुड़ने और पुराने नेटवर्क्स से लाभ मिलने के योग हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है.

दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी लाभदायक और मजबूत रहेगा. लाभ भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

रुका हुआ या अटका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है. हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर सामाजिक और पारिवारिक जीवन में खुशियां लाएगा. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी समझ बेहतर होगी.

शाम को परिवार के साथ भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. दिनचर्या में नियमित व्यायाम, सात्विक आहार और प्रचुर मात्रा में जल के सेवन को बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 6, 3
  • लकी कलर: सफेद, पीला, क्रीम

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केला, सफेद चावल या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शुक्र, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, आय में वृद्धि होगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

वृश्चिक राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म, करियर, प्रतिष्ठा, व्यापार और पिता के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके कर्म क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रगति लेकर आएगा. दफ्तर में आपके काम और कार्यशैली की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

पेंडिंग पड़े आधिकारिक काम गति पकड़ेंगे. जो लोग सरकारी नौकरी, प्रशासन, या प्रबंधन (Management) के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से उपलब्धियों भरा रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों, प्रेजेंटेशन या डील फाइनल करने के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में दफ्तरी वाद-विवाद से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख (Reputation) मजबूत करने और व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का है. सरकारी कार्यों या नए सौदों में लाभ मिलने की संभावना है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. कर्म भाव में चंद्र देव के प्रभाव से आपके प्रयासों का अच्छा आर्थिक परिणाम मिलेगा. बिजनेस या नौकरी के माध्यम से आय में सुधार होगा.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में खुशहाली और मान-सम्मान लेकर आएगा. पिता जी या घर के बड़ों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिलेगा.

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपके फैसलों में उनका सहयोग मिलेगा. शाम को परिजनों संग भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 9, 3
  • लकी कलर: लाल, पीला, केसरिया

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद और लाल चंदन अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड, केसरिया मिष्ठान या लाल-पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

धनु राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, लंबी यात्राओं और गुरु के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे. कल के अष्टम चंद्र के प्रभाव के बाद आज भाग्य भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके रुके हुए कामों में गति और मानसिक सुकून लेकर आएगा.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके करियर और योजनाओं को भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा. दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों, मेंटर्स या मार्गदर्शकों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

जो लोग उच्च शिक्षा, शोध, पब्लिशिंग, लीगल या दूरदराज के प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन सफलता दिलाने वाला रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग नई योजनाओं को शुरू करने या महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों की प्राप्ति और दूरस्थ संपर्कों (Long-distance Contacts) से लाभ कमाने का है. व्यावसायिक योजनाएं गति पकड़ेंगी और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और लाभदायक रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है या आय के नए स्रोत बन सकते हैं.

हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या बिना विचार किए बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर धार्मिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है. पिता जी, गुरुजनों और घर के बड़ों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद मिलेगा.

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और किसी धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. शाम को घर पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति मिलेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, तनावमुक्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या या मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. सात्विक भोजन लें, पर्याप्त जल पीएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 3, 9
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, हल्दी और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केला, पीले फल या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, भाग्य का द्वार खुलेगा और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

मकर राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से अष्टम भाव यानी परिवर्तन, शोध, अचानक धन लाभ, आयु और गुप्त ज्ञान के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक निर्णय लेने या किसी नए काम की शुरुआत करने से बचें.

करियर (Career)

अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होने के कारण आज कार्यक्षेत्र में अचानक काम का दबाव या जिम्मेदारियां बदल सकती हैं. दफ्तर में सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की राजनीति या उग्र बहस से दूर रहें.

जो लोग रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्स, सीए या गुप्त विद्याओं के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग रुके हुए आधिकारिक कामों को निपटाने के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में सावधान रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन, कागजी कार्रवाई और टैक्स से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. पार्टनरशिप में काम करने वाले जातक एक-दूसरे के साथ पारदर्शिता बनाए रखें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज समझदारी और संयम से काम लें. अनियोजित या अचानक आए खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है. हालांकि, पैतृक संपत्ति या शेयर/बीमा से जुड़े मामलों में अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है.

राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर पारिवारिक जीवन में आध्यात्मिक सौहार्द लाएगा. ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें.

जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और उनके साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखें. शाम को परिवार संग भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से घर में शांति का वातावरण बनेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. पेट में जलन, गैस, एसिडिटी या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. वाहन सावधानी से चलाएं. सात्विक व हल्का आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पीएं और ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, पीला, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, चने की दाल, उड़द या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, अष्टम चंद्र के दोष शांत होंगे और जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

कुंभ राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership), व्यापार और जनसंपर्क के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में पब्लिक रिलेशन, नेटवर्किंग और टीम वर्क में बेहतरीन परिणाम देगा. दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

जो लोग क्लाइंट-फेसिंग रोल, सेल्स, कंसल्टिंग या लीगल सेवाओं से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठकों या सौदों के लिए करें.

शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में दफ्तरी वाद-विवाद से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में काम करने वाले जातकों के लिए आज का दिन नए सौदे तय करने और व्यापार विस्तार के लिए अनुकूल है. पार्टनर के साथ आपसी समझ बेहतर होगी जिससे व्यापारिक फैसले गति पकड़ेंगे.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ और संतुलित रहेगा. व्यावसायिक गतिविधियों और दैनिक व्यापार से आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन अवसर दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और वे आपके फैसलों में पूरा सहयोग देंगे.

अविवाहित जातकों के लिए विवाह से जुड़े नए प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम को परिजनों संग भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से घर में खुशहाली बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य और अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और सात्विक आहार अपनाएं.

  • लकी नंबर: 8, 5
  • लकी कलर: गहरा नीला, पीला, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, केले, काले तिल या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, व्यापार व दांपत्य जीवन में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहेगी.

मीन राशिफल, 13 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43:35 बजे तक रहेगी. आज सुबह 06:07:35 बजे तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

चंद्रमा सुबह 06:07:35 बजे कर्क राशि से निकलकर आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा और सेवा के भाव (सिंह राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 12:16:15 बजे तक वरियान योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और मान-सम्मान दिलाता है. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

हालांकि, दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जोखिम भरे आर्थिक फैसले लेने से बचें.

करियर (Career)

छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आज कार्यक्षेत्र में आपको शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएगा. दफ्तर में पेंडिंग पड़े कामों को आप अपनी सूझबूझ से पूरा करने में सफल रहेंगे.

जो लोग जॉब बदलने, इंटरव्यू देने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों से बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:52 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या मीटिंग्स के लिए करें. शाम 14:05 से 15:44 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, पुराने विवादों, ऋण (Loan) या बकायों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए अच्छा है. आपकी कार्यकुशलता से बाजार में प्रतिद्वंद्वी पीछे छूटेंगे.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. पुराने कर्जों से राहत पाने के रास्ते मिलेंगे और व्यावसायिक गतिविधियों से आय बनी रहेगी. हालांकि, अनियोजित चिकित्सीय खर्चों या देनदारियों पर धन व्यय हो सकता है.

राहु काल (दोपहर 14:05 से शाम 15:44) और गुलिक काल (सुबह 09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में सौहार्द लाएगा. ननिहाल पक्ष या किसी वरिष्ठ रिश्तेदार की ओर से अच्छी खबर मिल सकती है.

जीवनसाथी का हर परिस्थिति में सहयोग मिलेगा. शाम के समय परिवार के साथ भगवान विष्णु और शिव जी की आराधना करने से घर में शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में एसिडिटी, अपच या आंखों/थकान से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. अपने खान-पान पर विशेष नियंत्रण रखें, सात्विक आहार लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और हल्का व्यायाम करें.

  • लकी नंबर: 3, 7
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

गुरुवार एवं श्रावण शुक्ल प्रतिपदा का विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, पंचामृत और बेलपत्र अर्पित करें.
2. भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' एवं 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
3. किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, हल्दी, केले या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी, शत्रुओं व रोगों का शमन होगा और जीवन में सुख-समृद्धि का वास रहेगा.

FAQ-13 अगस्त 2026 पंचांग और राशिफल

1. 13 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और पक्ष है?

13 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 20:43 बजे तक है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में और किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं?

चंद्रमा सुबह 06:07 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. आज सुबह 06:07 बजे के बाद मघा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

3. 13 अगस्त 2026 को शुभ काम करने के लिए अभिजीत मुहूर्त कब है?

आज महत्वपूर्ण एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:22 से 12:52:18 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 13 अगस्त 2026 को राहु काल का समय क्या रहेगा?

आज दोपहर 14:05:06 से शाम 15:44:21 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा. इस दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या नया समझौता करने से बचें.

5. गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

गुरुवार को दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहता है. आज दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दही या जीरा खाकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन शुक्ल प्रतिपदा और गुरुवार के दिन कौन-सा विशेष उपाय करना चाहिए?

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में गंगाजल, कच्चा दूध व हल्दी मिलाकर अर्पित करें. इसके बाद भगवान विष्णु और शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला या पीले वस्त्र दान करने से देवकृपा प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें- Motivational Quotes: प्यार और मोह में क्या फर्क है? गीता से समझें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:38 AM (IST)
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