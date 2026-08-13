Meen Rashifal 13 August 2026: 6ठे चंद्रमा से मीन राशि वाले भावुकता में न लें फैसला, विवाह के बनेंगे मजबूत योग
Pisces Horoscope 13 August 2026: 6ठे चंद्रमा से मीन राशि वाले भावुकता में न लें फैसला, विवाह के बनेंगे मजबूत योग! जानें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, वरियान योग और आपकी राशि के स्वामी गुरु का आशीर्वाद बना हुआ है.
चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां केतु की उपस्थिति के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु, बाधा व सेवा स्थान) में संचार करेंगे. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज भावुकता में आकर कोई गलत फैसला लेने से बचें. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज मीन राशि के जातकों को अधिक सजग और जिम्मेदार बनने की आवश्यकता है. बिजनेस में स्वयं की जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक रहें, तभी आप अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब होंगे. बिजनेसमैन को मार्केट में व्यावसायिक पार्टियों के साथ बेहतर तालमेल और कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना होगा; इससे सीधे तौर पर धन लाभ के अवसर मिलेंगे.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन को अपने मन को एकाग्रचित्त करने की जरूरत है; मन का भटकाव कई तरफ रहने के कारण काम में कम ध्यान लग सकता है. वर्कस्पेस पर यदि सहकर्मियों (Co-workers) के साथ कोई गलतफहमी उत्पन्न हुई है, तो उसे सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठों (Seniors) की सहायता लें. शांत दिमाग से काम निपटाएं.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. जिन विवाह योग्य लोगों की बात अब तक पक्की नहीं हो रही थी, ग्रहों की अनुकूल स्थिति से अब उनके हाथ पीले होने (शादी तय होने) के मजबूत योग बन रहे हैं; जल्द ही रिश्ता पक्का हो सकता है. हालांकि, भविष्य की चिंताओं को लेकर अत्यधिक सोचने से बचें, वरना मौजूदा रिलेशनशिप की स्थिरता प्रभावित हो सकती है.
शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन और ज्ञानार्जन का है. समय की स्थिति यह स्पष्ट कर रही है कि यह समय अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का है. स्टूडेंट्स अपनी गलतियों को तत्काल स्वीकार करते हुए त्रुटियों को दूर करें, इससे भविष्य के लिए रास्ता साफ होगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
छठे भाव में चंद्रमा-केतु का गोचर होने से मानसिक भटकाव, भावुकता या पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, पर्याप्त नींद लें और शिव जी का पूजन करें.
शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल में कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तथा पीली वस्तु का दान करें; इससे विवाह की बाधाएं दूर होंगी और करियर में सफलता मिलेगी.
FAQs
Q1. 13 अगस्त 2026 को मीन राशि के अविवाहितों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है?
Ans. ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने से विवाह के योग बन रहे हैं और जल्द ही रिश्ता पक्का हो सकता है.
Q2. आज मीन राशि के कारोबारियों को बिजनेस में तरक्की के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहें और बाजार में पार्टियों से बेहतर तालमेल बनाकर चलें.
Q3. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. मन को एकाग्र रखें और सहकर्मियों से हुई गलतफहमी को सुलझाने के लिए सीनियर्स की मदद लें.
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