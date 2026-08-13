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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 13 August 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से मकर राशि वाले रहें सावधान, अचानक वित्तीय फैसले और निवेश न करें

Makar Rashifal 13 August 2026: 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष से मकर राशि वाले रहें सावधान, अचानक वित्तीय फैसले और निवेश न करें

Capricorn Horoscope 13 August 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से मकर राशि वाले रहें सावधान, पैसों के लेनदेन में रखें सतर्कता! जानें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 04:40 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से विराजमान केतु के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, अचानक संकट, अनचाहा व्यय व मानसिक तनाव स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज आपको भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अचानक आने वाली अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मकर राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में तुरंत निर्णय लेकर कोई भी नया कार्य शुरू न करें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन नहीं करना चाहिए, वरना पेमेंट फंसने का बड़ा डर है. मार्केट में नया निवेश करते समय भी पूरी तरह अलर्ट रहें, क्योंकि वित्तीय हानि की संभावना बन रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. दफ्तर में समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में ही आपका काफी समय बीत सकता है, जिससे काम के मामले में हालात सामान्य नहीं रहेंगे. वर्कस्पेस पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज खास सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं. आपको किसी वजह से अपनी करियर संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार (Re-think) भी करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज थोड़ा धैर्य से काम लें. जीवन की गाड़ी पटरी पर कुछ धीमी चलती महसूस होगी. हालांकि, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम, समझदारी और तालमेल बढ़ाने की कोशिशों में लगातार लगे रहेंगे. वाणी में मधुरता बनाए रखें ताकि छोटी बातें तूल न पकड़ें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव दे सकता है. स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और संयम से बिताएं. दिनभर बेवजह तनावग्रस्त और चिंतित रहने के बजाय कुछ नया सीखने का प्रयास करें, जो आपको अद्भुत अहसास कराएगा और आपका ध्यान भटकाव से बचाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

8वें भाव में चंद्रमा-केतु के गोचर से मानसिक अशांति, अनिद्रा, पेट की खराबी या चोट-चपेट का खतरा बना रह सकता है. जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें. मेडिटेशन करें और खान-पान में पूरी सावधानी रखें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव और ग्रहण दोष समाप्त होगा.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू न करें, बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन न करें और बाजार में नया निवेश टाल दें.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और विरोधियों के षड्यंत्रों से सतर्क रहें; अपनी करियर योजनाओं का पुनर्विचार करें.

Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?
Ans. संयम बनाए रखें, तनाव लेने के बजाय कुछ नया सीखने में अपना ध्यान लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 04:40 AM (IST)
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