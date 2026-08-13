Aaj Ka Makar Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पहले से विराजमान केतु के कारण चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी रुकावट, अचानक संकट, अनचाहा व्यय व मानसिक तनाव स्थान) में संचार करेंगे. 8वें चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज आपको भावनात्मक उतार-चढ़ाव और अचानक आने वाली अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मकर राशि के जातकों को बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में तुरंत निर्णय लेकर कोई भी नया कार्य शुरू न करें, अन्यथा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन नहीं करना चाहिए, वरना पेमेंट फंसने का बड़ा डर है. मार्केट में नया निवेश करते समय भी पूरी तरह अलर्ट रहें, क्योंकि वित्तीय हानि की संभावना बन रही है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चुनौतियों से भरा रह सकता है. दफ्तर में समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में ही आपका काफी समय बीत सकता है, जिससे काम के मामले में हालात सामान्य नहीं रहेंगे. वर्कस्पेस पर किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सामान्य से अधिक समय देना पड़ सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज खास सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं. आपको किसी वजह से अपनी करियर संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार (Re-think) भी करना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के मामले में आज थोड़ा धैर्य से काम लें. जीवन की गाड़ी पटरी पर कुछ धीमी चलती महसूस होगी. हालांकि, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम, समझदारी और तालमेल बढ़ाने की कोशिशों में लगातार लगे रहेंगे. वाणी में मधुरता बनाए रखें ताकि छोटी बातें तूल न पकड़ें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव दे सकता है. स्टूडेंट्स के लिए बेहतर होगा कि दिन को शांति और संयम से बिताएं. दिनभर बेवजह तनावग्रस्त और चिंतित रहने के बजाय कुछ नया सीखने का प्रयास करें, जो आपको अद्भुत अहसास कराएगा और आपका ध्यान भटकाव से बचाएगा.

8वें भाव में चंद्रमा-केतु के गोचर से मानसिक अशांति, अनिद्रा, पेट की खराबी या चोट-चपेट का खतरा बना रह सकता है. जल्दबाजी में वाहन चलाने से बचें. मेडिटेशन करें और खान-पान में पूरी सावधानी रखें.

शुभ रंग: ग्रीन (हरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और काले तिल चढ़ाएं. इसके साथ ही भगवान विष्णु की आराधना करें और 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें; इससे अष्टम चंद्रमा का अशुभ प्रभाव और ग्रहण दोष समाप्त होगा.

FAQs

Q1. 13 अगस्त 2026 को मकर राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. जल्दबाजी में कोई नया काम शुरू न करें, बिना सोचे-समझे पैसों का लेन-देन न करें और बाजार में नया निवेश टाल दें.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात से बचना चाहिए?

Ans. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और विरोधियों के षड्यंत्रों से सतर्क रहें; अपनी करियर योजनाओं का पुनर्विचार करें.

Q3. आज मकर राशि के विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. संयम बनाए रखें, तनाव लेने के बजाय कुछ नया सीखने में अपना ध्यान लगाएं.

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