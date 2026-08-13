तीसरी शादी करेंगे पवन सिंह? राधे मां ने कर दी भविष्यवाणी

कलर्स टीवी और ओटीटी पर जियो हॉटस्टार पर टेलीकास्ट हो रहा शो भोजपुरी बवाल इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है. शो में पवन सिंह से लेकर निरहुआ, आम्रपाली दुबे सहित कई भोजपुरी स्टार्स नजर आ रहे हैं जो अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी बातों को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं. इन सबके बीच शो के अपकमिंग एपिसोड में राधे मां बतौर गेस्ट बनकर पहुंची हैं. इसका प्रोमो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रोमो में राधे मां भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की तीसरी शादी की भविष्यवाणी भी करती हैं.

राधे मां ने की पवन सिंह की तीसरी शादी की भविष्यवाणी

प्रोमो में देखा जा सकता है कि भारती सिंह शो को होस्ट करती दिख रही हैं. इस दौरान भारती का वॉइसओवर सुनाई देता है कि ये वो हैं जो लोगों का दुख दर्द अपने ज्ञान से हर लेती हैं. आज आई हैं राधे मां, इसके बाद भारती सिंह से लेकर पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे राधे मां के पैर छूते हुए नजर आते हैं.

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इसके बाद भारती सिंह राधे मां से कहती हैं, “ राधे मां पवन भाई को अच्छा जीवन साथी मिले इस मामले में पवन सिंह जी बहुत बार धोखा खाए हैं.” इसके बाद राधे मां पवन सिंह को बुलाती हैं और भोजपुरी स्टार के माथे को पढ़ती हुई दिखाई देती हैं. इसके बाद राधे मां कहती हैं इसका दिल बहुत ही साफ है और इसको 45 साल में बहुत ही अच्छी लविंग वाइफ मिलेगी.

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शादी की बात सुन शर्माए पवन सिंह

राधे मां की बात सुनकर आम्रपाली दुबे उंगलियों पर गिनती करनेलगती हैं वहीं भारती सिंह खुश होती हुई कहती हैं कि पांच साल बाद डांस होगा. इसके बाद निरहुआ भी नाचते दिखते हैं. ये देखकर पवन सिंह हंसते हुए शरमा जाते हैं. ये प्रोमो फिलहाल खूब वायरल हो रहा है.

पवन सिंह की हो चुकी हैं दो शादियां

बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी साल 2014 में नीलम से हुई थी. लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई थी. इसके बाद भोजपुरी के पावर स्टार ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की. हालांकि इनके रिश्ते में जल्द ही दरार आ गई. फिलहाल इनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है.

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