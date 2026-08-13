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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलमेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट

मेसी ने पिता को खोया, क्रिस्टीयानो रोनाल्डो का छलका दर्द, किया भावुक पोस्ट

Cristiano Ronaldo Reaction Messi Father Death: लियोनेल मेसी के पिता के निधन पर क्रिस्टीयानो रोनाल्डो की प्रतिक्रिया सामने आई है. रोनाल्डो ने शोक प्रकट किया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Aug 2026 11:09 AM (IST)
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महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी के घर 8 अगस्त को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. उनके पिता जॉर्ज मेसी इस दुनिया को अलविदा कह गए. बुधवार, 12 अगस्त को लियोनेल मेसी ने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया. अब पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टीयानो रोनाल्डो ने भी मेसी के पिता के निधन पर शोक प्रकट किया है.

मेसी और रोनाल्डो, इस दौर के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर रहे हैं और उन्हें एक-दूसरे का सबसे बड़ा राइवल माना जाता है. रोनाल्डो ने इस दुख की घड़ी में मेसी और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की.

क्रिस्टीयानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर लिखा  - लियो, इस मुश्किल समय में आपको और आपके परिवार को खूब सारा प्यार और हिम्मत.

रोनाल्डो ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रीग्स से शादी रचाई है. उसके कुछ घंटे बाद ही वो अपने साथी फुटबॉलर के पिता के निधन पर शोक और संवेदना व्यक्त करना नहीं भूले. 

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लंबे समय से बीमार थे मेसी के पिता

लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. 8 अगस्त की रात रोसारियो के एक अस्पताल में उनका 68 साल की उम्र में निधन हो गया. जॉर्ज ने लियोनेल मेसी को फुटबॉल के खेल में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था.

बीते बुधवार उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा - पापा, अब भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप चले गए हैं. मेरे लिए यह सोच पाना बहुत मुश्किल है कि मैं आपको अब नहीं देख पाऊंगा और हम आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे."

लियोनेल मेसी ने आधिकारिक तौर परर रिटायरमेंट नहीं ली है. मगर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पिता को खोने के बाद शायद फुटबॉल खेलना छोड़ सकते हैं. हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.

लियोनेल मेसी और क्रिस्टीयानो रोनाल्डो को आखिरी बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलते देखा गया था. मेसी की टीम अर्जेंटीना फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे स्पेन के हाथों 1-0 से हार मिली. वहीं रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 के मैच में स्पेन से हारकर बाहर हो गई थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Aug 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Lionel Messi Cristiano Ronaldo Jorge Messi Jorge Messi Death
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