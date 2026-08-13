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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?

संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?

Parliament Monsoon Session 2026 End Today: संसद का मानसून सत्र 2026 आज 13 अगस्त को खत्म हो रहा है. जानिए सत्र में क्या हुआ, कौन से बिल आगे बढ़े और परिसीमन व FCRA जैसे कौन से बिल अभी पेंडिंग हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 09:50 AM (IST)
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संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और तय कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार (13 अगस्त 2026) को खत्म हो रहा है. लोकसभा के आधिकारिक कैलेंडर में इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें रखी गई थीं. इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिले. कई मौकों पर सदन की कार्यवाही भी प्रभावित हुई. विपक्ष ने अलग-अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा, जबकि सरकार ने विपक्ष से सदन में चर्चा करने की अपील की. विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर जवाब मांग रहा था. हालांकि, इस पर अमित शाह ने कहा कि वे जवाब देने के लिए तैयार हैं. वे गुरुवार को सदन में जवाब दे सकते हैं.

सत्र के दौरान छात्रों से जुड़े प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया. इसके अलावा राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भी लगातार विपक्ष की ओर से सरकार से जवाब की मांग की गई. हालांकि, सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए.

ये भी पढ़ें: FCRA बिल पर दो धड़े में बंटी कांग्रेस-सपा, कहां रह गया कन्फ्यूजन और क्या है प्रावधान?

सरकार ने चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही

मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने की अपील की थी. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से हुई सर्वदलीय बैठक में भी सरकार ने कहा था कि नियमों के तहत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए वह तैयार है.

कौन से बिल आगे बढ़े?

संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड में इस सत्र के दौरान कई बिल पर काम हुए हैं. इनमें एंटी पेपर लीक बिल, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या से जुड़ा विधेयक, केरल का नाम बदलने से जुड़ा विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़ा संशोधन विधेयक जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. हालांकि, 19 विधेयक पास होने के दावे को आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड से अलग-अलग बिलों की स्थिति देखकर ही अंतिम रूप से गिनना चाहिए,  इसलिए बिना आधिकारिक सत्र-समापन रिपोर्ट के इस संख्या को सही आंकड़ा बताना सही नहीं होगा.

कौन से बड़े बिल अभी लंबित हैं?

कुछ महत्वपूर्ण विधेयक अभी भी संसद के रिकॉर्ड में पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं.

परिसीमन बिल- परिसीमन विधेयक, 2026 लोकसभा के रिकॉर्ड में लंबित है. आधिकारिक रिकॉर्ड में पेंडिंग है.

FCRA संशोधन बिल- फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक, 2026 भी पेंडिंग विधेयकों में शामिल है. यह बिल गृह मंत्रालय से जुड़ा है और लोकसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में पेंडिंग है.

सत्र का आखिरी दिन

लोकसभा के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार 13 अगस्त को इस सत्र की 19वीं और आखिरी बैठक रखी गई है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि आखिरी दिन सदन में कितना काम हो पाता है और किन मुद्दों पर चर्चा होती है. संसद के इस सत्र में राजनीतिक बहस के साथ कई विधायी काम भी हुए, लेकिन विपक्ष और सरकार के बीच टकराव के कारण सदन की कार्यवाही कई बार प्रभावित हुई. सत्र खत्म होने के बाद इसकी पूरी तस्वीर आधिकारिक कामकाज की रिपोर्ट से और साफ होगी.

ये भी पढ़ें: लुंगी विवाद पर दी सुष्मिता देव ने सफाई, BJP सांसद बोली- 'अब दूध का दूध और..'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Aug 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
Parliament Monsoon Session FCRA RAHUL GANDHI
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