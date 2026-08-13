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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि वालों को 7वें चंद्रमा से बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, नेटवर्क बढ़ाएगा तरक्की के रास्ते

Kumbh Rashifal 13 August 2026: कुंभ राशि वालों को 7वें चंद्रमा से बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा, नेटवर्क बढ़ाएगा तरक्की के रास्ते

Aquarius Horoscope 13 August 2026: 7वें चंद्रमा से कुंभ राशि वालों को बिजनेस में होगा बड़ा लाभ, पैसों की होगी आवक! पढ़ें 13 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Aug 2026 04:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 13 August 2026: 13 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 08:42 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन मघा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज सुबह 06:07 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां केतु की उपस्थिति से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी प्रभाव में रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी साझेदारी, दांपत्य जीवन, व्यापार व संपर्क स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में अच्छा-खासा मुनाफा प्राप्त होगा, हालांकि जीवनसाथी के साथ बातचीत में संयम बरतने की सलाह दी जाती है. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है. बिजनेस में किसी खास विषय से संबंधित गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, जिससे आपको उत्तम जानकारी हासिल होगी और अच्छा-खासा मुनाफा भी प्राप्त होगा. दोपहर बाद आपको कोई बहुत सकारात्मक समाचार सुनने को मिल सकता है. यदि आप पैतृक बिजनेस (Ancestral Business) चलाते हैं, तो उसे यथावत बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस प्लानिंग बनानी पड़ सकती है. पैसों की अच्छी आवक बनी रहेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज दफ्तर में अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है. वर्कस्पेस पर आपको कुछ गलत काम करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा लालच दिए जाने की संभावना है; लालच में न आएं और अनावश्यक वाद-विवाद से दूर रहें. एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने प्रोफेशनल नेटवर्क पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही नेटवर्क आपके स्वर्णिम भविष्य की कुंजी साबित होगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा. घर में धन की आवक होने से खुशी का माहौल रहेगा. हालांकि, 7वें भाव के चंद्रमा के कारण जीवनसाथी (Life Partner) से किसी बात को लेकर आपसी टकराव या मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें. परिवार के किसी प्रियजन को शारीरिक या मानसिक कष्ट हो सकता है. आज आपका मन एडवेंचर और कुछ नया करने वाले कार्यों की ओर आकर्षित होगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. मन में सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) बनाए रखें और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने-अपने फील्ड में जुट जाएं, सफलता जरूर मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

7वें भाव में चंद्रमा का गोचर होने से आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, ग्रहण प्रभाव के कारण मानसिक रूप से थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है. अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें और दिनचर्या में योग-ध्यान शामिल करें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार और श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान शिवजी का जल में कच्चा दूध व केदारनाथ/विश्वनाथ के नाम से अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें; इससे दांपत्य जीवन का तनाव दूर होगा और कारोबार में उन्नति होगी.

FAQs 

Q1. 13 अगस्त 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को क्या बड़ा फायदा होगा?
Ans. विशेष व्यावसायिक गतिविधियों से उत्तम जानकारी और अच्छा-खासा मुनाफा मिलेगा, दोपहर बाद सकारात्मक खबर मिलेगी.

Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किस बात से बचना चाहिए?
Ans. वर्कस्पेस पर किसी के लालच में आकर गलत काम करने से बचें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.

Q3. आज कुंभ राशि वालों को पारिवारिक जीवन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. जीवनसाथी के साथ टकराव से बचें, आपसी समझ बढ़ाएं और किसी प्रियजन की सेहत का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Aug 2026 04:50 AM (IST)
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