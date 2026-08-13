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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी

पाक फिर बेनकाब! पूर्व मंत्री ने हाफिज सईद को बताया ‘आका’, भारत को दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह कथित तौर पर हाफिज सईद को अपना फॉलोवर बताते हैं और भारत के खिलाफ धमकी देते नजर आ रहे हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 13 Aug 2026 10:08 AM (IST)
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पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में वह कथित तौर पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के साथ अपने रिश्ते की बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने खुद को हाफिज सईद का गुलाम और फॉलोवर बताया. हालांकि, इस वीडियो की तारीख और जगह की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

'ओसिंट टीवी' ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें शेख रशीद कथित तौर पर कहते हैं कि वह हाफिज सईद के फॉलोवर हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका से उन्हें इसलिए वापस भेजा गया था क्योंकि उनके फोन में हाफिज सईद का नंबर मिला था. शेख रशीद के हाफिज सईद से संपर्क की बातें पहले भी सामने आती रही हैं. 2012 में अमेरिकी एयरपोर्ट पर उन्हें कुछ घंटे पूछताछ के लिए रोका गया था. उस समय मीडिया रिपोर्टों में उनके हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा से संभावित कनेक्शन का जिक्र हुआ था.

 

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भारत के खिलाफ भी दी धमकी

वीडियो में शेख रशीद भारत के खिलाफ जहरीली बयानबाजी की और धमकी दी. उन्होंने भारत के खिलाफ लड़ने वाले आतंकियों की तारीफ की और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान की ओर देखता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. उन्होंने भारत में बिड़ला मंदिर का भी जिक्र किया. वीडियो में उनके साथ लश्कर से जुड़े बताए जा रहे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इन लोगों की पहचान की पुष्टि नहीं हुई है. शेख रशीद पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री और इमरान खान के करीबी नेताओं में रहे हैं. भारत के खिलाफ अपने बयानों को लेकर वह पहले भी चर्चा में रहे हैं.

कौन है हाफिज सईद?

हाफिज सईद पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का संस्थापक है. उसे 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमांइड माना जाता है. लश्कर-ए-तैयबा पर भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोप हैं. भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2026 में भी हाफिज सईद के खिलाफ एक आतंकी हमले से जुड़े मामले में आरोप दाखिल किए हैं. हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालतें आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में सजा भी सुना चुकी हैं. वह फिलहाल पाकिस्तान में 31 साल की सजा काट रहा है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 13 Aug 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
Hafiz Saeed Sheikh Rashid Pakistan World News In Hindi
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