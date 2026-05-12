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Shani Sade Sati: किन लोगों को शनि की साढ़ेसाती में भी मिलता है सुख, तरक्की
Shani Sade Sati: आम धारणा है कि शनि की साढ़ेसाती में सिर्फ कष्ट ही झेलना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कर्मों के अनुसार व्यक्ति को परिणाम मिलता है. किन लोगों के लिए ये कष्टदायी नहीं होती जान लें.
शनि साढ़ेसाती
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Published at : 12 May 2026 09:03 AM (IST)
Tags :Shani Sade Sati Shani Dev
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