ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो लो अपने जीवन में अनुशासित रहते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अपने से नीचे स्तर वालों को परेशान नहीं करते, गलत संगत में नहीं होते, उनके लिए शनि की साढ़ेसाती कम दुखदायी होती है. दुख आते भी हैं तो खुशियों का डोज उन्हें बैलेंस कर देता है.