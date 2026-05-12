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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोShani Sade Sati: किन लोगों को शनि की साढ़ेसाती में भी मिलता है सुख, तरक्की

Shani Sade Sati: किन लोगों को शनि की साढ़ेसाती में भी मिलता है सुख, तरक्की

Shani Sade Sati: आम धारणा है कि शनि की साढ़ेसाती में सिर्फ कष्ट ही झेलना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कर्मों के अनुसार व्यक्ति को परिणाम मिलता है. किन लोगों के लिए ये कष्टदायी नहीं होती जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 12 May 2026 09:05 AM (IST)
Shani Sade Sati: आम धारणा है कि शनि की साढ़ेसाती में सिर्फ कष्ट ही झेलना पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कर्मों के अनुसार व्यक्ति को परिणाम मिलता है. किन लोगों के लिए ये कष्टदायी नहीं होती जान लें.

शनि साढ़ेसाती

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ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का साढ़ेसाती यानी इन साढ़े सात साल को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है. ये धैर्य, संयम, अनुशासन और संघर्ष के बाद सफलता का रास्ता दिखाती है. ये अवधि व्यक्ति को उसके सही और गलत कर्मों का फल देती है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि का साढ़ेसाती यानी इन साढ़े सात साल को जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है. ये धैर्य, संयम, अनुशासन और संघर्ष के बाद सफलता का रास्ता दिखाती है. ये अवधि व्यक्ति को उसके सही और गलत कर्मों का फल देती है.
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ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो लो अपने जीवन में अनुशासित रहते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अपने से नीचे स्तर वालों को परेशान नहीं करते, गलत संगत में नहीं होते, उनके लिए शनि की साढ़ेसाती कम दुखदायी होती है. दुख आते भी हैं तो खुशियों का डोज उन्हें बैलेंस कर देता है.
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जो लो अपने जीवन में अनुशासित रहते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, अपने से नीचे स्तर वालों को परेशान नहीं करते, गलत संगत में नहीं होते, उनके लिए शनि की साढ़ेसाती कम दुखदायी होती है. दुख आते भी हैं तो खुशियों का डोज उन्हें बैलेंस कर देता है.
Published at : 12 May 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Shani Sade Sati Shani Dev

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