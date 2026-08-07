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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमोदी सरकार के लिए कैसा रहेगा 2027? भारत की कुंडली में Gen-Z आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत

मोदी सरकार के लिए कैसा रहेगा 2027? भारत की कुंडली में Gen-Z आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत

India Astrology Prediction 2027: भारत की वर्षफल कुंडली में 2027 के दौरान Gen-Z आंदोलन, मोदी सरकार, विपक्ष, NDA गठबंधन, महंगाई और सीमा तनाव को लेकर बड़े संकेत मिले हैं. जिन्हे अनदेखा नहीं कर सकते हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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India Horoscope 2027: भारत की राजनीति में एक नई ताकत खड़ी हो चुकी है. यह ताकत किसी पुराने दल या बड़े नेता की नहीं है. यह उन युवाओं की है, जो पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से नाराज हैं. साल 2026 में Cockroach Janta Party यानी CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने केंद्र सरकार को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया.

अभिजीत दिपके के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों और संसद तक पहुंचा. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. सरकार ने परीक्षा सुधार का भरोसा दिया और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया भी शुरू हुई. CJP ने अभी चुनाव लड़ने से इनकार किया है, लेकिन वह देश की राजनीति का एजेंडा बदलने लगा है.

सवाल है कि यह युवा असंतोष आगे कहां जाएगा. क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे. क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा. क्या NDA के सहयोगी दल केंद्र पर दबाव बढ़ाएंगे. भारत की कुंडली और 2027 के वर्षफल में इन सवालों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत दिखाई दे रहे हैं.

पूरे 2027 को एक वर्षफल से नहीं देखा जा सकता

भारत की प्रचलित स्वतंत्रता कुंडली (India Kundli) 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, नई दिल्ली के समय पर आधारित है. इसमें वृषभ लग्न और कर्क राशि है. 12 सितंबर 2025 से मंगल की महादशा चल रही है. यह सितंबर 2032 तक रहेगी.

भारत की कुंडली में मंगल दूसरे भाव में बैठा है. यह भाव देश के राजकोष, मुद्रा, महंगाई और राष्ट्रीय संसाधनों से जुड़ा होता है. मंगल सेना, हथियार, आग, हिंसा और जमीन का कारक भी है. इसलिए मंगल की महादशा में अर्थव्यवस्था के साथ सीमा, सेना और आंतरिक टकराव के मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

यहां एक बात समझना जरूरी है. कैलेंडर वर्ष 2027 दो अलग-अलग वर्षफल कुंडलियों के बीच आता है. जनवरी से 15 अगस्त 2027 तक 2026-27 का वर्षफल प्रभावी रहेगा. इसके बाद 15 अगस्त 2027 से नई वर्षफल कुंडली लागू होगी. इसलिए पूरे साल का निष्कर्ष दोनों कुंडलियों को जोड़कर ही निकलेगा.

साल की शुरुआत में जनता के भीतर बना रहेगा असंतोष

जनवरी से 15 अगस्त 2027 तक सिंह लग्न का वर्षफल प्रभावी रहेगा. इसके लग्न में चंद्रमा और केतु हैं. राहु सप्तम भाव में और शनि अष्टम भाव में बैठा है. सूर्य, बुध और गुरु द्वादश भाव में हैं.

मेदिनी ज्योतिष में लग्न देश और जनता की स्थिति बताता है. चंद्रमा आम लोगों के मन का कारक है. चंद्रमा के साथ केतु होने से जनता के भीतर निराशा और अविश्वास बना रह सकता है. युवा वर्ग को यह महसूस हो सकता है कि उसकी बात सुनी तो जा रही है, लेकिन असली समस्या का समाधान नहीं हो रहा.

यही भावना CJP जैसे आंदोलनों को दोबारा ताकत दे सकती है. आंदोलन का मुद्दा केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रहेगा. रोजगार, सरकारी भर्ती, फीस, शिक्षा की गुणवत्ता और पुलिस कार्रवाई भी इसके साथ जुड़ सकते हैं.

वर्षफल में राहु सप्तम भाव में है. इसलिए सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत आसान नहीं होगी. दोनों पक्ष एक-दूसरे की नीयत पर सवाल उठा सकते हैं. सरकार कुछ मांगें स्वीकार कर सकती है, लेकिन युवाओं का भरोसा पूरी तरह वापस आना मुश्किल होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के सामने असली चुनौती

युवा आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Gen-Z से जुड़ने के लिए अपनी डिजिटल रणनीति बदलनी शुरू कर दी है. Instagram पर ज्यादा सहज और हल्की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है. BJP के मंत्री और सरकारी विभाग भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं. 

लेकिन 2027 में केवल सोशल मीडिया अभियान से बात नहीं बनेगी. युवाओं को नौकरी, सुरक्षित परीक्षा और समय पर भर्ती चाहिए. यदि इन मुद्दों पर ठोस परिणाम नहीं मिले तो डिजिटल अभियान बनावटी लग सकता है.

15 अगस्त 2027 से तुला लग्न का नया वर्षफल शुरू होगा. इसके दशम भाव में सूर्य, शुक्र और केतु हैं. दशम भाव केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और प्रशासन का होता है. सूर्य सत्ता और नेतृत्व का कारक है. सूर्य के साथ केतु सरकार की छवि और उसके फैसलों को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है.

दशम भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में राहु के साथ बैठा है. इससे सरकार की लोकप्रियता सीधे जनता की नाराजगी से जुड़ जाती है. रोजगार, महंगाई, किसान, जमीन और शिक्षा से जुड़ा कोई मुद्दा सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.

BJP कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और प्रतियोगी परीक्षा केंद्रों के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ा सकती है.

यह भी पढ़ें- CJP Protest Prediction: क्या मानी जाएंगी युवाओं की मांगें? अगस्त 2026 को लेकर भारत की कुंडली से बड़ी भविष्यवाणी

राहुल गांधी को अवसर मिलेगा, लेकिन ...

राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सोनिया गांधी ने युवा आंदोलन के दौरान सरकार को घेरा. राहुल और प्रियंका ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया. 

वर्षफल में बुध और गुरु एकादश भाव में हैं. यह स्थिति संसद, विपक्ष और बड़े सामाजिक गठजोड़ को ताकत देती है. कांग्रेस 2027 में बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना सकती है. राहुल गांधी इस अभियान का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं.

लेकिन युवाओं की BJP से नाराजगी अपने आप कांग्रेस के समर्थन में नहीं बदलेगी.

Gen-Z पुराने राजनीतिक भाषणों से जल्दी प्रभावित नहीं होती. वह कांग्रेस से भी वही सवाल पूछेगी, जो BJP से पूछ रही है. कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी भर्तियां हुईं. परीक्षा समय पर हुई या नहीं. पेपर लीक पर क्या कार्रवाई हुई. यदि कांग्रेस इन सवालों का साफ जवाब नहीं दे पाई तो राहुल गांधी को आंदोलन का राजनीतिक लाभ सीमित ही मिलेगा.

अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा मौका

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में युवा आंदोलन का समर्थन किया. उत्तर प्रदेश में भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा और बेरोजगारी पहले से बड़े मुद्दे हैं. इसलिए 2027 में युवा असंतोष का असर राज्य की राजनीति पर तेजी से पड़ सकता है.

यदि उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी भर्ती या परीक्षा को लेकर विवाद हुआ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे निशाने पर आएगी. अखिलेश यादव इसे BJP के खिलाफ बड़े अभियान में बदलने की कोशिश करेंगे.

लेकिन उन्हें भी केवल BJP विरोध से काम नहीं चलेगा. शहरी युवा, प्रतियोगी छात्र और पहली बार वोट देने वाले लोग रोजगार का साफ रोडमैप मांगेंगे. यदि समाजवादी पार्टी इसका भरोसेमंद जवाब देती है तो उसे फायदा हो सकता है. यदि वह फिर से पुराने जातीय समीकरणों में उलझी तो यह मौका निकल सकता है.

NDA में बढ़ सकता है सहयोगियों का दबाव

15 अगस्त 2027 के बाद बनने वाली वर्षफल कुंडली में शनि सप्तम भाव में है. शनि यहां नीच राशि मेष में बैठा है. सप्तम भाव विदेशी संबंधों के साथ राजनीतिक साझेदारी और समझौतों को भी दिखाता है.

इस स्थिति का असर NDA के सहयोगी दलों पर पड़ सकता है. चंद्रबाबू नायडू की TDP आंध्र प्रदेश के लिए ज्यादा आर्थिक सहायता, रोजगार और निवेश की मांग कर सकती है. नीतीश कुमार और JD(U) बिहार में छात्रों तथा बेरोजगार युवाओं का दबाव देखते हुए केंद्र से अलग संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं.

पवन कल्याण और जनसेना का आधार भी बड़ी संख्या में युवाओं के बीच है. वह आंध्र प्रदेश में अपनी अलग पहचान मजबूत करना चाहेंगे. महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट पर भी रोजगार, मराठा राजनीति और युवा असंतोष का दबाव बन सकता है.

अक्टूबर और नवंबर 2027 में गठबंधन के भीतर मांगें बढ़ सकती हैं. सहयोगी दल केंद्र सरकार से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर सकते हैं.

क्षेत्रीय दलों को भी देना होगा जवाब

Gen-Z आंदोलन केवल BJP और कांग्रेस की परेशानी नहीं है. क्षेत्रीय दलों को भी युवाओं के सवालों का जवाब देना होगा. युवा मतदाता अब केवल परिवार, जाति या पुराने राजनीतिक इतिहास के नाम पर वोट देने को तैयार नहीं है.

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और TMC के सामने नई पीढ़ी से जुड़ने की चुनौती है. केवल BJP विरोध की राजनीति से युवा मतदाता को लंबे समय तक साथ रखना मुश्किल होगा. भर्ती, शिक्षा और पारदर्शिता पर पार्टी को साफ नीति देनी होगी.

तमिलनाडु में विजय और उनकी Tamilaga Vettri Kazhagam युवाओं के बीच तेजी से उभरी है. विजय ने बदलाव और साफ राजनीति के नाम पर बड़ी जगह बनाई है. अब उनके सामने लोकप्रियता को प्रशासनिक परिणाम में बदलने की चुनौती होगी. रोजगार और शिक्षा पर उनका प्रदर्शन दूसरे नए क्षेत्रीय दलों के लिए भी उदाहरण बन सकता है.

बिहार में प्रशांत किशोर और जन सुराज के लिए भी रास्ता खुल सकता है. बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज की जीत ने दिखाया कि युवा मतदाता BJP, JD(U) और RJD से अलग विकल्प भी चुन सकता है.

तेजस्वी यादव को भी इस बदलाव को समझना होगा. केवल सामाजिक न्याय और पारंपरिक वोट बैंक से काम नहीं चलेगा. बिहार के युवा नौकरी, परीक्षा और पलायन पर ठोस जवाब चाहते हैं. यही मुद्दे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच असली राजनीतिक मुकाबला तय कर सकते हैं.

क्या CJP चुनावी मैदान में उतरेगी?

अभिजीत दिपके ने फिलहाल साफ किया है कि CJP जल्दबाजी में चुनावी पार्टी नहीं बनेगी. संगठन पहले युवाओं और आम लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है.

वर्षफल कुंडली भी CJP के तुरंत सत्ता में आने से ज्यादा उसके दबाव समूह बने रहने की ओर इशारा करती है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु जन आंदोलन को ताकत देते हैं. एकादश भाव के बुध और गुरु उसे सोशल मीडिया, संस्थाओं और बड़े नेटवर्क से जोड़ते हैं.

इसलिए 2027 में CJP तीन तरह से असर डाल सकती है. वह सरकारी नीतियों पर दबाव बनाए रख सकती है. राज्यों में युवा उम्मीदवारों का समर्थन कर सकती है. इसके अलावा वह 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार और शिक्षा को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है.

CJP के लिए सबसे बड़ा खतरा भी यहीं है. यदि आंदोलन के भीतर नेतृत्व की लड़ाई शुरू हुई या किसी दल ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की तो उसका मूल समर्थन बंट सकता है. सरकार और विपक्ष दोनों उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे. संगठन को अपनी स्वतंत्र पहचान बचाने के लिए साफ और पारदर्शी व्यवस्था बनानी होगी.

महंगाई और सरकारी खर्च भी बढ़ाएंगे नाराजगी

भारत की मूल कुंडली में मंगल दूसरे भाव में है. इस समय मंगल की महादशा चल रही है. दूसरा भाव राष्ट्रीय आय, मुद्रा और महंगाई से जुड़ा होता है. इसलिए 2027 में रोजगार के साथ महंगाई भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगी.

15 अगस्त 2027 के वर्षफल में दूसरे भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में है. इससे रक्षा, विदेश, आयात और राहत कार्यों पर सरकारी खर्च बढ़ने का संकेत मिलता है. दूसरी तरफ एकादश भाव में बुध और गुरु सरकारी आय तथा व्यापार को सहारा देते हैं.

इसका मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह खराब नहीं होगी. सरकार की आय बढ़ सकती है. रक्षा, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्षेत्र में तेजी आ सकती है. फिर भी आम लोगों को खाद्य पदार्थ, ईंधन, शिक्षा और मकान का खर्च परेशान कर सकता है.

यदि आर्थिक विकास का लाभ रोजगार में नहीं बदला तो युवाओं की नाराजगी और बढ़ेगी. यही स्थिति विपक्ष और CJP को नया मुद्दा दे सकती है.

सीमा और विदेश नीति भी सरकार की परीक्षा लेगी

2027 के वर्षफल में सप्तम भाव का शनि और द्वादश भाव का मंगल विदेश नीति को संवेदनशील बनाते हैं. पड़ोसी देश के साथ सीमा तनाव या कूटनीतिक टकराव बढ़ सकता है. रक्षा बजट और खुफिया गतिविधियों पर खर्च भी बढ़ सकता है.

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा BJP को राजनीतिक लाभ दे सकता है. लेकिन लंबे समय तक तनाव रहने पर अर्थव्यवस्था और महंगाई पर दबाव बढ़ेगा. यही दबाव फिर घरेलू राजनीति में लौटकर आएगा.

मौसम और किसान आंदोलन पर भी नजर

15 अगस्त 2027 के बाद मुंथा चतुर्थ भाव में रहेगी. इसी भाव में चंद्रमा और राहु भी हैं. चतुर्थ भाव जमीन, कृषि, मौसम, किसान और जनता की आंतरिक शांति का होता है.

यह स्थिति असामान्य वर्षा, बाढ़, जलभराव या कृषि उत्पादन में परेशानी का संकेत देती है.

भूमि अधिग्रहण या खेती से जुड़ा कोई सरकारी फैसला भी आंदोलन को जन्म दे सकता है. यदि युवा आंदोलन किसान संगठनों के साथ जुड़ा तो सरकार के लिए चुनौती और बड़ी हो जाएगी.

2027 के सबसे संवेदनशील महीने

23 जनवरी से 16 मार्च के बीच बुध की मुद्दा दशा रहेगी. इस दौरान परीक्षा, सरकारी दस्तावेज, सोशल मीडिया या किसी डेटा से जुड़ा विवाद सामने आ सकता है.

6 जून से 24 जून 2027 तक सूर्य की मुद्दा दशा केंद्र सरकार और शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बढ़ा सकती है. इसके तुरंत बाद 24 जून से 25 जुलाई तक चंद्रमा की अवधि आएगी. इस दौरान जनता और युवाओं की भावनाएं तेजी से भड़क सकती हैं.

15 अगस्त से 3 अक्टूबर 2027 तक गुरु की मुद्दा दशा बातचीत और सुधार का मौका देगी. सरकार इस समय कोई बड़ी युवा या रोजगार नीति ला सकती है.

इसके बाद 3 अक्टूबर से 29 नवंबर तक शनि की मुद्दा दशा रहेगी. यह 2027 का सबसे कठिन राजनीतिक समय हो सकता है. सरकार-विपक्ष टकराव, गठबंधन का दबाव, राज्य आंदोलन या पुलिस कार्रवाई चर्चा में आ सकती है.

2027 की असली राजनीतिक तस्वीर

2027 की राजनीति केवल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच नहीं सिमटेगी. एक तरफ BJP युवाओं का भरोसा वापस पाने की कोशिश करेगी. दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और INDIA गठबंधन इस नाराजगी को सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहेंगे.

इन दोनों के बीच CJP और Gen-Z अपनी स्वतंत्र जगह बचाने की कोशिश करेंगे. चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, पवन कल्याण, विजय और प्रशांत किशोर जैसे नेता भी युवा राजनीति के इस नए दौर में अपनी भूमिका तलाशेंगे.

भारत की वर्षफल कुंडली जनता और सत्ता के बीच दूरी बढ़ने का संकेत जरूर देती है. रोजगार, परीक्षा, महंगाई या पुलिस कार्रवाई से जुड़ा एक गलत फैसला बड़े आंदोलन को जन्म दे सकता है.

इसलिए 2027 में सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होगा. सबसे बड़ी चुनौती वह युवा होगा, जो किसी दल का स्थायी समर्थक नहीं है. वह सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है, सड़कों पर उतरता है और जरूरत पड़ने पर अपना राजनीतिक विकल्प भी बदल देता है.

FAQs

2027 में भारत की राजनीति कैसी रहेगी?
वर्षफल कुंडली के अनुसार युवा आंदोलन, रोजगार, महंगाई और गठबंधन की राजनीति 2027 के प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं.

क्या 2027 में Gen-Z आंदोलन दोबारा तेज होगा?
कुंडली में जनता और युवाओं की नाराजगी सक्रिय रहने के संकेत हैं. भर्ती या परीक्षा से जुड़ा विवाद आंदोलन को दोबारा तेज कर सकता है.

क्या 2027 में मोदी सरकार पर संकट आएगा?
सरकार पर राजनीतिक और जनदबाव बढ़ सकता है, लेकिन कुंडली सरकार गिरने या प्रधानमंत्री बदलने की स्पष्ट पुष्टि नहीं करती.

2027 का सबसे संवेदनशील समय कौन-सा होगा?
जून-जुलाई तथा 3 अक्टूबर से 29 नवंबर 2027 के बीच राजनीतिक तनाव और जन आंदोलन की संभावना अधिक दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें- August 2026 Prediction: 28 अगस्त का चंद्रग्रहण क्या लाएगा आंदोलन की दूसरी लहर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
CJP Gen Z Prediction 2026 India Kundli Prediction 2027
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