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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि में उच्च के चंद्रमा और वृद्धि योग से किन राशियों को धन लाभ, प्रमोशन और सफलता मिलेगी? पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 07 Aug 2026 03:58 PM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: आज श्रावण (सावन) मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39 बजे तक रहेगी. शुक्रवार का यह पावन दिन जगत के पालनहार भगवान शिव, माता पार्वती और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है.

पंचांग के अनुसार, आज शाम 18:43 बजे तक 'कृत्तिका नक्षत्र' और दोपहर 12:10 बजे तक 'वृद्धि योग' का शुभ संयोग बना रहेगा. चंद्रमा आज मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे, जिससे कई राशि के जातकों को धन लाभ और मानसिक शांति मिलेगी.

Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि में उच्च का चंद्रमा, जानें 12 राशियों का आज का राशिफल

पवित्र श्रावण मास और जारी कांवड़ यात्रा के भक्तिमय माहौल के बीच वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि के जातकों के लिए पद-प्रतिष्ठा, व्यापार में वृद्धि और मनोकामना पूर्ति के मजबूत योग बन रहे हैं.

वहीं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जातकों को अनियोजित खर्चों, मानसिक दबाव और सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. शुभ व मांगलिक कार्यों के लिए आज दोपहर 11:59 से 12:53 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध रहेगा.

आइए जानते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, फाइनेंस, सेहत और रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा रहेगा!

मेष राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब, संपत्ति और वाणी के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आर्थिक मामलों और पारिवारिक सुख में वृद्धि देखने को मिलेगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय समय में मेष राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता दिलाएगा.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त उत्तम है. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान चारों तरफ शिव भक्ति का वातावरण बना हुआ है. द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर और शिव कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में मिठास और समृद्धि बढ़ेगी.

यदि आप कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं या कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, तो इससे आपकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी, जिससे मानसिक शांति और आत्मबल में वृद्धि होगी.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाणी और संवाद कौशल का बड़ा असर देखने को मिलेगा. सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें. दफ्तर में आपके सुझावों का स्वागत होगा और कोई पुरानी अटकी हुई योजना आगे बढ़ सकती है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज धन प्राप्ति और लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध स्थापित होने से व्यापार में गति आएगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है.

पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत रहने वाला है. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपको धन संचय (Savings) में मदद करेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश न करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. परिजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक कार्य का आयोजन या भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं. सावन मास के इस पावन वातावरण में जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. हालांकि, गले या दांतों में हल्की संवेदनशीलता रह सकती है, इसलिए अत्यधिक ठंडे या मसालेदार खान-पान से परहेज करें.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: लाल, गुलाबी, सफेद

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. कांवड़ियों या किसी गरीब और जरूरतमंद को फलाहार, जल या खीर का दान करें.
3. माता लक्ष्मी और शिव-पार्वती की आरती करें.

इस उपाय से भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके धन-धान्य में वृद्धि होगी, वाणी दोष समाप्त होगा और परिवार में खुशहाली आएगी.

यह भी पढ़ें- कांवड़ यात्रा से लौटते ही शारीरिक संबंध बनाना सही या गलत? जानें शास्त्रों का नियम और बड़ा कारण

वृषभ राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. आपकी अपनी राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और चंद्रमा भी आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक, शांत और प्रभावशाली बना रहेगा.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में वृषभ राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष कृपा बरसेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों में प्रगति दिलाएगा.

महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय वातावरण में आपकी अपनी राशि में चंद्रमा का गोचर अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा. कांवड़ियों की गूंज और शिव भक्ति का यह प्रभाव आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा.

यदि आप भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व फलाहार सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक प्रसन्नता आएगी.

करियर (Career)

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर और वृद्धि योग के प्रभाव से कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय क्षमता और बुद्धिमत्ता का लोहा माना जाएगा. दफ्तर में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों या प्रेजेंटेशन के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और नए व्यावसायिक संबंध बनाने का है. जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, कला, खान-पान या गारमेंट्स के कारोबार से जुड़े हैं, उन्हें बेहतरीन मुनाफा मिल सकता है.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या रााई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सुदृढ़ रहेगा. आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव आय में सुधार लाएगा और रुका हुआ पैसा वापस दिला सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन में अपार मिठास और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी का पूर्ण सहयोगात्मक रवैया आपको संबल देगा. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से घर में सुख-शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, गुलाबी, हल्का नीला

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और सफेद चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
2. माता लक्ष्मी को लाल या सफेद पुष्प अर्पित करें और खीर का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को खीर या जल का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र और चंद्रमा को मजबूती मिलेगी, जिससे धन, मान-सम्मान और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

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मिथुन राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर द्वादश भाव यानी व्यय, विदेश, मानसिक स्थिति और मोक्ष के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज अनियोजित खर्चों और मानसिक शांति पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहेगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में मिथुन राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में सफलता दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ है. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े आर्थिक फैसले लेने से बचें.

श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की इस पावन बेला में भोलेनाथ का नाम जप आपके द्वादश चंद्र के मानसिक दबाव को दूर करेगा. यदि आप कांवड़ यात्रियों के लिए जल, फलाहार या विश्राम सेवा में थोड़ा भी योगदान देते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में नकारात्मकता समाप्त होगी और मानसिक शांति तथा आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा धैर्य से काम लेने का है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर काम के सिलसिले में भागदौड़ या दूर की यात्रा करा सकता है. जो लोग विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट-एक्सपोर्ट या आईटी और एमएनसी (MNCs) कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके लिए आज नए अवसर मिल सकते हैं.

ऑफिस में विवादों से दूर रहें. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में आवश्यक कार्य निपटाएं. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन में पारदर्शिता रखनी होगी और अनियोजित खरीदारी से बचना होगा. विदेशी क्लाइंट्स या बाहरी संपर्कों से लाभ मिल सकता है. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. धार्मिक कार्यों, घर या यात्रा पर कुछ अवांछित खर्चे हो सकते हैं. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में संयम और मीठी वाणी से काम लें. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रह सकती है. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करना या घर में शांत वातावरण बनाए रखना रिश्तों में मधुरता लाएगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंखों में थकान, अनिद्रा या सिरदर्द महसूस हो सकता है. भागदौड़ के बीच पर्याप्त आराम लें, बासी व अत्यधिक मसालेदार खाने से परहेज करें और जल का अधिक सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, सफेद, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा दूध और बेलपत्र मिलाकर चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. माता लक्ष्मी को लाल या सफेद फूल अर्पित करें.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपके अनियोजित खर्चे रुकेंगे, मानसिक तनाव दूर होगा और भगवान शिव तथा मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

कर्क राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी अपनी राशि के स्वामी हैं और आज वे आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ, आय और इच्छापूर्ति के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी और मन की इच्छाएँ पूरी होंगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में कर्क राशि के जातकों पर भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष अनुकंपा बरसेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में सफलता और उन्नति दिलाता है.

शुभ व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान नए निवेश या बड़े फैसलों से बचें.

कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा हैं और श्रावण मास में एकादश भाव (उच्च की वृषभ राशि) में चंद्रमा का गोचर अत्यंत फलदायी संयोग बनाता है. कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय वातावरण में आपकी भक्ति भावना बढ़ेगी.

यदि आप किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व फल-सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता, धन लाभ और मनवांछित फलों की प्राप्ति होगी.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन काफी उपलब्धियों भरा रहेगा. एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देगा. दफ्तर में आपकी कार्यप्रणाली और विचारों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशंसा होगी.

सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ और व्यावसायिक विस्तार के अवसर लेकर आएगा. पुराने क्लाइंट्स से नए ऑर्डर मिलने या अटका हुआ भुगतान वापस आने के मजबूत योग हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. एकादश चंद्र और वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) और यमगण्ड काल (दोपहर 15:47 से 17:27) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. सावन मास के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या जलाभिषेक का प्लान बन सकता है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को ऊर्जावान और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक परेशानी से राहत मिल सकती है. प्रचुर मात्रा में पानी पीएं, सात्विक आहार लें और अपनी दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 2, 6
  • लकी कलर: सफेद, चांदी, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. माता लक्ष्मी और शिव जी की पूजा करें तथा उन्हें मखाने या चावल की खीर का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को फलाहार या जल का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी चंद्रमा को अत्यधिक बल मिलेगा, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और धन-धान्य की अपार वृद्धि होगी.

सिंह राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर दशम भाव यानी कर्म, करियर, पिता और प्रतिष्ठा के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके प्रभाव, साख और जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में सिंह राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी कार्यों में तरक्की दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय वातावरण में आपके दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके कर्म को मजबूती देगा. सूर्य देव के स्वामित्व वाली सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में शिव उपासना विशेष फलदायी होती है.

यदि आप कांवड़ यात्रियों की सेवा में सहयोग देते हैं या शिवलिंग पर जलाभिषेक कर आक-धतूरा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सुदृढ़ होगी, जिससे समाज में आपका मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

करियर (Career)

दशम भाव में उच्च के चंद्रमा के गोचर से आज कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. दफ्तर में आपके काम और लीडरशिप की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी.

यदि आप किसी नई जिम्मेदारी या पदोन्नति (Promotion) की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या बैठकों के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख बढ़ाने और सरकारी या बड़े क्षेत्रों से जुड़े सौदों में लाभ कमाने का है. व्यापारिक नीतियां सफल होंगी और नए बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी मजबूत और सकारात्मक रहेगा. आपके कर्म भाव में चंद्रमा का प्रभाव आय में निरंतरता लाएगा और व्यावसायिक सफलता से धन संचय में मदद मिलेगी. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-सौहार्द बना रहेगा. पिता या घर के किसी बड़े सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए किसी बड़े निर्णय में मददगार साबित होगा. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या आरती का विचार बन सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के बीच समय पर भोजन लें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व प्राणायाम से स्वयं को तरोताजा बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 1, 6
  • लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, लाल, सफेद

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल और सफेद चंदन चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ आरती करें और उन्हें खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपको शिव-पार्वती की कृपा प्राप्त होगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और सभी अटके हुए कार्य समय पर पूरे होंगे.

कन्या राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, लंबी यात्रा और गुरु के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके भाग्य का सितारा चमकेगा और अटके हुए कामों में गति आएगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में कन्या राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो शुभ कार्यों में वृद्धि और सफलता दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ है. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय माहौल में नवम (भाग्य) भाव में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी संयोग बना रहा है. शिव जी की कृपा से आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी.

यदि आप कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं या किसी शिव मंदिर में जलाभिषेक कर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा और भाग्य की रुकावटें स्वतः ही दूर होने लगेंगी.

करियर (Career)

नवम भाव में वृषभ राशि (उच्च) के चंद्रमा और वृद्धि योग के प्रभाव से आज करियर में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. दफ्तर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. यदि आप नौकरी बदलने, प्रमोशन या उच्च शिक्षा और ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे सकता है.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) में महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाना लाभदायक रहेगा. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान कोई नया बड़ा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरस्थ संपर्कों, नए क्लाइंट्स और धार्मिक या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाने वाला रहेगा. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे और रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज भाग्य आपके साथ है. आपकी आय के स्रोतों में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने के अच्छे योग हैं. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) और यमगण्ड काल (दोपहर 15:47 से 17:27) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. पिता या गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए प्रेरणादायक रहेगा. सावन मास के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना या जलाभिषेक करने से घर का माहौल भक्तिमय और शांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और मजबूत होंगे.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप मानसिक रूप से काफी प्रसन्न, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और सात्विक आहार को शामिल रखें तथा पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 5, 6
  • लकी कलर: हरा, सफेद, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. मां पार्वती और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या मखाने की खीर का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, व्यापार व नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शिव-पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

तुला राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर अष्टम भाव यानी शोध, आयु, अचानक लाभ-हानि और गुप्त विषयों के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आज का दिन धैर्य, सतर्कता और समझदारी से बिताने की सलाह दी जाती है.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय वातावरण में भगवान भोलेनाथ का स्मरण आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा.

आज दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में कोई जोखिम भरा फैसला लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस वातावरण में अष्टम चंद्र के प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव की भक्ति सबसे उत्तम औषधि है. कांवड़ियों की गूंज और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष के बीच यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव दूर होगा, अचानक आने वाली बाधाएँ टलेंगी और मानसिक शांति मिलेगी.

करियर (Career)

करियर के क्षेत्र में आज आपको सावधानीपूर्वक काम करने की आवश्यकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा दफ्तर में अचानक काम का दबाव या सहकर्मियों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है. अपने काम से काम रखें और दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

जो लोग रिसर्च, गुप्त जांच, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस या टैक्स क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अनुकूल रह सकता है. अभिजीत मुहूर्त (11:59 से 12:53 बजे) में जरूरी काम निपटाएं. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान करियर से जुड़ा कोई बड़ा या जल्दबाजी भरा निर्णय न लें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को आज पैसों के लेन-देन, टैक्स या कानूनी दस्तावेजों के मामले में बेहद सतर्क रहना होगा. पार्टनरशिप या नए सौदों में बिना पूरी जानकारी के आगे न बढ़ें. यदि आप बिजनेस के सिलसिले में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहने की जरूरत है. अष्टम चंद्रमा के कारण अचानक अनपेक्षित या अवांछित खर्चे सामने आ सकते हैं. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय निवेश न करें और शेयर बाजार या सट्टेबाजी के जोखिम भरे सौदों से दूरी बनाए रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखें और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. जीवनसाथी की सेहत या उनके विचारों का सम्मान करें. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द या मानसिक थकावट महसूस हो सकती है. बासी व अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में पानी पीएं और अपनी दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 6, 2
  • लकी कलर: सफेद, गुलाबी, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' या 'महामृत्युंजय मंत्र' का जाप करें.
2. मां पार्वती और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या मखाने की खीर अर्पित करें.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से अष्टम चंद्र का अशुभ प्रभाव शांत होगा, अचानक आने वाले संकटों से रक्षा होगी और शिव-पार्वती की कृपा से सुख-समृद्धि मिलेगी.

वृश्चिक राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Vrischika Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव यानी विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और व्यापार के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यापारिक जीवन में बेहतरीन प्रगति देखने को मिलेगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय वातावरण में वृश्चिक राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों में सफलता और उन्नति दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय माहौल में सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके दांपत्य जीवन और साझेदारी के रिश्तों को मिठास देगा.

कांवड़ियों के उल्लास और शिव जयकारों के बीच यदि आप शिवलिंग पर पंचामृत या जल अर्पित करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व फलाहार की सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में मंगल और चंद्र का शुभ योग मजबूत होगा, जिससे रिश्तों के कड़वाहट दूर होंगे और व्यापार में समृद्धि आएगी.

करियर (Career)

करियर के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक और तरक्की दिलाने वाला रहेगा. सप्तम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और टीम मेंबर्स के साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत रहेगा.

बिजनेस मीटिंग्स और पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में आपके विचारों की सराहना होगी. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों या डील फाइनल करने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन धन लाभ लेकर आ सकता है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी और नए क्लाइंट्स के साथ लंबे समय के सौदे तय हो सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. व्यावसायिक सफलता और नए सौदों से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन भी वापस मिलने की संभावना है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा जोखिम भरा वित्तीय निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य और पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशहाल रहेगा. सप्तम चंद्र जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता और प्रेम लाएगा. किसी भी बड़े फैसले में जीवनसाथी की सलाह बेहद मददगार साबित होगी. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या जलाभिषेक का प्लान बन सकता है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अनुकूल रहेगा. आप शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और ध्यान व योग को अपनी जीवनशैली में बनाए रखें.

  • लकी नंबर: 9, 6
  • लकी कलर: लाल, गुलाबी, सफेद

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और लाल गुलाब या बेलपत्र चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या खीर का दान करें.

इस उपाय से आपके दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और भगवान शिव तथा मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

धनु राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर छठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और सेवा भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आप चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन वातावरण में धनु राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो कार्यों में उन्नति दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय माहौल में छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मबल और कर्म शक्ति को मजबूत बनाएगा.

कांवड़ियों की गूंज और भोलेनाथ के भजनों के बीच यदि आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कर धतूरा, बेलपत्र या दूध चढ़ाते हैं, या कांवड़ यात्रियों को जल व फलाहार की सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में गुरु और चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, जिससे गुप्त शत्रुओं और कर्ज से मुक्ति मिलेगी.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता और मेहनत से सफलता हासिल करने का है. छठे भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और समस्या सुलझाने की क्षमता (Problem Solving Ability) की तारीफ होगी.

प्रतिस्पर्धी और विरोधी शांत रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ संकेत दे रहा है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए करें.

सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए कांट्रैक्ट या पेपर पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन कानूनी मामलों, कागजी कार्रवाई या पुराने बकायों को सुलझाने का है. कठिन दौर से गुजर रहे व्यवसायों में सुधार के योग हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज सतर्कता और सूझबूझ से काम लें. हालांकि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं, लेकिन स्वास्थ्य या अनावश्यक चीजों पर कुछ खर्च भी हो सकता है. राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) और यमगण्ड काल (दोपहर 15:47 से 17:27) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. घर के बड़ों और जीवनसाथी के साथ संवाद में सौम्यता बनाए रखें. सावन मास के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या जलाभिषेक का प्लान बन सकता है, जिससे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी, पेट में एसिडिटी या काम की थकावट हो सकती है. सात्विक भोजन ग्रहण करें, अत्यधिक मसालेदार खाने से बचें और प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें.

  • लकी नंबर: 3, 6
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और चने की दाल या बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उन्हें पीले पुष्प व खीर का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपके गुप्त शत्रुओं और बीमारियों का नाश होगा, कर्ज व रुकावटों से मुक्ति मिलेगी और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा.

मकर राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय क्षमता, बौद्धिक बल और रचनात्मक सोच में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय वातावरण में मकर राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष कृपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों में प्रगति और सफलता दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की इस शिवभक्तिमय बेला में पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके मन और मस्तिष्क को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा. कांवड़ियों की गूंज और भोलेनाथ की आराधना से आपके अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे.

यदि आप शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व फलाहार की सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में शनि और चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, जिससे संतान और शिक्षा के क्षेत्र में मनवांछित परिणाम मिलेंगे.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन अपनी सूझबूझ और रचनात्मक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने का है. पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में आपके नए आइडियाज और रणनीतियों को काफी सराहा जाएगा.

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ फलदायी रहेगा.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स या आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते पर दस्तखत करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दूरदर्शी योजनाएं बनाने और नए प्रोजेक्ट्स को फाइनल करने का है. आपकी त्वरित निर्णय क्षमता से व्यावसायिक सौदों में अच्छा धन लाभ होगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुदृढ़ रहेगा. पंचम चंद्र और वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से आय के नए साधन बन सकते हैं और पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान सट्टेबाजी या शेयर बाजार में बिना सोच-विचार के बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है या उनकी प्रगति देखकर मन प्रसन्न रहेगा.

सावन मास के इस पावन अवसर पर परिवार या लव पार्टनर के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या जलाभिषेक का प्लान बन सकता है. लव लाइफ में आपसी समझ और मिठास बढ़ेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत, प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे. हालांकि, बाहर के खुले या मसालेदार खाने से परहेज करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और अपनी दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान को शामिल रखें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, सफेद, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती को खीर या सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपकी बुद्धि व विद्या में वृद्धि होगी, शनि-चंद्र दोष दूर होंगे और भगवान शिव की कृपा से करियर व पारिवारिक जीवन में अपार सुख-समृद्धि आएगी.

कुंभ राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा. चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर चतुर्थ भाव यानी सुख, माता, वाहन, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे घरेलू मामलों, पारिवारिक सुख-सुविधाओं और भौतिक संसाधनों पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस भक्तिमय वातावरण में कुंभ राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों में प्रगति दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान अचल संपत्ति या बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय माहौल में चतुर्थ भाव में चंद्रमा (उच्च की वृषभ राशि) का गोचर आपके घरेलू वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा.

कांवड़ियों की गूंज और भोलेनाथ की जयकारों के बीच यदि आप शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं या कांवड़ यात्रियों को विश्राम व जल की सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में शनि और चंद्र का संतुलन बेहतर होगा, जिससे मानसिक क्लेश दूर होंगे और घर में सुख-समृद्धि का वास होगा.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला और संभलकर काम करने का रहेगा. चतुर्थ भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में थोड़ा मानसिक दबाव या व्यस्तता दे सकता है.

वर्क फ्रॉम होम या रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा. दफ्तर में पेंडिंग कामों को प्राथमिकता से निपटाएं.

अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण बैठकों के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल के दौरान किसी नए समझौते या कांट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज अपनी व्यावसायिक योजनाओं की समीक्षा करने और कार्यप्रणाली में सुधार करने का सही समय है. प्रॉपर्टी या निर्माण सामग्री के कारोबार में अच्छे सौदे मिल सकते हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय मामलों में आज का दिन सामान्य से शुभ रहेगा. घर की साज-सज्जा, मरम्मत या वाहन के रखरखाव पर कुछ धन खर्च हो सकता है. यदि आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कागजातों को अच्छी तरह जांच लें.

राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके सुझावों का सम्मान करें. सावन के इस पावन अवसर पर परिवार के सदस्यों के साथ किसी शिव मंदिर में दर्शन या जलाभिषेक के लिए जाने से घर का माहौल भक्तिमय और शांत बनेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सीने में जकड़न, गैस या मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर लें, सुपाच्य व सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और तनाव दूर करने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

  • लकी नंबर: 8, 6
  • लकी कलर: गहरा नीला, सफेद, क्रीम

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और शमी पत्र और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद मिष्ठान या खीर का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपके चतुर्थ चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, घर-परिवार में सुख-समृद्धि आएगी और शिव जी के आशीर्वाद से सभी अटके काम पूरे होंगे.

मीन राशिफल, 7 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक रहेगी. आज कृत्तिका नक्षत्र शाम 18:43:56 तक रहेगा.

चंद्रमा आपकी राशि से निकलकर तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहनों और कम्यूनिकेशन के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास, पराक्रम और प्रभाव में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी.

पवित्र श्रावण (सावन) मास और कांवड़ यात्रा के इस पावन समय में मीन राशि के जातकों पर भगवान भोलेनाथ और देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा बनी रहेगी. आज दोपहर 12:10:30 तक वृद्धि योग रहेगा, जो सभी शुभ कार्यों में सफलता और उन्नति दिलाता है.

महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा. हालांकि, सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचें.

पावन श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के इस शिवभक्तिमय माहौल में तृतीय भाव में चंद्रमा (उच्च की वृषभ राशि) का गोचर आपके साहस और इच्छाशक्ति को नई ऊर्जा देगा.

कांवड़ियों की गूंज और 'हर-हर महादेव' के जयकारों के बीच यदि आप शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं या कांवड़ यात्रियों को जल व फलाहार की सेवा प्रदान करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में गुरु और चंद्र का शुभ प्रभाव बढ़ेगा, जिससे जीवन की सभी रुकावटें दूर होंगी और आत्मबल में वृद्धि होगी.

करियर (Career)

करियर और कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन आपके पराक्रम और मेहनत के बल पर बड़ी सफलता हासिल करने का है. तृतीय भाव में उच्च के चंद्रमा के प्रभाव से दफ्तर में सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत प्रभावी रहेगी.

मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और नए विचारों को लागू करने के लिए दिन बहुत अनुकूल है. अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:53 बजे) का उपयोग महत्वपूर्ण आधिकारिक काम निपटाने के लिए करें. सुबह 10:46 से दोपहर 12:26 बजे तक राहु काल रहेगा, अतः इस अवधि में किसी नए समझौते (Contract) पर हस्ताक्षर करने से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग, नेटवर्किंग और नई व्यावसायिक रणनीतियों पर काम करने के लिए बेहतरीन है. छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राएं नए अवसर और धन लाभ दिला सकती हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपके प्रयासों और नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. पुराने अटके काम पूरे होने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, राहु काल (सुबह 10:46 से दोपहर 12:26) के दौरान किसी भी प्रकार का नया बड़ा वित्तीय जोखिम या जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा और उनके साथ रिश्ते मजबूत होंगे. सावन मास के इस पावन अवसर पर परिवार के साथ किसी शिव मंदिर में जाकर दर्शन या जलाभिषेक करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल बेहतरीन रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन काफी अनुकूल रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से काफी ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. अपनी दिनचर्या में नियमित योगाभ्यास और प्राणायाम को शामिल रखें, प्रचुर मात्रा में जल का सेवन करें और संतुलित आहार लें.

  • लकी नंबर: 3, 6
  • लकी कलर: पीला, केसरिया, सफेद

शुक्रवार व सावन विशेष उपाय

1. प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और बेलपत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.
2. भगवान शिव और माता पार्वती को खीर या पीले और सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं.
3. कांवड़ यात्रियों या किसी जरूरतमंद को जल, फल या फलाहार का दान करें.

इस उपाय से आपके पराक्रम और मान-सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार व नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और शिव-पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

FAQ- 7 अगस्त 2026 राशिफल

1. 7 अगस्त 2026 को कौन सी तिथि और शुभ योग है?

7 अगस्त 2026 को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 16:39:02 तक है. आज शुक्रवार के साथ कृत्तिका नक्षत्र और दोपहर 12:10 तक वृद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है.

2. आज चंद्रमा किस राशि में गोचर करेंगे?

आज चंद्रमा मेष राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए धन और तरक्की के योग बनेंगे.

3. 7 अगस्त 2026 को अभिजीत मुहूर्त का समय क्या है?

आज शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:58 से 12:53:29 तक का अभिजीत मुहूर्त अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा.

4. 7 अगस्त 2026 को राहु काल कब से कब तक रहेगा?

आज सुबह 10:46:24 से दोपहर 12:26:43 तक राहु काल रहेगा. इस समय में कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय या नए कार्य की शुरुआत न करें.

5. शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहता है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा जौ या राई खाकर ही प्रस्थान करें.

6. सावन व कांवड़ यात्रा के दौरान आज शुक्रवार को कौन-सा विशेष उपाय करें?

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करें, माता लक्ष्मी का पूजन कर खीर का भोग लगाएं और कांवड़ यात्रियों या जरूरतमंदों को जल व फलाहार का दान करें. इससे घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है.

यह भी पढ़ें- डिजिटल हुए भोले के भक्त, कांवड़ यात्रा में ब्लूटूथ स्पीकर और LED ही नहीं, अब साथ दिख रहे ये हाई-टेक स्मार्ट गैजेट्स

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 06:28 AM (IST)
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