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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 8 August 2026: शनिवार को मिथुन, मीन और सिंह राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, सेहत और आर्थिक नुकसान का अलर्ट!

Kal Ka Rashifal 8 August 2026: शनिवार को मिथुन, मीन और सिंह राशि वाले कल रहें बेहद सावधान, सेहत और आर्थिक नुकसान का अलर्ट!

Kal Ka Rashifal 8 August 2026: शनिवार को वृषभ और कुंभ राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का राशिफल, चौघड़िया, शुभ अंक, रंग व अचूक उपाय. पढ़ें, कल का राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Aug 2026 06:36 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): शनिवार, 8 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 14:01:21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र शाम 16:52:00 बजे तक रहेगा. योग की बात करें तो ध्रुव योग सुबह 09:01:39 बजे तक रहेगा, जिसके बाद व्याघात योग प्रभावी होगा. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में गोचर करेंगे.

शनिवार का यह दिन न्याय के देवता शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. रोहिणी नक्षत्र और शनिदेव की कृपा के शुभ संयोग से कई राशियों के जातकों को अचानक बंपर धन लाभ, रोजगार के नए अवसर और लंबे समय से अटके कार्यों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

आज का दैनिक पंचांग (8 अगस्त 2026, शनिवार)

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष दशमी (दोपहर 14:01:21 बजे तक), तत्पश्चात एकादशी
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र (शाम 16:52:00 बजे तक), तत्पश्चात म्रिगशिरा
  • करण: विष्टि (दोपहर 14:01:21 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात 24:35:56 बजे तक)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • योग: ध्रुव (सुबह 09:01:39 बजे तक), तत्पश्चात व्याघात
  • चंद्र राशि: वृषभ राशि
  • वार: शनिवार (शनिदेव और हनुमान जी का विशेष दिन)
  • शुभ समय (चौघड़िया): प्रातः शुभ (07:30 से 09:00 बजे तक) एवं दोपहर लाभ-अमृत (12:00 से 03:00 बजे तक)
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

मेष राशि (Aries)

करियर व बिजनेस: आज नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं. जल्दबाजी या दूसरों के बहकावे में आकर इन्वेस्टमेंट न करें. बिजनेस में धैर्य और साहस से काम लें.

शिक्षा व संतान: संतान को किसी खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाने से मन प्रसन्न रहेगा.

लव व परिवार: परिवार में आ रही समस्याएं दूर होंगी. मन में यदि किसी काम को लेकर संशय हो तो उसे अभी टाल देना ही बेहतर रहेगा.

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 1, 8

अचूक उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें.

वृष राशि (Taurus)

करियर व बिजनेस: अपने कामकाज में दूसरों पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड न रहें, वरना धोखा हो सकता है. विरोधी सक्रिय रहेंगे, सावधान रहें.

शिक्षा व संतान: संतान को कोई पुरस्कार या सम्मान मिलने से मन अति प्रसन्न रहेगा. एक के बाद एक कई खुशखबरी मिल सकती हैं.

लव व परिवार: वैवाहिक जीवन की पुरानी उलझनें समाप्त होंगी. अपने कीमती सामान और आभूषणों की सुरक्षा का ध्यान रखें.

शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व बिजनेस: कानूनी व कोर्ट-कचहरी के मामलों में दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. धन-धान्य में वृद्धि होगी, लेकिन लेन-देन संभालकर करें.

स्वास्थ्य व आहार: सेहत के लिहाज से दिन कमजोर है, मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें और खान-पान पर ध्यान दें.

लव व परिवार: बातचीत में कड़वाहट से बचें, वरना पारिवारिक रिश्तों में दूरी आ सकती है. पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें.

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3, 6

अचूक उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे दीया जलाएं और काली उड़द का दान करें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व बिजनेस: दफ्तर में अधिकारियों के सामने अपने स्वभाव को संयमित रखें. नया काम शुरू करने की इच्छा जगेगी.

शिक्षा व संतान: बच्चों की संगति पर विशेष नजर रखने की जरूरत है.

लव व परिवार: मन में चल रही किसी उथल-पुथल को अपने पार्टनर के साथ शेयर करें, हल निकलेगा. मनमौजी स्वभाव के कारण अपनों को परेशानी में न डालें.

शुभ रंग: क्रीम/सफेद | शुभ अंक: 4

अचूक उपाय: शिवजी का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व बिजनेस: आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. किसी जोखिम भरे निवेश में पैसे न लगाएं. दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें.

शिक्षा व भक्ति: ईश्वर भक्ति में मन लगेगा. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें.

लव व परिवार: दिल से भलाई करेंगे फिर भी लोग गलत समझ सकते हैं, इसलिए काम से काम रखें. घर के नवीनीकरण (Renovation) का प्लान बन सकता है.

शुभ रंग: सुनहरा/नारंगी | शुभ अंक: 1, 5

अचूक उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व बिजनेस: करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जीवनसाथी के साथ मिलकर लें. किसी अच्छी स्कीम में धन निवेश का मौका मिलेगा.

स्वास्थ्य व आहार: बाहर के जंक फूड और दूषित खान-पान से परहेज रखें, पेट संबंधी समस्या हो सकती है.

लव व परिवार: सुख-सुविधाओं की खरीदारी होगी. किसी पुराने रिश्तेदार से मुलाकात मन को खुशी देगी. मन किसी बात को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकता है.

शुभ रंग: हरा/पर्पल | शुभ अंक: 3, 8

अचूक उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें.

तुला राशि (Libra)

करियर व बिजनेस: दिन ऊर्जावान रहेगा. अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल सही कामों में करें. रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी.

शिक्षा व संतान: विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्र होना होगा. विदेश जाकर पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा. संतान पक्ष से गर्व महसूस होगा.

लव व परिवार: पुरानी गलती को लेकर मन में पछतावा रह सकता है. पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे.

शुभ रंग: ब्राइट ब्लू | शुभ अंक: 2, 7

अचूक उपाय: बहते जल में तिल प्रवाहित करें या पक्षियों को बाजरा डालें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व बिजनेस: नया लोन अप्लाई करने के लिए समय ठीक है. पुराना उधार चुकाने का प्रयास सफल रहेगा. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है.

स्वास्थ्य व यात्रा: वाहन मांगकर न चलाएं और गति पर नियंत्रण रखें, चोट-चपेट की आशंका है.

लव व परिवार: शादीशुदा जातकों का जीवन खुशहाल रहेगा. घर में मेहमानों के आने से माहौल में रौनक और खुशी रहेगी.

शुभ रंग: गहरा लाल | शुभ अंक: 9, 1

अचूक उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और बूंदी का प्रसाद बांटें.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व बिजनेस: बिजनेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कार्यक्षेत्र में बेवजह विवाद खड़ा हो सकता है.

शिक्षा व सलाह: काम को लेकर माता-पिता से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

लव व परिवार: सिंगल लोगों की अपने भावी पार्टनर से मुलाकात हो सकती है. दूसरों के निजी मामलों में टांग न अड़ाएं.

शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 3, 9

अचूक उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल व गुड़ अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व बिजनेस: आलस्य का त्याग कर सक्रिय रहें. नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी. किसी के बहकावे में आकर धन निवेश न करें.

शिक्षा व अनुभव: यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगेगी, जो आपके करियर में काम आएगी. पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी.

लव व परिवार: प्रतिस्पर्धी माहौल रहेगा लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से आगे बढ़ेंगे. धार्मिक व सामाजिक आयोजनों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी.

शुभ रंग: नेवी ब्लू | शुभ अंक: 8, 5

अचूक उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और गरीबों को काले जूते या वस्त्र दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर व बिजनेस: कार्यक्षेत्र में सकारात्मक सोच का बड़ा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों और अधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा. नई गाड़ी खरीदने का सपना पूरा हो सकता है.

शिक्षा व संतान: संतान की समस्याओं को परिजनों से बातचीत करके सुलझा लेंगे. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

लव व परिवार: लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक उलझनों को मिल-बैठकर दूर करने में सफलता मिलेगी. भाई-बहनों का सहयोग बना रहेगा.

शुभ रंग: आसमानी/नीला | शुभ अंक: 6, 8

अचूक उपाय: शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और शमी के पौधे की पूजा करें.

मीन राशि (Pisces)

करियर व बिजनेस: कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें. संपत्ति (Property) की अटकी डील में अभी थोड़ा विलंब हो सकता है. बजट बनाकर चलें, अनचाहा आर्थिक बोझ बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य व सावधानियां: जीवनसाथी की सेहत में गिरावट आने से मन चिंतित रहेगा. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं.

लव व परिवार: जल्दबाजी में की गई गलती से काम बिगड़ सकता है. जीवनसाथी का ख्याल रखें और उनका हौसला बढ़ाएं.

शुभ रंग: केसरिया/गोल्डन | शुभ अंक: 3, 7

अचूक उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और काले तिल व जल से शिवलिंग का अभिषेक करें.

FAQ 

1. 8 अगस्त 2026 शनिवार को किन राशियों को भाग्य का साथ मिलेगा?
कल मकर, कुंभ, मेष और वृष राशि के जातकों को रोजगार के नए अवसर, पद-प्रतिष्ठा और खुशखबरी मिलने के मजबूत योग हैं.

2. 8 अगस्त को किन राशियों को यात्रा या वाहन में सावधानी बरतनी चाहिए?
कल वृश्चिक और मीन राशि के लोगों को वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए गति पर नियंत्रण रखना चाहिए.

3. शनिवार को शुभ कार्यों के लिए कौन सा समय सबसे उत्तम है?
कल दो शुभ समय रहेंगे: पहला सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (प्रातः शुभ चौघड़िया) और दूसरा दोपहर 12:00 से 03:00 बजे तक (लाभ-अमृत चौघड़िया).

यह भी पढ़े- Vastu Tips: दूसरों की 3 चीजों का इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान, वास्तु शास्त्र में माना गया है अशुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal Tomorrow Horoscope Horoscope 2026 Kal Ka Rashifal 8 August 2026
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