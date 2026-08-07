मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'

Gen Z की RSS प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि बीजेपी को सबक लेनी चाहिए. दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में कहा कि मोहन भागवत का कल का जो स्टेटमेंट था, उसमें सबसे जरूरी बयान था कि जेन ज़ी को एंटी नेशनलिस्ट मत कहो. प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और यह सही मुद्दे हैं. इस बात पर मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं.

दीपके ने कहा, ''मोहन भागवत बीजेपी के मेंटर हैं और नरेंद्र मोदी जी के भी गॉड फादर हैं तो एक बार यह सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दें और नरेंद्र मोदी को बता दें कि यह जो यूथ हैं इन्हे देश विरोधी न कहा जाए. क्योंकि सारे बीजेपी वालों ने ही देश विरोधी कहा था. धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था कि यह दहशतगर्दों की बी टीम हैं.''

मोहन भागवत की बात को मानें- अभिजीत दीपके

उन्होंने कहा, ''बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था कि यह वायरस हैं. अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब अब मोहन भागवत की बात सुनेंगे और उनकी बात मानेंगे. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बीजेपी वाले आरएसएस कि बात न मानें. अगर बात नहीं मानते हैं तो आरएसएस वालों को भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी वाले उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं.''

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, ''सबसे ज़्यादा फेक वीडियो आईटी सेल के ही निकलेंगे. मैं चाहता हूं कि मोहन भागवत की बात को मान लिया जाए और जांच लिया जाए की कौनसा वीडियो सही है और कौनसा वीडियो गलत है.''

झारखंड में प्रदर्शन पर क्या बोले अभिजीत दीपके?

उन्होंने झारखंड में चल रहे प्रदर्शनों पर कहा, ''प्रदर्शन को पूरा सपोर्ट है. हमारा डेलीगेशन गया है. हमारे लोग वहां पर जा कर खाना बांट रहे हैं. हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनकी डिमांड का समर्थन करते हैं. किसी भी राज्य में प्रदर्शन होगा, किसी भी पार्टी के राज्य में छात्र आवाज़ उठाएंगे हम उनके साथ हैं.''