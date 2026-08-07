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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'

मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'

Gen Z पर मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके ने कहा कि बीजेपी नेताओं को उनकी बातें सुननी चाहिए. मोहन भागवत ने कहा है कि ⁠Gen Z हमारी पीढ़ी से ज्यादा ऑनेस्ट है. देशभक्ति की जनरेशन है.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 07 Aug 2026 03:11 PM (IST)
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Gen Z की RSS प्रमुख मोहन भागवत से बातचीत पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि बीजेपी को सबक लेनी चाहिए. दीपके ने महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में कहा कि मोहन भागवत का कल का जो स्टेटमेंट था, उसमें सबसे जरूरी बयान था कि जेन ज़ी को एंटी नेशनलिस्ट मत कहो. प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है और यह सही मुद्दे हैं. इस बात पर मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं.

दीपके ने कहा, ''मोहन भागवत बीजेपी के मेंटर हैं और नरेंद्र मोदी जी के भी गॉड फादर हैं तो एक बार यह सेम चीज़ बीजेपी वालों को बता दें और नरेंद्र मोदी को बता दें कि यह जो यूथ हैं इन्हे देश विरोधी न कहा जाए. क्योंकि सारे बीजेपी वालों ने ही देश विरोधी कहा था. धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था कि यह दहशतगर्दों की बी टीम हैं.'' 

मोहन भागवत की बात को मानें- अभिजीत दीपके

उन्होंने कहा, ''बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा था कि यह वायरस हैं. अब मैं उम्मीद करता हूं कि यह सब अब मोहन भागवत की बात सुनेंगे और उनकी बात मानेंगे. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बीजेपी वाले आरएसएस कि बात न मानें. अगर बात नहीं मानते हैं तो आरएसएस वालों को भी सोचना पड़ेगा कि बीजेपी वाले उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं.''

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, ''सबसे ज़्यादा फेक वीडियो आईटी सेल के ही निकलेंगे. मैं चाहता हूं कि मोहन भागवत की बात को मान लिया जाए और जांच लिया जाए की कौनसा वीडियो सही है और कौनसा वीडियो गलत है.'' 

झारखंड में प्रदर्शन पर क्या बोले अभिजीत दीपके?

उन्होंने झारखंड में चल रहे प्रदर्शनों पर कहा, ''प्रदर्शन को पूरा सपोर्ट है. हमारा डेलीगेशन गया है. हमारे लोग वहां पर जा कर खाना बांट रहे हैं. हम पूरी तरह से उनके साथ हैं और उनकी डिमांड का समर्थन करते हैं. किसी भी राज्य में प्रदर्शन होगा, किसी भी पार्टी के राज्य में छात्र आवाज़ उठाएंगे हम उनके साथ हैं.''

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 07 Aug 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
RSS Mohan Bhagwat BJP CJP Breaking News Abp News Gen Z Abhijeet Dipke
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