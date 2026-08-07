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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 7 August 2026: टैरो राशिफल, सरकारी कागजातों में लापरवाही न बरतें धनु राशि के लोग, कर्क-वृश्चिक शत्रुओं से रहें सावधान!

Tarot Card Rashifal 7 August 2026: टैरो राशिफल, सरकारी कागजातों में लापरवाही न बरतें धनु राशि के लोग, कर्क-वृश्चिक शत्रुओं से रहें सावधान!

Tarot Rashifal 7 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मेष को पुरानी मेहनत का फल, मकर को मनचाही सफलता. कर्क-वृश्चिक शत्रुओं से सतर्क रहें. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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Tarot Rashifal 7 August 2026: अगस्त महीने का यह शुक्रवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में पुरानी मेहनत का फल, वित्तीय मजबूती और गुप्त शत्रुओं से सजग रहने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मेष और मकर राशि वालों को मनचाही सफलता और वृषभ राशि वालों को संपत्ति में निवेश के अवसर मिलेंगे, वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को अपने विरोधियों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि, आज आपकी पुरानी मेहनत रंग ला सकती है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों से सराहना मिलेगी. साथ ही आज आपको पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से सहयोग मिलेगा, जिससे आपका कोई बड़ा काम बन सकता है. आज आप किसी यात्रा पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं. बता दें कि आज का दिन निवेश के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है.

वृषभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. बस इस बात का ख्याल रखें की आपके लिए आज कम बोलना और ज्यादा सुनना फायदेमंद रहेगा. आज कार्यस्थल पर आपके अपने वरिष्ठ जनों के साथ तालमेल काफी अच्छा रहेगा. वहीं, आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी मजबूत होगी. आपको नई संपत्ति आदि में निवेश करने का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों की बातचीत करने का तरीका आज लोगों को प्रभावित करेगा. वहीं, आज कोई जरूरी मीटिंग या बातचीत आपके पक्ष में जाएगी. व्यापारियों को आज कोई नया क्लाइंट मिल सकता है. आज आपकी सामाजिक और व्यावसायिक जान पहचान बनेगी. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपनी बात को सोच समझकर ही लोगों के सामने रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को आज थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि, आज आपके कोई विरोधी आपके निजी जानकारी लेने का प्रयास कर सकता है. फिलहाल, कोशिश करें की आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस रखें. हालांकि, आज सामाजिक दायित्वों के चलते खर्च भी बढ़ सकता है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के जो लोग कला,म्यूजिक, डिज़ाइन और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लेकिन, व्यापारियों को आज कामकाज में बहुत ही सावधानी रखनी होगी. क्योंकि, आज कोई भी डील साइन करते हुए नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ने के बाद ही करें. आपको सलाह है कि कोई आपको कुछ भी भरोसा दिलाए उसकी बातों पर ध्यान न दें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के लोगों को आज कोशिश करनी है कि आप अपने पारिवारिक और पेशेवर जीवन के बीच थोड़ा संतुलन बनाकर चलें. आज पर आज कामकाज का कार्यभार अधिक रहने वाला है. साथ ही आज आप अपनी सूझबूझ से सारे काम आसानी से पूरे कर लेंगे. आज आपके लिए धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोग आज सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे. साथ ही घर परिवार में भी माहौल काफी सुखद रहेगा. हो सकता है कि आज व्यापारियों की सीधी कमाई न हो पाए. लेकिन, आपको आज कुछ ऐसे ऑर्डर मिल सकते हैं जो आपको आने वाले दिनों में लाभ दिलाएंगे. हालांकि, आपको सलाह है कि आज सेहत का ्.ाल रखें और समय पर अपना भोजन करें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं.इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा संभलकर रहें वरना आपकी छवि खराब हो सकती है. साथ ही आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलने की भी संभावनाएं हैं. वहीं, आज आपके पुराने अधूरे काम भी पूरे होंगे. परिवारवालों का भी सहयोग आपको मिलेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों को सलाह है कि आज अपने कागजात को संभालकर रखें. किसी सरकारी कामकाज में लापरवाही न बरतें. आज कोई भी फैसला वरिष्ठजनों की सलाह के बिना न लें. आज आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. आपको सलाह है कि आज धार्मिक कामों में मन लगेगा. हालांकि, आपको सिरदर्द के कारण काम करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज कई ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपका मनचाहा काम पूरा होगा. आज आपके ऊपर एक से अधिक जिम्मेदारियां दी जा सकती है. कार्यक्षेत्र में कामकाज के दौरान थोड़ा अनुशासन रखें. तभी आपको सफलता मिलेगी. आर्थिक रूप से दिन आपको लाभ दिलाएगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को आज अपनी सेहत को लेकर काफी सावधान रहना होगा. क्योंकि, कोई पुराना रोग उभर सकता है. जो बात कहें, उसे पूरा करने का प्रयास भी करें, वरना समाज और परिवार दोनों ही जगह आपकी खूब आलोचना हो सकती है. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. कामकाज में आप काफी व्यस्त रहेंगे.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा. आपको घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही आपके लिए प्रचार प्रसार के अच्छे अवसर बनेंगे. आज आपके लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. आपको परिवार के सभी लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 07 Aug 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 7 August 2026
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