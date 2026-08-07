मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरमिट्टी का pH कितना होना चाहिए, किस फसल के लिए कितना सही?

मिट्टी का pH कितना होना चाहिए, किस फसल के लिए कितना सही?

pH Level Of Soil: खेत की मिट्टी में कौन सी फसल कब और कितनी पैदावार देगी यह मिट्टी के pH लेवल पर डिपेंड करता है. किन फसलों के लिए कितना pH होना चाहिए.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 07 Aug 2026 12:53 PM (IST)
pH Level Of Soil: खेत की मिट्टी में कौन सी फसल कब और कितनी पैदावार देगी यह मिट्टी के pH लेवल पर डिपेंड करता है. किन फसलों के लिए कितना pH होना चाहिए.

खेती में अच्छी पैदावार चाहिए तो मिट्टी का pH सही होना बहुत जरूरी है. pH यह बताता है कि आपकी खेत की मिट्टी एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है. सामान्य तौर पर फसलों के लिए 6.0 से 7.5 का pH सबसे बेस्ट माना जाता है. इसमें पौधे मिट्टी से सारे जरूरी पोषक तत्व आसानी से खींच पाते हैं.

1/8
अगर आपके खेत की मिट्टी का pH 6.0 से 7.0 के बीच है. तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. यह न्यूट्रल रेंज मानी जाती है और इसमें ज्यादातर अनाज और सब्जियां आसानी से उग जाते हैं. इस रेंज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पौधों को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. जिससे फसल हमेशा लहलहाती रहती है.
अगर आपके खेत की मिट्टी का pH 6.0 से 7.0 के बीच है. तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. यह न्यूट्रल रेंज मानी जाती है और इसमें ज्यादातर अनाज और सब्जियां आसानी से उग जाते हैं. इस रेंज में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पौधों को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं. जिससे फसल हमेशा लहलहाती रहती है.
2/8
गेहूं की फसल की बात करें तो इसके लिए 6.0 से 7.5 तक का pH सबसे मुफीद माना जाता है. सही pH मिलने पर गेहूं के दाने चमकदार और वजनदार बनते हैं. अगर मिट्टी ज्यादा तेजाबी या क्षारीय हो जाए तो पौधे कमजोर पड़ जाते हैं और बालियां छोटी रह जाती हैं. इसलिए बोआई से पहले मिट्टी का pH टेस्ट कराना एक स्मार्ट फैसला होता है.
गेहूं की फसल की बात करें तो इसके लिए 6.0 से 7.5 तक का pH सबसे मुफीद माना जाता है. सही pH मिलने पर गेहूं के दाने चमकदार और वजनदार बनते हैं. अगर मिट्टी ज्यादा तेजाबी या क्षारीय हो जाए तो पौधे कमजोर पड़ जाते हैं और बालियां छोटी रह जाती हैं. इसलिए बोआई से पहले मिट्टी का pH टेस्ट कराना एक स्मार्ट फैसला होता है.
3/8
धान यानी चावल की फसल थोड़ी अलग मिजाज की होती है. यह 5.5 से 6.5 की हल्की एसिडिक मिट्टी में भी बहुत शानदार पैदावार देती है. खेत में पानी भरा रहने की वजह से मिट्टी का pH अपने आप थोड़ा कम हो जाता है. अगर pH 7.5 से ऊपर चला जाए. तो धान के पौधों में जस्ता यानी जिंक की भारी कमी देखने को मिलने लगती है.
धान यानी चावल की फसल थोड़ी अलग मिजाज की होती है. यह 5.5 से 6.5 की हल्की एसिडिक मिट्टी में भी बहुत शानदार पैदावार देती है. खेत में पानी भरा रहने की वजह से मिट्टी का pH अपने आप थोड़ा कम हो जाता है. अगर pH 7.5 से ऊपर चला जाए. तो धान के पौधों में जस्ता यानी जिंक की भारी कमी देखने को मिलने लगती है.
4/8
मक्के की खेती के लिए 5.8 से 7.0 तक का pH एकदम परफेक्ट माना गया है. मक्के के पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. जो इसी रेंज में आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं. अगर मिट्टी ज्यादा साल्टी या एसिडिक होगी तो मक्के के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और भुट्टे का साइज भी काफी छोटा रह जाएगा.
मक्के की खेती के लिए 5.8 से 7.0 तक का pH एकदम परफेक्ट माना गया है. मक्के के पौधों को तेजी से बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. जो इसी रेंज में आसानी से अब्जॉर्ब होते हैं. अगर मिट्टी ज्यादा साल्टी या एसिडिक होगी तो मक्के के पत्ते पीले पड़ने लगेंगे और भुट्टे का साइज भी काफी छोटा रह जाएगा.
5/8
दालों की बात करें जैसे अरहर, मूंग, चना या मटर, तो इनके लिए 6.5 से 7.5 का pH बहुत बढ़िया रहता है. दाल वाले पौधों की जड़ों में जो गांठे होती हैं वह हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं. यह नेचुरल प्रोसेस तभी अच्छे से काम करता है जब मिट्टी का pH न्यूट्रल या हल्का सा एल्कलाइन बना रहे.
दालों की बात करें जैसे अरहर, मूंग, चना या मटर, तो इनके लिए 6.5 से 7.5 का pH बहुत बढ़िया रहता है. दाल वाले पौधों की जड़ों में जो गांठे होती हैं वह हवा से नाइट्रोजन खींचकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं. यह नेचुरल प्रोसेस तभी अच्छे से काम करता है जब मिट्टी का pH न्यूट्रल या हल्का सा एल्कलाइन बना रहे.
6/8
सब्जियों में आलू के लिए थोड़ी एसिडिक मिट्टी ज्यादा सही रहती है. आलू की खेती के लिए 5.0 से 6.5 का pH सबसे बेस्ट रहता है. कम pH रहने से आलू की स्किन पर पपड़ी वाली बीमारी लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है. इसलिए आलू के खेत में चूना डालने से हमेशा बचना चाहिए.
सब्जियों में आलू के लिए थोड़ी एसिडिक मिट्टी ज्यादा सही रहती है. आलू की खेती के लिए 5.0 से 6.5 का pH सबसे बेस्ट रहता है. कम pH रहने से आलू की स्किन पर पपड़ी वाली बीमारी लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है. इसलिए आलू के खेत में चूना डालने से हमेशा बचना चाहिए.
7/8
टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों के लिए 6.0 से 7.0 का pH एकदम सही रहता है. इस pH लेवल पर पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं और फल भी भरपूर मात्रा में आते हैं. अगर आपकी मिट्टी का pH 7.5 से ऊपर चला जाता है. तो पौधों में कैल्शियम और आयरन की कमी होने लगती है जिससे फूल और फल झड़ने लगते हैं.
टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों के लिए 6.0 से 7.0 का pH एकदम सही रहता है. इस pH लेवल पर पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं और फल भी भरपूर मात्रा में आते हैं. अगर आपकी मिट्टी का pH 7.5 से ऊपर चला जाता है. तो पौधों में कैल्शियम और आयरन की कमी होने लगती है जिससे फूल और फल झड़ने लगते हैं.
8/8
सरसों और गन्ना जैसी नगदी फसलों के लिए 6.0 से 7.5 का pH सबसे सही माना जाता है. अगर आपकी मिट्टी का pH 5.5 से नीचे गिर गया है तो खेत में चूना डालकर उसे सही करें. वहीं अगर pH 8.5 से ऊपर चला गया है तो जिप्सम या हरी खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत सुधारें तभी खेती में मुनाफा मिलेगा.
सरसों और गन्ना जैसी नगदी फसलों के लिए 6.0 से 7.5 का pH सबसे सही माना जाता है. अगर आपकी मिट्टी का pH 5.5 से नीचे गिर गया है तो खेत में चूना डालकर उसे सही करें. वहीं अगर pH 8.5 से ऊपर चला गया है तो जिप्सम या हरी खाद का इस्तेमाल करके मिट्टी की सेहत सुधारें तभी खेती में मुनाफा मिलेगा.
Published at : 07 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Soil Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेत में लगा सोलर पंप खराब हो गया, कौन उठाएगा रिपेयरिंग का खर्च?
खेत में लगा सोलर पंप खराब हो गया, कौन उठाएगा रिपेयरिंग का खर्च?
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं टमाटर, बाजार से नहीं खरीदने पड़ेंगे
घर की बालकनी में उगाएं टमाटर, बाजार से नहीं खरीदने पड़ेंगे
एग्रीकल्चर
Kitchen Garden Tips : चावल धोने के बाद फेंक देते हैं पानी? बना सकते हैं किचन गार्डन का पावर बूस्टर
चावल धोने के बाद फेंक देते हैं पानी? बना सकते हैं किचन गार्डन का पावर बूस्टर
एग्रीकल्चर
Women farmers in field: किस देश में सबसे ज्यादा है महिला किसानों की संख्या, भारत में क्या स्थिति?
किस देश में सबसे ज्यादा है महिला किसानों की संख्या, भारत में क्या स्थिति?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion: मिशिगन का चुनावी नतीजा और एपेक की कमजोर होती सियासी पकड़
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, बदल जाएगी पंजाब की सियासत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
ब्रेन हैमरेज, आतें और दिल फटा... अतीक अहमद के बेटे अबान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
इंडिया
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
राहुल गांधी ने 'नूरी' के साथ बनाया वीडियो, फिर बोले- 'मां सोनिया होंगी नाराज'
बॉलीवुड
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ? बोलीं- ‘मैं 19 साल की उम्र में शादी...’
50 की उम्र में भी क्यों कुंवारी हैं सैफ अली खान की बहन सबा? खुद बताई वजह
क्रिकेट
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
टीम इंडिया पर BCCI सख्त, नया फिटनेस नियम; इतने मिनट में पूरी करनी होगी 2km दौड़
इंडिया
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
'NTA के एक्सपर्ट्स ने लीक कराया NEET-UG का पेपर', CBI का बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
पप्पू यादव के खिलाफ थाने पहुंचा चप्पल फेंकने वाला आरोपी, पूर्णिया सांसद पर लगाए ये आरोप
ट्रेंडिंग
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
बेबी बंप के साथ प्रेग्नेंट महिला का डांस वीडियो वायरल, माधुरी दीक्षित के गाने पर लगाए ठुमके
ABP NEWS
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
Viral News: देखिए किन्नौर में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
Viral News: देशभक्ति और आस्था का अद्भुत संगम, देखिए!
ABP NEWS
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
Viral News: रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से हाहाकार!
ABP NEWS
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
Viral News: पहाड़ से गिरा मौत का मलबा!
ABP NEWS
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Viral News: दरदपुरा में पुल टूटा, हाईवे ठप
Embed widget