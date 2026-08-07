मिट्टी का pH कितना होना चाहिए, किस फसल के लिए कितना सही?

धान यानी चावल की फसल थोड़ी अलग मिजाज की होती है. यह 5.5 से 6.5 की हल्की एसिडिक मिट्टी में भी बहुत शानदार पैदावार देती है. खेत में पानी भरा रहने की वजह से मिट्टी का pH अपने आप थोड़ा कम हो जाता है. अगर pH 7.5 से ऊपर चला जाए. तो धान के पौधों में जस्ता यानी जिंक की भारी कमी देखने को मिलने लगती है.