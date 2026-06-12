Kanwar Yatra: सावन के अलावा और कब कर सकते हैं कांवड़ यात्रा?

शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा आस्था, तप और समर्पण का प्रतीक है. श्रद्धालु पवित्र नदियों से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और शिवकृपा प्राप्त करते है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ सावन तक सीमित नहीं है.