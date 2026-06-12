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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKanwar Yatra: सावन के अलावा और कब कर सकते हैं कांवड़ यात्रा?

Kanwar Yatra: सावन के अलावा और कब कर सकते हैं कांवड़ यात्रा?

Kanwar Yatra: कावड़ यात्रा के लिए सावन को सबसे अच्छा और पावन समय माना जाता है. लेकिन अलावा भी कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं, जिसमें शिवभक्त कांवड़ यात्रा कर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 12 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Kanwar Yatra: कावड़ यात्रा के लिए सावन को सबसे अच्छा और पावन समय माना जाता है. लेकिन अलावा भी कुछ ऐसे शुभ अवसर होते हैं, जिसमें शिवभक्त कांवड़ यात्रा कर शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं.

सावन कांवड़ यात्रा 2026

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कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम से मानी जाती है. इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी कांवड़िये कांवड़ में गंगाजल उठाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. मनोकामना पूर्ति, परिवार की सुख-समृद्धि और धन्यवाद स्वरूप भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं.
कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान राम से मानी जाती है. इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी कांवड़िये कांवड़ में गंगाजल उठाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. मनोकामना पूर्ति, परिवार की सुख-समृद्धि और धन्यवाद स्वरूप भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं.
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शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा आस्था, तप और समर्पण का प्रतीक है. श्रद्धालु पवित्र नदियों से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और शिवकृपा प्राप्त करते है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ सावन तक सीमित नहीं है.
शिव भक्तों के लिए कांवड़ यात्रा आस्था, तप और समर्पण का प्रतीक है. श्रद्धालु पवित्र नदियों से गंगाजल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और शिवकृपा प्राप्त करते है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ सावन तक सीमित नहीं है.
Published at : 12 Jun 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
Kanwar Yatra सावन Sawan 2026 Kanwar Yatra 2026

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