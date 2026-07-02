Monsoon Update: पूरे यूपी पर छाया मानसून, मगर चाल सुस्त, जोर नहीं पकड़ पा रहा बारिश का सिलसिला

उत्तर प्रदेश में भरपूर बारिश की उम्मीद कर रहे ज्यादातर इलाकों के लोगों को निराशा हाथ लग रही है. दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में फैल भले गया है लेकिन राज्य में अब भी बारिश का सिलसिला जोर नहीं पकड़ पाया है.पूरे राज्य में अभी तक सामान्य के मुकाबले औसतन 45 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गयी है. लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बृहस्पतिवार को मानसून के उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी दाखिल होने के साथ यह पूरे राज्य पर छा गया.

रिपोर्ट के मुताबिक मानसून 18-20 जून के सामान्य समय से लगभग 12 दिन की देर से 30 जून को राज्य में दाखिल हुआ था और इसके बाद दो जुलाई तक पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया. रिपोर्ट के अनुसार मानसून आमतौर पर 30 जून तक पूरे राज्य में पहुंच जाता है मगर इस साल इसे पूरे राज्य में पहुंचने में दो दिन की देर हुई. मानसून के आगे बढ़ने के बावजूद पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों ही इलाकों में बारिश सामान्य से कम रही है.

32 प्रतिशत कम है अब तक बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक एक जून से दो जुलाई के बीच, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 120.3 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले 57.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो 52 प्रतिशत कम है. वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 88 मिलीमीटर के सामान्य औसत के मुकाबले 59.4 मिलीमीटर बारिश हुई और यह 32 प्रतिशत कम है. विभाग के अनुसार कुल मिलाकर राज्य में 106.8 मिलीमीटर के सामान्य स्तर के मुकाबले 58.3 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 45 प्रतिशत कम है.

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बुलंदशहर-मुजफ्फरनगर में सामान्य से अधिक बारिश

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिलेवार बारिश के आंकड़ों से पता चला है कि एटा और संभल में सामान्य बारिश हुई है जबकि बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गयी.

इन जिलों में हुई कम बारिश

रिपोर्ट के मुताबिक आगरा, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, हरदोई और आज़मगढ़ सहित 13 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई, मगर अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, गोरखपुर, कानपुर, महराजगंज और सोनभद्र सहित 28 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. वहीं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झाँसी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और शाहजहांपुर सहित 30 जिलों में 60 से 99 प्रतिशत कम वर्षा रिकॉर्ड की गयी है.

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