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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया पहला दल, कड़ी सुरक्षा के बीच 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंजा जम्मू

Amarnath Yatra 2026: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रवाना किया पहला दल, कड़ी सुरक्षा के बीच 'बम बम भोले' के जयकारों से गूंजा जम्मू

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा 2026 का पहला तीर्थयात्रियों का दल जम्मू से रवाना हो चुका है, लेकिन इस बार सुरक्षा व्यवस्था और यात्रा की तैयारियों में क्या है सबसे खास? जानिए पूरी अपडेट.

Written By : अजय बाचलू |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 04:34 PM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: भगवान शिव के पवित्र धाम बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. अमरनाथ यात्रा 2026 की औपचारिक शुरुआत गुरुवार को जम्मू से पहले दल के रवाना होने के साथ हो गई. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया. इस दौरान पूरा वातावरण 'बम बम भोले' और 'हर हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था.

इस बार यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया है. केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि श्रद्धालु सुरक्षित और सुगम तरीके से बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें.

श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुआ पहला तीर्थयात्रियों दल:

गुरुवार सुबह करीब 5 बजे जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का पहला काफिला रवाना हुआ. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं. जैसे ही वाहनों का काफिला आगे बढ़ा, पूरे क्षेत्र में शिवभक्तों के जयकारों ने आध्यात्मिक माहौल बना दिया.

देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के चेहरों पर बाबा बर्फानी के दर्शन की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. कई श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव बताया और यात्रा को लेकर अपनी उत्सुकता भी साझा की.

आज श्रीनगर पहुंचेगा काफिला, कल से शुरू होंगे दर्शन:

जम्मू से रवाना हुआ यह जत्था गुरुवार दोपहर बाद श्रीनगर पहुंचेगा. इसके बाद श्रद्धालुओं को दो प्रमुख मार्गों बालटाल और पहलगाम की ओर भेजा जाएगा.

यात्रा कार्यक्रम के अनुसार, दोनों आधार शिविरों पर रात बिताने के बाद श्रद्धालु शुक्रवार सुबह पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां प्राकृतिक हिमलिंग के दर्शन किए जाएंगे. हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

300 किलोमीटर तक सुरक्षा घेरे में चलता है यात्रा काफिला:

अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा इस बार भी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है. जम्मू से श्रीनगर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूरे यात्रा काफिले को सुरक्षा बलों की निगरानी में एस्कॉर्ट किया जाता है.

श्रद्धालुओं के काफिले के साथ सीआरपीएफ के जवान और कोबरा कमांडो लगातार तैनात रहते हैं. सुरक्षा कारणों से जब अमरनाथ यात्रियों का काफिला राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है, तब उस दौरान अन्य वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी जाती है. इससे यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने में मदद मिलती है.

श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम:

सुरक्षा के साथ-साथ श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सेवाएं, आपातकालीन सहायता, पेयजल, विश्राम स्थल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं. प्रशासन लगातार मौसम और मार्ग की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय रहते उचित निर्णय लिया जा सके.

आस्था, सुरक्षा और व्यवस्था का संगम:

अमरनाथ यात्रा 2026 की शुरुआत एक बार फिर देशभर के शिवभक्तों के लिए आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश लेकर आई है. पहले तीर्थयात्रियों दल के रवाना होने के साथ ही यात्रा का माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो चुका है. मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर प्रशासनिक तैयारियां और श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी यात्रा सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होगी. श्रद्धालुओं के लिए यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास का जीवंत प्रतीक है.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: पहली बार बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले युवा श्रद्धालु, 70 हजार सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में शुरू हुई यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Jul 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Amarnath Yatra 2026 Baltal Route Pahalgam Route
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