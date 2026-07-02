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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 3 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में सुनहरा दिन, मिलेगा दिल का सुकून

Aaj ka Love Rashifal 3 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में सुनहरा दिन, मिलेगा दिल का सुकून

Love Horoscope 3 July 2026: क्या आज वृश्चिक राशि वालों के प्रेम संबंधों में फिर लौटेगी पुरानी मिठास, पार्टनर के साथ दूरियां खत्म होकर विश्वास बढ़ेगा? जानें आज का लव राशिफल क्या संकेत दे रहा है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 3 July 2026: चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जिससे रिश्तों में जिम्मेदारी, स्थिरता और भविष्य को लेकर गंभीर सोच बढ़ेगी. कुछ राशियों के प्रेम संबंधों में विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी, जबकि कुछ लोगों को अहंकार, गलतफहमी और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल.

मेष राशि
रिश्तों में मिलेगा विश्वास और अपनापन

आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और साथ में भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा तथा दिल की बातें साझा करने का अवसर मिलेगा. आपकी ईमानदारी और सकारात्मक सोच रिश्ते को नई मजबूती देगी. शाम का समय साथी के साथ यादगार पल बिताने के लिए अनुकूल रहेगा.

वृषभ राशि
भरोसे से मजबूत होगा रिश्ता

आज प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में शंका न आने दें और पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं. धैर्य और मधुर व्यवहार आपके रिश्ते में नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर आएगा.

मिथुन राशि
गलतफहमियों से बचें, प्यार को दें समय

आज प्रेम जीवन में थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है. किसी छोटी बात को बड़ा विवाद न बनने दें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें. विवाहित लोगों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. प्रेमी जोड़ों के लिए खुलकर बातचीत करना लाभदायक रहेगा. धैर्य और समझदारी से हर गलतफहमी दूर होगी और रिश्ता पहले से अधिक मजबूत बनेगा.

कर्क राशि
जीवनसाथी के साथ बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. व्यस्तता के बावजूद आप अपने साथी के लिए समय निकाल पाएंगे. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और पुराने मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं. प्रेमी जोड़ों के लिए मुलाकात या लंबी बातचीत रिश्ते को नई मजबूती देगी. आपका संवेदनशील व्यवहार साथी के दिल को छू जाएगा और प्रेम पहले से अधिक गहरा होगा.

सिंह राशि
प्यार में धैर्य बनाए रखना होगा

आज प्रेम संबंधों में भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. अहंकार या जिद रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए शांत रहकर हर बात का समाधान निकालें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. प्रेमी जोड़ों के बीच रोमांस बना रहेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचना बेहतर होगा. शाम का समय रिश्ते को मजबूत करने के लिए शुभ रहेगा.

कन्या राशि
दिल की बात कहने का मिलेगा मौका

आज प्रेम जीवन में खुशियां दस्तक देंगी. यदि लंबे समय से मन की बात कहना चाहते थे तो अवसर अनुकूल है. विवाहित लोगों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ेगा. प्रेमी जोड़े साथ में भविष्य की योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. आपका विनम्र व्यवहार और स्नेह साथी को प्रभावित करेगा. रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.

तुला राशि
रिश्तों में लौटेगी नई मिठास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ेगा. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. आपका संतुलित व्यवहार रिश्ते में नई ऊर्जा और स्थिरता लेकर आएगा.

वृश्चिक राशि
पार्टनर का सहयोग बढ़ाएगा खुशी

आज प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा. जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो आज उसे समाप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेमी जोड़ों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और भविष्य को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका स्नेह और समर्पण रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

धनु राशि
भावनाओं में संतुलन रखना होगा

आज प्रेम जीवन में अपेक्षाओं को सीमित रखें. पार्टनर से किसी बात पर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से समाधान निकल आएगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. प्रेमी जोड़ों के लिए धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और रिश्ते को समय दें.

मकर राशि
प्रेम जीवन में आएगी नई मजबूती

आज आपका आकर्षण और आत्मविश्वास प्रेम संबंधों को मजबूत करेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी. प्रेमी जोड़े भविष्य को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं. आपका जिम्मेदार और परिपक्व व्यवहार साथी को प्रभावित करेगा. रिश्ते में विश्वास, सम्मान और भावनात्मक निकटता पहले से अधिक बढ़ेगी.

कुंभ राशि
पुराने रिश्तों में बढ़ेगी समझदारी

आज प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की जरूरत रहेगी. पुराने मतभेद दूर करने के लिए पहल करें. विवाहित लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा. प्रेमी जोड़ों के लिए खुलकर बातचीत करना लाभदायक रहेगा. आपका शांत स्वभाव रिश्ते में विश्वास बढ़ाएगा और दूरियां कम करने में मदद करेगा.

मीन राशि
रोमांस और खुशियों से भरा रहेगा दिन

आज प्रेम जीवन बेहद सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ किसी खास योजना या यात्रा की शुरुआत हो सकती है. विवाहित लोगों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेमी जोड़ों को एक-दूसरे के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. आपका स्नेह, सम्मान और सकारात्मक व्यवहार रिश्ते में नई खुशियां लेकर आएगा तथा भविष्य को लेकर विश्वास मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 10:02 PM (IST)
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