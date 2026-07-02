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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस

यूजरनेम विवाद: व्हाट्सएप के बाद आईटी मंत्रालय ने अब Signal और Telegram को भेजा नोटिस

यूजर नेम विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. व्हाट्सएप के बाद अब प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस भेजकर मौजूदा यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाया गया है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 10:36 PM (IST)
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Username Row: यूजरनेम फीचर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. व्हाट्सएप के बाद अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस जारी कर उनके मौजूदा यूजरनेम फीचर पर सवाल उठाए हैं.

साथ ही, दोनों प्लेटफॉर्म से पूछा गया है कि यूजरनेम के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े, फर्जी पहचान और साइबर अपराधों को रोकने के लिए उन्होंने क्या-क्या सुरक्षा उपाय किए हैं.

टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने टेलीग्राम से जवाब मांगा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर यूजरनेम फीचर जारी रखने की आवश्यकता क्या है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं.

इससे एक दिन पहले, यानी बुधवार को, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा को भी नोटिस जारी किया था. सरकार ने आशंका जताई थी कि यूजरनेम फीचर का दुरुपयोग ऑनलाइन ठगी, फर्जी पहचान और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को बढ़ावा दे सकता है.

सरकार ने मेटा को नोटिस जारी करते हुए पूछा सवाल

केंद्र ने व्हाट्सएप के यूजरनेम फीचर को लेकर मेटा से सवाल किया है. उससे पूछा गया कि व्हाट्सएप के नए फीचर को लेकर आईटी एक्ट और उससे जुड़े नियमों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. हालांकि व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग के जरिए पक्ष रखा था. उसने यूजरनेम फीचर को लेकर कहा था कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और हर किसी व्यक्ति तक उसका मोबाइल नंबर नहीं पहुंचेगा.

व्हाट्सएप ने नए फीचर को लेकर क्या-क्या बताया

व्हाट्सएप ने अपने नए 'यूजरनेम' फीचर को लेकर एफएक्यू यानी कि लगातार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब जारी किए थे, जिसमें उसने कहा था कि 'यूजरनेम' फीचर अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक होगा. 

ये भी पढ़ें: 'हमें नहीं पता जांच में क्या हो रहा, अगर लीपापोती की कोशिश हुई तो...', चंदा चोरी को लेकर भड़का VHP

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 09:56 PM (IST)
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