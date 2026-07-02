Red Sky Meaning: हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकस (Caracas) में सूर्यास्त के समय आसमान गहरे लाल रंग का दिखाई दिया इस अद्भुत और दुर्लभ दृश्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन गया विज्ञान जहां इसे खास वायुमंडलीय परिस्थितियों यानी प्रकाश के प्रकीर्णन (Scattering of Light) का परिणाम मानता है, वहीं भारतीय वास्तमय और मनीषा में ऐसे असामान्य प्राकृतिक दृश्यों का गहरा महत्व है.

प्राचीन ग्रंथों, शकुन परंपरा और ज्योतिषीय संहिताओं में आकाश के इस लाल रूप को 'उत्पात' यानी प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले असाधारण संकेतों के रूप में देखा गया है. आइए, भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर समझते हैं. कि इस दृश्य के क्या मायने हो सकते हैं.

The sky over Caracas, Venezuela, turned reddish at sunset this evening. pic.twitter.com/ATrSiXMGPE — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026

आखिर लाल आकाश को प्राचीन संहिताओं में 'उत्पात' क्यों कहा गया?

भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रकृति के सामान्य नियमों से हटकर होने वाली किसी भी घटना को 'उत्पात' (Natural Phenomena or Portents) की श्रेणी में रखा गया है. महर्षि गार्ग्य और पराशर जैसे ऋषियों ने आकाशीय, अंतरिक्षीय और भौम (भूमि संबंधी) बदलावों का विस्तृत वर्गीकरण किया है.

प्राचीन आचार्यों का मानना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित होता है, उसका सीधा संबंध पृथ्वी पर रहने वाले जनजीवन से होता है. जब आसमान सामान्य नीले या गोधूलि के हल्के नारंगी रंग को छोड़कर अचानक तांबे या खून जैसा गहरा लाल हो जाता है, तो उसे प्रकृति के संतुलन में आने वाले किसी बड़े व्यवधान का प्रारंभिक सूचक माना जाता है. ध्यान दें कि ये संकेत किसी रूढ़िवादी डर के लिए नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था को सजग करने के लिए रेखांकित किए गए हैं.

वराहमिहिर ने 'बृहत्संहिता' में क्या लिखा है.?

भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान का सबसे मजबूत और प्रामाणिक स्तंभ छठी शताब्दी में रचित आचार्य वराहमिहिर का ग्रंथ 'बृहत्संहिता' है. इस ग्रंथ के 'संध्या लक्षण' और 'दिग्दाह लक्षण' अध्यायों में रक्तिम आकाश यानी लाल आकाश का अत्यंत सूक्ष्म विवरण मिलता है.

राजकीय व्यवस्था और जनजीवन पर प्रभाव: वराहमिहिर ने स्पष्ट किया है. कि यदि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय दिशाएं और आकाश बिना किसी स्पष्ट कारण (जैसे धूल या धुआं) के अत्यधिक लाल या प्रज्वलित दिखाई दें, तो यह देश की शासन व्यवस्था में बड़ी हलचल, राजा या सत्ता के शीर्ष स्तर पर बड़े निर्णयों और प्रशासनिक फेरबदल का संकेत होता है.

मौसम और कृषि में अनिश्चितता: बृहत्संहिता के अनुसार, रक्तिम आकाश आने वाले समय में वर्षा की अनिश्चितता, अचानक आने वाले तीव्र झंझावातों (तूफान) या कृषि पैदावार में उतार-चढ़ाव की ओर भी इशारा करता है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है.

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क्या महाभारत में भी मिलता है. ऐसा कोई वर्णन?

यदि हम ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों को देखें, तो महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत का 'भीष्म पर्व' ऐसे प्राकृतिक संकेतों का सबसे बड़ा साक्ष्य है. कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के ठीक पहले, भगवान कृष्ण और महर्षि व्यास ने धृतराष्ट्र को प्रकृति में हो रहे असाधारण बदलावों के बारे में सचेत किया था

महाभारत में स्पष्ट वर्णन मिलता है. कि युद्ध से पूर्व की संध्याओं में दिशाएं लाल अंगारे जैसी दिखाई देने लगी थीं और आकाश में लाल रंग की आभा छा गई थी. प्राचीन ग्रंथों में इस स्थिति को 'दिग्दाह' (दिशाओं का जलना) कहा गया है. महाभारत की यह व्याख्या दर्शाती है कि जब भी समाज में कोई बहुत बड़ा वैचारिक या सामाजिक परिवर्तन होने वाला होता है अथवा धर्म और अधर्म के बीच कोई बड़ा वैचारिक संघर्ष आकार ले रहा होता है, तब प्रकृति ऐसे दृश्य दिखाती है. यह शासक और प्रजा दोनों के लिए आत्मचिंतन और संयम बरतने का काल होता है.

अग्निपुराण और शकुन परंपरा का दृष्टिकोण

शकुन शास्त्र, जो कि संहिता ज्योतिष का ही एक अंग है, मुख्य रूप से तात्कालिक प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर परिस्थितियों का आकलन करता है. 'अग्निपुराण' और 'वसंतराज शकुन' जैसे प्रामाणिक स्रोतों में आकाश के विभिन्न रंगों के शकुन और अपशकुन का वर्णन है.

प्राचीन शकुन परंपरा के अनुसार, तांबे या रक्त के समान लाल आकाश का दिखाई देना समाज में अचानक बढ़ते असंतोष, आपसी अविश्वास या आंतरिक अशांति की स्थितियों के प्रति सचेत करता है. इसे अग्नि तत्वों की प्रधानता का भी सूचक माना गया है, जिसका अर्थ है. कि इस अवधि में आगजनी की घटनाओं, जंगलों की आग (दावानल) या मौसम में अत्यधिक गर्मी बढ़ने के प्रति मानव समाज को विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए.

आधुनिक मुंडेन ज्योतिष (Mundane Astrology) की व्याख्या

वैदिक ज्योतिष की वह शाखा जो राष्ट्रों, वैश्विक राजनीति और सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन करती है, उसे मुंडेन ज्योतिष (मेदिनी ज्योतिष) कहा जाता है. समकालीन ज्योतिषीय विद्वान इन प्राचीन ग्रंथीय सिद्धांतों को आज के संदर्भ में लागू करते हैं.

कुछ आधुनिक ज्योतिषीय व्याख्याओं के अनुसार, जब वैश्विक स्तर पर कोई असाधारण प्राकृतिक लक्षण दिखाई देता है, तो उसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति पर पड़ता है. यह समय सीमावर्ती क्षेत्रों में दो देशों या राज्यों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ाने वाला हो सकता है. जहां तक आर्थिक क्षेत्र का प्रश्न है.

प्राचीन ग्रंथों में सीधे तौर पर 'शेयर मार्केट' जैसे शब्द नहीं हैं, लेकिन आधुनिक मेदिनी ज्योतिष के जानकार इस तरह के लाल आकाश और उसके साथ बनने वाली ग्रहीय स्थितियों (जैसे मंगल और राहु का प्रभाव) के आधार पर वैश्विक बाजारों में वित्तीय अनिश्चितता या व्यापारिक उतार-चढ़ाव की संभावनाओं को जोड़कर देखते हैं.

ऋषियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण

भारतीय संहिता ज्योतिष और शकुन परंपरा की सबसे बड़ी खूबी यह है. कि वे किसी भी एक संकेत के आधार पर अंतिम या अचूक भविष्यवाणी करने की अनुमति नहीं देते

आचार्य वराहमिहिर ने स्वयं यह स्पष्ट किया है. कि कोई भी आकाशीय लक्षण तब तक अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखाता, जब तक कि उस समय के मुख्य ग्रहों (जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल) की गोचर स्थिति भी उतनी ही संवेदनशील न हो लाल आकाश को एक चेतावनी सूचक (Warning Signal) माना जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित विनाश या घटना की घोषणा. यह मनुष्य को प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने और अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करने का अवसर भी देता है.

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