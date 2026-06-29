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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मAmarnath Yatra 2026: मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में की प्रथम पूजा, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

Amarnath Yatra 2026: मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में की प्रथम पूजा, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा के साथ हुई. 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी. इस बार सुरक्षा, RFID ट्रैकिंग, नई सुविधाएं और लेज़र शो प्रमुख आकर्षण हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़  | Updated at : 30 Jun 2026 02:31 PM (IST)
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा के साथ हुई. 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी. इस बार सुरक्षा, RFID ट्रैकिंग, नई सुविधाएं और लेज़र शो प्रमुख आकर्षण हैं.

अमरनाथ यात्रा 2026

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पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर प्राकृतिक हिमलिंग के सामने महंत 'प्रथम पूजा' करते हुए. दीपक, धूप, फूल और दिव्य रोशनी से भरा आध्यात्मिक वातावरण, बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु मौजूद. सुबह का पवित्र माहौल, अत्यंत यथार्थवादी, सिनेमैटिक, बिना किसी टेक्स्ट.
पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर प्राकृतिक हिमलिंग के सामने महंत 'प्रथम पूजा' करते हुए. दीपक, धूप, फूल और दिव्य रोशनी से भरा आध्यात्मिक वातावरण, बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु मौजूद. सुबह का पवित्र माहौल, अत्यंत यथार्थवादी, सिनेमैटिक, बिना किसी टेक्स्ट.
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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा महंतों के साथ हिमलिंग के सामने पूजा और आरती करते हुए. SASB अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी पीछे श्रद्धापूर्वक खड़े हैं. गुफा के भीतर दीपों की सुनहरी रोशनी, अत्यंत यथार्थवादी, सिनेमैटिक, बिना टेक्स्ट.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा महंतों के साथ हिमलिंग के सामने पूजा और आरती करते हुए. SASB अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी पीछे श्रद्धापूर्वक खड़े हैं. गुफा के भीतर दीपों की सुनहरी रोशनी, अत्यंत यथार्थवादी, सिनेमैटिक, बिना टेक्स्ट.
Published at : 29 Jun 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Manoj Sinha Baba Barfani Amarnath Cave Amarnath Yatra 2026

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