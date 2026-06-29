पवित्र अमरनाथ गुफा के अंदर प्राकृतिक हिमलिंग के सामने महंत 'प्रथम पूजा' करते हुए. दीपक, धूप, फूल और दिव्य रोशनी से भरा आध्यात्मिक वातावरण, बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु मौजूद. सुबह का पवित्र माहौल, अत्यंत यथार्थवादी, सिनेमैटिक, बिना किसी टेक्स्ट.