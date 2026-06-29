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Amarnath Yatra 2026: मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा में की प्रथम पूजा, श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा की शुरुआत ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा के साथ हुई. 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी. इस बार सुरक्षा, RFID ट्रैकिंग, नई सुविधाएं और लेज़र शो प्रमुख आकर्षण हैं.
अमरनाथ यात्रा 2026
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Published at : 29 Jun 2026 12:26 PM (IST)
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मनोज मुकुल
Opinion