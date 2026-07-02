हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत; पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत; पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को बदलेगी इन राशियों की किस्मत, दुश्मनों की चाल होगी फेल! क्या आपकी राशि में है धन लाभ का योग? जानें कार्ड्स के संकेत.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Jul 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

Tarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार का दिन टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार कुछ राशियों के लिए करियर में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ राशियों को आर्थिक मोर्चे पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर से कि आज आपके भाग्य के सितारे (Tarot Card Reading) क्या इशारा कर रहे हैं.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशिवाला आज कार्यक्षेत्र में किसी बड़े बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. यदि आप लंबे समय से किसी समस्या से परेशान थे, तो उसका हल आज मिल सकता है. किसी और को दोष देने की बजाय स्वयं में सुधार की कोशिश करें. आत्ममंथन से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. आर्थिक रूप से दिन आपके पक्ष में रहेगा. आय में वृद्धि होगी और खर्च भी नियंत्रण में रहेंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों से आज आपके उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. उनके मार्गदर्शन से आप किसी नई योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान के साथ-साथ धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं. यदि आपको यात्रा पर जाना है, तो उसके ऊपर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन मेहनत का फल आपको तुरंत मिलेगा. दिन सकारात्मक रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशि के लोग आज आपके व्यावसायिक कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होते रहेंगे. टैक्स और सरकारी कागजों से जुड़े मसले सामने आ सकते हैं, जिनका समाधान भी संभव है. आर्थिक योजना बनाने में आप विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. अचानक किसी बड़े खर्च से बचने के लिए पहले से ही सतर्क रहें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को आज संघर्ष के बाद सफलता मिलने के योग हैं. आपके विरोधी आपके खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी समझदारी से हर स्थिति पर नियंत्रण पा लेंगे. आपकी बातों और व्यवहार से ग्राहक प्रभावित होंगे, जिससे अपेक्षा से अधिक लाभ हो सकता है. व्यवसायिक संपर्कों में वृद्धि होगी और लाभ के नए स्रोत मिल सकते हैं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोग आज प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और जरूरी कागजात पूरे करने के लिए आप सक्रिय रहेंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. आपके कार्यों से मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज अपने विचारों और योजनाओं को दूसरों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे. करीबी मित्रों का साथ आपके मूड को हल्का बनाएगा. कमाई की संभावना अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च करते समय सतर्क रहें. किसी मां जैसी महिला से मार्गदर्शन या सहायता मिलने के योग हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज अपनी विश्लेषण क्षमता के चलते कार्यक्षेत्र में आपको मान-सम्मान मिलेगा. आप अपने कार्यों में ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे. निवेश करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं. घर से संबंधित कुछ कार्य जैसे मरम्मत या सजावट में धन खर्च हो सकता है. कई जातक आज घर से ही ऑनलाइन कार्य पूरे करने की कोशिश करेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृश्चिक राशिवालों को आज पुराने संबंधों को दोबारा मजबूत करने की कोशिश करेंगे. आपकी बातचीत का तरीका आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी नई योजना पर चर्चा शुरू हो सकती है. आर्थिक रूप से दिन अनुकूल है. विशेषकर मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. नए अवसरों का लाभ उठाएं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आप आज अपने खर्च और आमदनी का संतुलन बनाने में व्यस्त रहेंगे. कमाई बढ़ाने के नए तरीके सोचने का यह उत्तम समय है. हालांकि खर्च अधिक होने से बजट थोड़ा बिगड़ सकता है. किसी विरोधी या शत्रु से मानसिक अशांति हो सकती है. धैर्य रखें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशिवालों की आज सोचने समझने की आज आपकी बौद्धिक क्षमता चरम पर रहेगी. आप अपने वरिष्ठों से खुलकर बात करेंगे और जरूरी संसाधनों को जुटाने के लिए सक्रिय रहेंगे. हालांकि अधिक सोचने से मन में बेचैनी रह सकती है. फिर भी कार्यक्षेत्र में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे आपकी छवि और सम्मान में वृद्धि होगी.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के जातक आज सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे. न ही किसी के कार्य में दखल देंगे और न ही दूसरों की दखलंदाजी पसंद करेंगे. आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा. खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक योजना बनाकर खर्चों को नियंत्रित करने में सफल होंगे. बजट बनाकर काम करने से राहत मिलेगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशिवालों की आज कई इच्छाएं पूरी हो सकती हैं. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, जिससे सभी काम सुगमता से पूरे होंगे. आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपको न सिर्फ धन लाभ होगा, बल्कि सामाजिक सम्मान भी प्राप्त होगा. धन खर्च सोच-समझकर करेंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

यह भी पढ़े- Mysore Wadiyar Dynasty: मैसूर राजवंश की वो रानी जिसने तोड़ा 400 साल पुराना श्राप, 80 हजार करोड़ के घराने में रहती हैं इतनी सादगी से

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read More
Published at : 02 Jul 2026 08:15 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Tarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत; पढ़ें टैरो राशिफल
Tarot Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, नौकरी में बड़े बदलाव के संकेत; पढ़ें टैरो राशिफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 3 July 2026: शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, मकर के स्टार्टअप को मिलेगी बड़ी फंडिंग!
शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी, मकर के स्टार्टअप को मिलेगी बड़ी फंडिंग!
राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 2 July 2026: एंसेस्ट्रल बिजनेस से अलग नए व्यापार की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, जॉब सर्चर को मिलेंगे बड़े ऑफर्स
एंसेस्ट्रल बिजनेस से अलग नए व्यापार की शुरुआत के लिए दिन उत्तम, जॉब सर्चर को मिलेंगे बड़े ऑफर्स
राशिफल
Kumbh Rashifal 2 July 2026: मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल से सेल में आ सकता है डाउनफॉल, खर्चों पर लगाना होगा नियंत्रण
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल से सेल में आ सकता है डाउनफॉल, खर्चों पर लगाना होगा नियंत्रण
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुश्किल में थलापति विजय की सरकार? तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख के आरोपों पर सियासी घमासान, TVK-DMK आमने-सामने
मुश्किल में थलापति विजय की सरकार? तमिलनाडु में विधायकों की खरीद-फरोख के आरोपों पर सियासी घमासान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा की 'मुराद' नहीं होगी पूरी? बदला लेने की ताक में कमाल अख्तर और ST हसन!
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी; क्या MI से होंगे अलग?
हार्दिक पांड्या का CSK से जुड़ने का सच आया सामने, फ्रेंचाइजी ने ट्रेड पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौरे पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
शिक्षा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
CBSE ने जारी किया नया पेरेंटिंग कैलेंडर, जानिए 2026-27 सत्र में क्या-क्या बदलेगा
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget