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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद

इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है चैंपियन RCB, जानें किस-किस के बाहर होने की है उम्मीद

RCB Probable Released Players List IPL 2027: आईपीएल 2027 से पहले रॉयल चैलेंजरस बेंगलुरू तीन खिलाड़ियों का पत्ता कट कर सकती है. इनमें जीतेश शर्मा भी एक हो सकते हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 09:51 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग में पिछली दो बार की चैंपियन RCB के पास 2025 और 2026 में लगभग परफेक्ट टीम रही है. मगर क्रिकेट के खेल में 'परफेक्ट' जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यहां अपना दिन होने पर बड़े से बड़ी दिग्गज टीमों को भी हारते देखा गया है. चैंपियन टीमों की भी खामियां उजागर होती रही हैं.

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजरस बेंगलुरू के पास चाहे विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो टीम पर किसी बोझ से कम नहीं थे. यहां ऐसे 3 खिलाड़ियों के बारे में जान लीजिए, जिन्हें IPL 2027 से पहले बेंगलुरू टीम रिलीज कर सकती है.

जीतेश शर्मा

IPL में कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्हें दाम 'हीरो' वाले मिले लेकिन उनका प्रदर्शन 'जीरो' रहा. IPL 2026 की बात की जाए तो RCB से 11 करोड़ रुपये की रकम लेने वाले जीतेश शर्मा उन्हीं खिलाड़ियों में से एक रहे. जीतेश 16 मुकाबलों में केवल 116 रन बना सके और पूरे सीजन में उनका सर्वोच्च स्कोर मात्र 23 रन रहा. ये आंकड़े शायद जीतेश की आरसीबी टीम में जगह सुरक्षित नहीं कर पाएंगे.

रोमारियो शेफर्ड

रोमारियो शेफर्ड 2025 और 2026 की चैंपियन RCB टीम का हिस्सा रहे हैं. टॉप परफॉरमर्स के बीच शेफर्ड का खराब प्रदर्शन कहीं ना कहीं छुप गया है. 2026 सीजन में उन्होंने 15 मैच खेलकर 7 विकेट लिए और केवल 83 रन बनाए. उससे पिछले सीजन यानी IPL 2025 में भी वेस्टइंडीज के इस खिलाड़ी के आंकड़े बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे.

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सुयश शर्मा

सुयश शर्मा भी पिछले दो सीजन से खराब फॉर्म की मार झेल रहे हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से 2.60 करोड़ रुपये की रकम लेने वाले लेग-स्पिनर सुयश शर्मा आईपीएल 2026 सीजन में केवल 9 विकेट ले पाए और उससे पिछले सीजन सिर्फ 8 विकेट ले सके थे. 9 से ऊपर का इकोनॉमी रेट बताता है कि IPL 2026 में सुयश विकेट लेने के मामले में फिसड्डी तो रहे और साथ ही उनकी जमकर कुटाई भी हुई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru Jitesh Sharma RCB IPL 2027
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