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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोराधा रानी की पूजा सुबह या दोपहर, किस समय करना सही है ?

राधा रानी की पूजा सुबह या दोपहर, किस समय करना सही है ?

Radha Ashtami 2026: आज राधा अष्टमी है. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर की गई पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब राधा रानी की सही मुहूर्त में पूजा की जाए. जान लें राधा अष्टमी पर सुबह या दोपहर कब पूजा करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 19 Sep 2026 12:45 PM (IST)
Radha Ashtami 2026: आज राधा अष्टमी है. मान्यता है कि जन्माष्टमी पर की गई पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब राधा रानी की सही मुहूर्त में पूजा की जाए. जान लें राधा अष्टमी पर सुबह या दोपहर कब पूजा करें.

राधा अष्टमी 2026

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मध्याह्ने पूजयित्वेनामेकभक्तं समापयेत्। शक्तो भक्तश्चोपवासं परेऽह्नि विधिना ततः॥ अर्थात नारद पुराण के अनुसार मध्याह्न में राधा जी की पूजा करने के बाद व्रत जारी रखे और अगले दिन विधि से व्रत पूरा करें.
मध्याह्ने पूजयित्वेनामेकभक्तं समापयेत्। शक्तो भक्तश्चोपवासं परेऽह्नि विधिना ततः॥ अर्थात नारद पुराण के अनुसार मध्याह्न में राधा जी की पूजा करने के बाद व्रत जारी रखे और अगले दिन विधि से व्रत पूरा करें.
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सामान्य दिनों में राधा कृष्ण की पूजा सुबह करना उचित, लेकिन राधाष्टमी के दिन राधा जी के प्राकट्य से जुड़ी विशेष पूजा के लिए मध्याह्न काल शास्त्र सम्मत है. गर्ग संहिता में लिखा है कि- घनावृते व्योम्नि दिनस्य मध्ये भाद्रे सिते नागतिथौ च सोमे.. अर्थात राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के मध्य यानी मध्याह्र समय में हुआ था
सामान्य दिनों में राधा कृष्ण की पूजा सुबह करना उचित, लेकिन राधाष्टमी के दिन राधा जी के प्राकट्य से जुड़ी विशेष पूजा के लिए मध्याह्न काल शास्त्र सम्मत है. गर्ग संहिता में लिखा है कि- घनावृते व्योम्नि दिनस्य मध्ये भाद्रे सिते नागतिथौ च सोमे.. अर्थात राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के मध्य यानी मध्याह्र समय में हुआ था
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इस साल 19 सितंबर को राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा का समय मध्याह्न काल 11:07 AM से 1:34 PM दिया गया है.
इस साल 19 सितंबर को राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा का समय मध्याह्न काल 11:07 AM से 1:34 PM दिया गया है.
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राधा अष्टमी पर अभिषेक के लिए राधा रानी के बाल स्वरूप की प्रतिमा लें. अगर युगल अवस्था में मूर्ति है तो वस्त्र पहनाकर अभिषेक करें. ॐ राधिकायै नमः का जाप करें.
राधा अष्टमी पर अभिषेक के लिए राधा रानी के बाल स्वरूप की प्रतिमा लें. अगर युगल अवस्था में मूर्ति है तो वस्त्र पहनाकर अभिषेक करें. ॐ राधिकायै नमः का जाप करें.
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महिलाएं राधाष्टमी पर जरूरतमंद सुहागिन महिला को कुमकुम, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि सुहाग सामग्री दें. मान्यता है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये उपाय लाभकारी माना जाता है. जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है राधा रानी को गुलाब अर्पित करें.
महिलाएं राधाष्टमी पर जरूरतमंद सुहागिन महिला को कुमकुम, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि सुहाग सामग्री दें. मान्यता है सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये उपाय लाभकारी माना जाता है. जिन लोगों के विवाह में रुकावट आ रही है राधा रानी को गुलाब अर्पित करें.
Published at : 19 Sep 2026 12:41 PM (IST)
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Radha Ji Radha Ashtami 2026

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