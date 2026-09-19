राधा रानी की पूजा सुबह या दोपहर, किस समय करना सही है ?

सामान्य दिनों में राधा कृष्ण की पूजा सुबह करना उचित, लेकिन राधाष्टमी के दिन राधा जी के प्राकट्य से जुड़ी विशेष पूजा के लिए मध्याह्न काल शास्त्र सम्मत है. गर्ग संहिता में लिखा है कि- घनावृते व्योम्नि दिनस्य मध्ये भाद्रे सिते नागतिथौ च सोमे.. अर्थात राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के मध्य यानी मध्याह्र समय में हुआ था