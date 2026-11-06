आज का राशिफल 6 नवंबर 2026: सिंह और मेष में गजकेसरी योग का प्रभाव, जानें किसे मिलेगी नई कमान, जानें 12 राशियों का भाग्य

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में बने गजकेसरी योग के प्रभाव से बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियों का दबाव आप कुशलतापूर्वक संभाल लेंगे. पुराने निवेश से धन लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी के कहने पर जल्दबाजी में पूंजी न लगाएं और बजट बनाकर चलें. परिवार में पुराने मतभेदों को सुलझाने में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. काम की अधिकता से होने वाली थकान दूर करने हेतु नियमित व्यायाम करें और नींद पूरी लें. लव लाइफ में बातचीत से मधुरता और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बनेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ऑरेंज है. शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बढ़ाकर काम करना होगा, जिससे अधूरे कार्य समय पर पूरे होंगे. व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर विचार करने का यह उत्तम समय है. घर, वाहन या भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले बजट का सही आकलन करें. परिवार के सदस्यों का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ाएगा और घर के अटके कार्य पूरे होंगे, हालांकि बहस के बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें. अधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है, इसलिए काम के बीच विश्राम लें और समय पर भोजन करें. दांपत्य जीवन में भरोसा और भावनात्मक सुरक्षा मजबूत होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. भगवान शिव को सफेद चंदन व मिश्री अर्पित करें.
3/12
मिथुन राशि के लेखन, मीडिया, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से जुड़े जातकों को आज अपने रचनात्मक विचारों के बल पर कार्यक्षेत्र में बेहतरीन पहचान मिलेगी. व्यापारी वर्ग ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं को समझकर लाभ कमाएंगे. छोटे-छोटे अनियोजित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने या महंगी खरीदारी से पहले अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करें. परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और उपयोगी जानकारी हासिल होगी; अपनी बात रखते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें. मानसिक थकान कम करने हेतु स्क्रीन टाइम घटाएं और विश्राम लें. पार्टनर के साथ खुला संवाद पुरानी गलतफहमियों को मिटाएगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हल्का हरा है. शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें.
4/12
कर्क राशि वालों के कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य पूरे होंगे और कार्यकुशलता में निखार आएगा. नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी के बजाय विकल्पों की पड़ताल करें; व्यापारी कानूनी व संपत्ति से जुड़े मामलों में पूरी सतर्कता बरतें. रुका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी, हालांकि घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ने से बजट संतुलित रखना आवश्यक होगा. परिवार से जुड़ी किसी शुभ सूचना से मन प्रसन्न रहेगा और आपसी मतभेद दूर होंगे, बशर्ते दूसरों की बातों का गलत अर्थ न निकालें. मानसिक शांति के लिए ध्यान लगाएं और समय पर सोएं. दांपत्य जीवन में पुरानी नाराजगी दूर करने के लिए खुद पहल करना बेहतर रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर कच्चा दूध व जल अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि में चंद्रमा और गुरु की युति से बनने वाला गजकेसरी योग आज आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली को अत्यंत प्रभावशाली बनाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता और मेहनत को वरिष्ठों की भरपूर सराहना मिलेगी; व्यापारियों को नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा. आमदनी के नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा के नाम पर फिजूलखर्ची से बचें और बड़े निवेश से पहले जोखिम जांच लें. परिवार में आपकी सलाह को विशेष मान मिलेगा, हालांकि अपनी बात मनवाने की जिद न करें. काम के उत्साह के बीच आराम की उपेक्षा न करें ताकि शारीरिक थकान हावी न हो. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी और आकर्षण बना रहेगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सुनहरा है. तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें.
6/12
कन्या राशि वालों की व्यावहारिक सोच और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर के रुके हुए कार्यों को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराएगी. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क बढ़ाने और बही-खाते दुरुस्त रखने पर जोर देना चाहिए. यात्रा, घरेलू आवश्यकताओं या अचानक आए कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले कीमतों की तुलना अवश्य करें. परिवार में किसी बात पर बहस से बचने के लिए दूसरों की कमियां निकालने के बजाय उन्हें समझने का प्रयास करें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें और हल्का व्यायाम करें. लव लाइफ में छोटी-छोटी बातों का गलत मतलब निकालने से बचें. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग पिंक है. शिव मंदिर में कपूर जलाएं और मूंग दान करें.
7/12
तुला राशि के जातकों को टीमवर्क और सहकर्मियों के तालमेल से कार्यक्षेत्र में अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी. व्यापारियों को नए ग्राहक, साझेदारी और पुराने संपर्कों से लाभ के मजबूत संकेत हैं. फंसा हुआ पैसा वापस आने या आय के नए स्रोत बनने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन साझेदारी के लेन-देन का लिखित हिसाब रखें और अनुमान के आधार पर खर्च न बढ़ाएं. पुराने मित्रों व रिश्तेदारों से बातचीत उपयोगी जानकारी देगी, हालांकि दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी प्राथमिकताओं की अनदेखी न करें. मानसिक शांति के लिए खुद को समय दें और नियमित सैर करें. दांपत्य जीवन में भविष्य पर सार्थक चर्चा से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें.
8/12
वृश्चिक राशि के नौकरीपेशा जातकों को आज वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी कार्यक्षमता प्रदर्शित करने का शानदार अवसर मिलेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से संपर्क मजबूत करने पर लाभ होगा; कोई नया काम शुरू करने से पहले उसकी लागत और जरूरी संसाधनों की पूरी पड़ताल कर लें. आकर्षक निवेश प्रस्तावों के झांसे में आने से बचें और घरेलू खर्चों के लिए बजट तय करें. परिवार में किसी भरोसेमंद सदस्य की सलाह उलझनों को सुलझाने में काम आएगी; छोटी बातों पर बहस से बचें और शांति से बात रखें. मानसिक दबाव घटाने हेतु काम के बीच पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें. प्रेम संबंधों में आपसी भरोसा बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग आसमानी है. शिवलिंग पर बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर अर्पित करें.
9/12
धनु राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने और नए कौशल सीखने के अनुकूल अवसर हासिल होंगे. व्यापारियों को नए बाजारों और ग्राहकों तक पहुंचने के लिए पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाना चाहिए. आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प मिलेंगे, लेकिन यात्रा, शिक्षा या निजी जरूरतों पर खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए बचत की अनदेखी न करें. परिवार में सुखद माहौल रहेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बड़ों की राय उपयोगी साबित होगी; मतभेद होने पर शांति से समाधान निकालें. दिनभर की भागदौड़ के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, खानपान का ध्यान रखें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने या घूमने की योजना बन सकती है. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग नेवी ब्लू है. शिवलिंग पर चने की दाल या पीले फूल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी पुरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने और वरिष्ठों से खुलकर संवाद करने का लाभ मिलेगा. व्यापारियों को पुराने कामकाज की समीक्षा करके कमियों को सुधारने का अवसर मिलेगा. आमदनी के साथ अचानक जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में निवेश से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में अटके हुए घरेलू काम पूरे होंगे और करीबियों का सहयोग मिलेगा; बहस बढ़ाने के बजाय मिलकर समाधान निकालें. थकान और सुस्ती से बचने के लिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और नींद पूरी लें. दांपत्य जीवन में जिम्मेदारियां साझा करने से आपसी तालमेल गहरा होगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग ग्रे है. शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं.
11/12
कुंभ राशि वालों की टीम भावना और नए विचार आज कार्यक्षेत्र की जटिल समस्याओं को सुलझाने में बेहद काम आएंगे. व्यापारियों को साझेदारी और नए अनुबंधों से जुड़ी बातचीत में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें; दूसरों की देखा-देखी खरीदारी करने से बचें और साझेदारी के सौदों में पूरी पारदर्शिता रखें. परिवार के सदस्यों की सलाह उपयोगी साबित होगी, बशर्ते अपनी बात दूसरों पर थोपने के बजाय सबकी राय का सम्मान करें. लगातार स्क्रीन देखने से बचें और दिनचर्या में वॉक शामिल करें ताकि ताजगी बनी रहे. प्रेम संबंधों में जीवनसाथी को समय देने से आपसी भरोसा और समझ मजबूत होगी. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पर्पल है. जरूरतमंद को चावल या चीनी दान करें.
12/12
मीन राशि के नौकरीपेशा जातकों को अपने अधूरे कार्य समय पर पूरे करने का लाभ मिलेगा, जिससे वरिष्ठों के बीच कार्यशैली की सराहना होगी. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों और पुराने बकाए की वसूली पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पुराने भुगतान या रुके हुए कामों से धन प्राप्ति के संकेत हैं, फिर भी संभावित लाभ को निश्चित मानकर खर्च न बढ़ाएं. परिवार में किसी पुराने मुद्दे को बातचीत से सुलझाने का मौका मिलेगा और करीबियों का सहयोग मिलेगा; शांति बनाए रखें. मानसिक तनाव घटाने के लिए पर्याप्त आराम करें और खानपान नियमित रखें. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करने से रिश्ते में विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.