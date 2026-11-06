आज का राशिफल 6 नवंबर 2026: सिंह और मेष में गजकेसरी योग का प्रभाव, जानें किसे मिलेगी नई कमान, जानें 12 राशियों का भाग्य

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में बने गजकेसरी योग के प्रभाव से बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियों का दबाव आप कुशलतापूर्वक संभाल लेंगे. पुराने निवेश से धन लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी के कहने पर जल्दबाजी में पूंजी न लगाएं और बजट बनाकर चलें. परिवार में पुराने मतभेदों को सुलझाने में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी, बशर्ते छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. काम की अधिकता से होने वाली थकान दूर करने हेतु नियमित व्यायाम करें और नींद पूरी लें. लव लाइफ में बातचीत से मधुरता और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बनेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग ऑरेंज है. शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें.