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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! रुके हुए भुगतान से धन लाभ, कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी, वाहन-संपत्ति की योजना, लव लाइफ व रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 02:30 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन नई ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है. ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति के चलते आप अपने निजी और पेशेवर दोनों मोर्चों पर सक्रिय नजर आएंगे; बस अपनी भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

कार्यक्षेत्र में सराहना और नई जिम्मेदारी: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद अच्छा रह सकता है. ऑफिस में आपकी सक्रियता, ऊर्जा और सटीक निर्णय लेने की क्षमता की वरिष्ठों द्वारा सराहना होगी. आपको कोई नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा अवसर मिल सकता है.

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नए संपर्कों से भविष्य में लाभ: व्यापारियों को बाजार में नए और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने का मौका मिलेगा; इन नए संपर्कों और नेटवर्किंग से भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

रुका हुआ धन मिलेगा वापस, उधारी से बचें: धन के मामले में आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. किसी पुराने निवेश या लंबे समय से रुके हुए भुगतान से पैसा वापस मिलने की संभावना है. आप नया वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं, लेकिन अपने बजट का पूरा ध्यान रखें और आज किसी को भी बड़ी रकम उधार देने से बचें.

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

जॉब चेंज या नए काम के अवसर: करियर में आगे बढ़ने के लिए आप कुछ नए विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. जो जातक नौकरी बदलने या कोई नया काम शुरू करने की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें आज सही अवसर मिल सकता है.

छात्रों को योजनाबद्ध तैयारी की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) को अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित रखना होगा. किसी भी विषय में जल्दबाजी करने के बजाय एक ठोस और योजनाबद्ध (Planned) तरीके से परीक्षा की तैयारी करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार में बढ़ेगा मान, गुस्से पर रखें काबू: पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा; घर-परिवार में आपकी बातों और सुझावों को पूरा महत्व मिलेगा तथा किसी जरूरी मामले में परिजनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. घर या संपत्ति से जुड़ी कोई अटकी हुई योजना भी आगे बढ़ सकती है. हालांकि, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें.

लव लाइफ में मधुरता और सिंगल जातकों को अवसर: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आप दोनों के बीच भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत हो सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. वहीं, सिंगल जातकों के लिए किसी नए और खास व्यक्ति से बातचीत की शुरुआत हो सकती है; रिश्ते में अपनी ही बात मनवाने की जिद न करें.

4. स्वास्थ्य (Health)

थकान और शरीर में गर्मी से बचाव: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन काम की अधिकता और भागदौड़ के कारण थकान, सिरदर्द या शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है. खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपनी व्यस्त दिनचर्या में आराम को भी उचित जगह दें.

लकी कलर: गहरा लाल (Deep Red)

लकी नंबर: 7

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन अपने आत्मविश्वास, ऊर्जा और कार्यसिद्धि में वृद्धि के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. साथ ही, तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:30 AM (IST)
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