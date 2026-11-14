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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Horoscope 15 to 21 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल

साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: जानें इस हफ्ते किन राशियों को मिलेगा करियर में प्रमोशन व धन लाभ और किसे लेन-देन में बरतनी होगी सतर्कता? पढ़ें डॉ. अनीष व्यास से 12 राशियों का भविष्यफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Nov 2026 10:55 PM (IST)
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Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: नवंबर का यह तीसरा सप्ताह कई राशियों के जीवन में नई उपलब्धियां, आर्थिक राहत और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. ग्रहों और नक्षत्रों की चाल सीधे तौर पर आपके करियर, कारोबार, पारिवारिक सुख और सेहत पर असर डालेगी. जहां वृषभ, कन्या, कुंभ और मीन राशि वालों को नई नौकरी, पदोन्नति और अटके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं, वहीं कुछ राशियों को जोखिम भरे निवेश, विरोधियों और वाणी पर संयम रखने की जरूरत होगी.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल और अचूक उपाय.

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मेष राशिफल (Aries)

करियर व कारोबार: सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरीपेशा लोगों को सीनियर और जूनियर का सहयोग मिलेगा, लेकिन उत्तरार्ध में विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. मध्य सप्ताह में कोई व्यावसायिक डील अटक सकती है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें.

शिक्षा व स्वास्थ्य: छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता के साथ धैर्य रखना होगा. जीवनसाथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है; अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे; पारिवारिक तालमेल बनाए रखने पर ध्यान दें.

उपाय: प्रतिदिन मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाएं.

वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर व कारोबार: नौकरीपेशा लोगों के काम की प्रशंसा होगी और नौकरी में बदलाव चाहने वालों को बेहतरीन ऑफर मिल सकता है. पद और वेतन में वृद्धि के प्रबल योग हैं. व्यापारियों की कोई बड़ी डील फाइनल होगी.

आर्थिक स्थिति व यात्रा: आय के नए स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी. उत्तरार्ध में अचानक यात्रा के योग बनेंगे, जिसमें प्रभावी लोगों से संपर्क होगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी. जीवनसाथी के साथ लंबी दूरी की सुखद यात्रा पर जा सकते हैं.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, पर सूझबूझ से स्थिति संभाल लेंगे. उत्तरार्ध में जूनियर व सीनियर से विनम्रता से पेश आएं. व्यवसाय में किसी बड़े और लालच भरे निवेश से बचें.

शिक्षा व स्वास्थ्य: छात्रों को अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा और जीवनसाथी की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है.

उपाय: प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला (108 बार) का जप करें.

कर्क राशिफल (Cancer)

करियर व कारोबार: करियर-कारोबार में लाभ होगा. मध्य सप्ताह में बाजार की तेजी का लाभ उठाने में सफल रहेंगे, लेकिन जोखिम भरे निवेश और धन के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे, पर सुख-सुविधाओं पर खर्च भी अधिक होगा. भूमि-भवन खरीदने की कामना पूरी होगी और पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझेंगे.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. अविवाहित जातकों का विवाह तय हो सकता है और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

सिंह राशिफल (Leo)

करियर व कारोबार: सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पूर्वार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा लाभप्रद साबित होगी. परिश्रम का पूरा फल मिलेगा और भविष्य के लिए लिए गए निर्णय सुखद परिणाम देंगे.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: धनागम के साथ व्यय के योग भी हैं. उत्तरार्ध में निवेश करने से पहले शुभचिंतकों की सलाह लें और सीमित मात्रा में निवेश करें. मित्रों या परिजनों से चल रहे पुराने विवाद समाप्त होंगे.

शिक्षा व परिवार: छात्रों को परीक्षा-प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलेंगे. घर में सामंजस्य और खुशहाली बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

करियर व कारोबार: विदेश से जुड़े कार्य करने वालों को अप्रत्याशित सफलता और लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों के जीवन में सकारात्मक नवीनता आएगी और व्यापारियों की योजनाएं साकार होंगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: भूमि-भवन या वाहन खरीदने का सपना सच हो सकता है. सुख-सुविधाओं की किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी से घर में खुशी का माहौल रहेगा. उत्तरार्ध में आय के नए अवसर प्राप्त होंगे.

पारिवारिक व सामाजिक जीवन: सप्ताहांत में मित्रों या परिजनों के साथ पिकनिक-पर्यटन का कार्यक्रम बन सकता है.

उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें.

तुला राशिफल (Libra)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में बड़े बदलाव और अचानक नई जिम्मेदारी आने से परिश्रम बढ़ेगा. सहकर्मियों व अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखें. उत्तरार्ध में व्यापारियों को धन लाभ के उत्तम योग बनेंगे.

आर्थिक स्थिति: शुरुआत से ही धन का प्रबंधन करके चलें; अपव्यय से बचें. किसी योजना में निवेश करने से पहले शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें और जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें.

उपाय: प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर व कारोबार: पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें. नौकरीपेशा लोग अपना काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें. उत्तरार्ध में प्रतिस्पर्धियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है, हालांकि मित्रों के सहयोग से परेशानियां हल हो जाएंगी.

आर्थिक व शिक्षा: शुरुआत में अचानक बड़े खर्च से बजट गड़बड़ा सकता है; जोखिम भरे निवेश से बचें. छात्रों को पढ़ाई के प्रति लापरवाही से बचना होगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें और पार्टनर की निजी जिंदगी में अत्यधिक दखल न दें.

उपाय: प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें.

धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर व कारोबार: समय अनुकूल है, लेकिन आलस्य और लापरवाही से बचें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से अपनी गुप्त बातें साझा न करें. कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और उत्तरार्ध में अप्रत्याशित लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

पारिवारिक व निर्णय: घरेलू या व्यावसायिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

मकर राशिफल (Capricorn)

करियर व कारोबार: सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे और सीनियर्स आपके परिश्रम की सराहना करेंगे. कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सफल रहेगी और कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: सप्ताह की शुरुआत में किसी योजना में अटका हुआ धन अचानक प्राप्त हो सकता है. सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, पर अभिमान और बड़बोलेपन से बचें; वाणी पर संयम रखें.

प्रेम जीवन: रिश्तों को प्रगाढ़ बनाए रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.

उपाय: नियमित रूप से शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत में किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से कठिन कार्य भी सिद्ध होंगे. बाजार में साख बढ़ेगी और विरोधी भी मित्र बनेंगे.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी. संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से घर में खुशहाली रहेगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मीन राशिफल (Pisces)

करियर व कारोबार: रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा काम मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में परिश्रम की सराहना होगी. व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ होगा और बाजार में फंसा हुआ पैसा अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा.

आर्थिक व शिक्षा: धन संचय के प्रबल योग बनेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. परीक्षा-प्रतियोगिता और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को सफलता मिलेगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Horoscope 15 To 21 November 2026
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