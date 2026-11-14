2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'

चुनाव आयोग, SIR से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है. BJP के 2029 में भविष्य और कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी.

हस्तक्षेप (hastakshep) यूट्यूब चैनल को दिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, 'बीजेपी चुनाव हार सकती है. कई जगह हारे भी हैं. आगे भी हारेंगे, लेकिन एक बड़े राजनीतिक फोर्स के तौर पर बीजेपी अभी है, इसे कोई नकार नहीं सकता. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि वो चुनाव नहीं हारेंगे. चुनाव कांग्रेस अगर ठीक से लड़ जाए तो 2029 में हरा सकती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'पहली बार लोअर मिडिल क्लास मिडिल मिडिल क्लास भी अब सरकार से विमुख होता हुआ दिख रहा है जो कि आपको सोशल मीडिया पर एंटी गवर्नमेंट या जो लोग कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं वो चीज आपको दे देखने को सुनने को मिल रही है. अब वो ये कर पाएंगे या नहीं यह उन पर निर्भर करता है.'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा, 'जो भी विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है आज देश में उसके पास पर्याप्त मुद्दे हैं कि पॉलिटिकली उसको विनेबल वोट में कन्वर्ट किया जा सके. ऐसा मुझे लगता है. अब वह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे यह उन पर है.'

मैं बिहार से बाहर नहीं निकलना चाहता: प्रशांत किशोर

इसके अलावा प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आपकी मदद मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई बिसात नहीं है. मैं बिहार से बाहर नहीं निकलना चाहता हूं. चार साल मैंने जो बिहार में लगाया है, उससे हटकर में किसी तरह की हाईपोथेटिकल चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि 2021 में बंगाल चुनाव जीतने के दिन कहा था कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता, तो भाजपा को बंगाल में 77 नहीं पचास से कम सीट आती. ये मामला जो है, पिछले 8-10 सालों से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. एसआईआर का मुद्दा सिर्फ ज्ञानेश कुमार से जुड़ा हुआ नहीं है. वो एक सिंबल के तौर पर हो सकते हैं, क्योंकि वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो कमी आई है, वो सिस्टेमैटिक है. चाहे नए वोटर्स बनाने के लिए फॉर्म 6-7 में छेड़छाड़ की बात हो. नए वोटर्स को काटने के लिए एसआईआर का मामला हो. चुनाव की तारीख और उसके शेड्यूल जो जारी होता है, उसमें यह लगता है कि जो भाजपा ने तय किया है, उसे चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है.

व्यापक चुनाव प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए: प्रशांत किशोर

प्रशांत ने कहा, "आचार संहिता को लागू करने का. बिहार में 2 करोड़ वोट को तो आपने सीधा खरीद लिया. चुनाव के दो दिन पहले 10-10 हजार देकर आप वोट खरीद रहे हैं, और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा. 60 करोड़ रुपये एक एक विधानसभा में लोगों को दिए गए. यह जो सारी बातें हैं, अलग-अलग राज्य में कई मॉड्यूल अपनाए गए. बिहार में वोट खरीदा गया. बंगाल में एसआईआर के जरिए प्रभावित किया गया. कहीं वोट जोड़कर, कहीं वोट काटकर. ये चीज स्पष्ट है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी के समर्थन में ही बात करते हैं."

प्रशांत ने कहा, "ऐसे में मानना है कि जब तक व्यापक स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में सुधार नहीं होंगे, हिस्सा नहीं लेना चाहिए. चुनाव से पहले ही हिस्सा नहीं लेना होगा. हारने के बाद अगर कहेंगे, तो विश्वसनीयता में कमी नजर आएगी. यह सच्चाई है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है. लेकिन इस बात को जनता का मुद्दा कैसे बनाया जाएगा, उसको लेकर कदम उठाना चाहिए."