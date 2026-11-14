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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 15 नवंबर 2026: मिथुन व धनु राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन, वृषभ के रुके कार्य होंगे पूरे; जानें 12 राशियों का भाग्य

टैरो राशिफल 15 नवंबर 2026: मिथुन व धनु राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन, वृषभ के रुके कार्य होंगे पूरे; जानें 12 राशियों का भाग्य

Tarot Rashifal 15 November 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मिथुन को बंपर लाभ, वृषभ के काम पूरे. तुला को सरकारी योजनाओं से फायदा. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक फलादेश.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Nov 2026 10:39 PM (IST)
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Tarot Rashifal 15 November 2026: नवंबर महीने का यह तीसरा रविवार सभी 12 राशियों के लिए रुके हुए कार्यों के पूरे होने, सरकारी योजनाओं से लाभ, कम प्रयास में अधिक मुनाफे और पारिवारिक व व्यावसायिक संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मिथुन राशि वालों को थोड़े से प्रयास से बड़ा धन लाभ होगा तथा वृषभ राशि के प्रॉपर्टी व रुके हुए कार्य पूरे होंगे, वहीं कुंभ राशि के लोगों को साझेदार से रिश्ते न बिगाड़ने और कर्क राशि वालों को सेहत व खानपान पर विशेष ध्यान देने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

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मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में माहौल खुशनुमा रहेगा. किसी तरह की ट्रेनिंग में आपको भाग लेना पड़ सकता है. उच्च अधिकारियों के साथ मधुर रिश्ते बनेंगे. कमाई के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक जिनका काम प्रॉपर्टी, कपड़ा व्यापार, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित है, उनके लिए खास दिन है. आज आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे. मान-सम्मान की प्राप्ति होगी. आपके प्रयास जरूरी संसाधन जुटाने में कामयाब रहेंगे.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है. मन में चल रही व्यर्थ चिंताओं को हटाकर इसका पूरा लाभ उठाएं.थोड़े से प्रयास से भी अधिक लाभ होने की संभावना बनती है. आज आपके खर्चे आपके नियंत्रण में नहीं रहेंगे.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों के मन में आज आत्मविश्वास की थोड़ी कमी रहने वाली है. सेहत से जुड़ी समस्याएं आप की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें. रुका हुआ पैसा भी थोड़े से प्रयास से मिल जाएगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक मार्केट में अपनी साख बनाने में कामयाब रहेंगे. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.कामकाज की अधिक भाग दौड़ में आराम के लिए वक्त निकालना मुश्किल होगा. साथ ही आज आपके आत्मविश्वास से किए हुए कार्यों से धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को आज कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा. अपने प्रभाव के द्वारा सभी काम आसानी से पूरा करवाने में सफल रहेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखें. कमाई के लिए दिन सामान्य है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातकों की प्लानिंग आज सर्वश्रेष्ठ रहने वाली है. आपके कार्यों को कुछ अधिकारियों से अप्रूवल मिल जाएगा. मित्रों के सहयोग से धन की प्राप्ति भी संभव है. सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं में काम करने वाले लोगों को विशेष लाभ होगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र के लिए दिन आज बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. राजनीति से जुड़े हुए जातकों को भी लाभ होगा. लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेंगे. मान सम्मान की प्राप्ति होगी. घर के सौंदर्यीकरण पर धन खर्च हो सकता है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. आपके प्रयास सफल रहेंगे. सरकारी कामकाज को पूरा करने के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों की अच्छी कमाई होगी. दिखावे बाजी से बचना हितकर है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आत्मविश्वास के सहारे सभी बाधाओं को पूरा करने में कामयाब रहेंगे. मानसिक स्थिरता नहीं रहेगी. नकारात्मक विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं. धन संबंधित मामलों में समय अच्छा है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को आज आत्मविश्वास व अहंकार के फर्क को जरूर समझना चाहिए. दिन अच्छा है अपने प्रभाव से सभी काम पूरे करा पाएंगे. साझेदार के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं. कमाई के लिए दिन अच्छा है. सुरक्षा सेवाओं से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को लोगों से बहुत ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं आएगा. शांति से बैठकर योजना बनाकर अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. खर्चों की अधिकता से मन विचलित रह सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 14 Nov 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Rashifal Tarot Card Rashifal Tarot Card Reading 15 November 2026
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