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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! पुरानी उलझनों का समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा, बड़े निवेश-कर्ज से बचाव, लव लाइफ व रविवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 02:45 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और सूझबूझ से आगे बढ़ने के अवसर लेकर आया है. पुराने विवादों या उलझनों के सुलझने से मन हल्का रहेगा; बस वित्तीय और करियर संबंधी फैसलों में जल्दबाजी न दिखाएं.

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा, काम में रखें स्थिरता: नौकरी करने वाले लोगों (Employed Persons) को आज अपने कामकाज में स्थिरता और एकाग्रता बनाए रखनी होगी. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी नई योजना या जिम्मेदारी को लेकर सार्थक चर्चा हो सकती है.

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ग्राहकों से रखें मधुर संबंध, निवेश से पहले जांच-परख जरूरी: व्यापारियों के लिए बाजार में ग्राहकों के साथ अच्छे और पारदर्शी संबंध बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. यदि आप कोई नया कारोबार शुरू करने या किसी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो निवेश से पहले उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें.

बचत पर दें ध्यान, बड़े निवेश और कर्ज से बचें: आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतना जरूरी रहेगा. भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत बढ़ाने की नई योजना बना सकते हैं; पुराने खर्चों का हिसाब करने से आपकी आर्थिक स्थिति स्पष्ट होगी. परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बड़े निवेश और नया कर्ज लेने से फिलहाल बचें.

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

धैर्य से बढ़ें आगे, जल्दबाजी में न लें बड़ा फैसला: करियर के मामले में आज धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का दिन है; अपने सभी निर्धारित कामों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.

छात्रों को नियमितता और कमजोरियों पर ध्यान देने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) को अपनी पढ़ाई में निरंतरता और नियमितता बनाए रखनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन पर विशेष मेहनत करनी चाहिए.

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार संग खुशनुमा समय, घर से मिलेगी अच्छी खबर: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताने का अवसर लेकर आ सकता है. पुरानी उलझनों का समाधान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और घर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. किसी पुराने परिचित या रिश्तेदार से बातचीत भी हो सकती है.

लव लाइफ में बढ़ाएं विश्वास, तीसरे व्यक्ति से रहें सावधान: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलेगा; पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें. विवाहित जातकों को घरेलू जिम्मेदारियों में जीवनसाथी का पूरा सहयोग करना चाहिए. सिंगल जातकों को किसी नए रिश्ते की शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. साथ ही, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें.

4. स्वास्थ्य (Health)

मानसिक थकान और नींद की कमी से बचाव: काम के दबाव और भागदौड़ के कारण मानसिक थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. खान-पान में किसी तरह की लापरवाही न करें; तला-भुना भोजन कम करें और रोजाना हल्की सैर (Morning/Evening Walk) के लिए समय जरूर निकालें.

लकी कलर: हल्का गुलाबी (Light Pink)

लकी नंबर: 4

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात धन की देवी मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और परिवार की खुशहाली व शांति की प्रार्थना करें. साथ ही, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे आर्थिक अड़चनें दूर होंगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 02:45 AM (IST)
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