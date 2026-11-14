भारतीय टू-व्हीलर बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा अब केवल स्कूटर तक सीमित नहीं रह गया है. अब कंपनियां ऐसे कस्टमर्स को भी ध्यान में रख रही हैं, जो पेट्रोल बाइक जैसा स्पोर्टी लुक और राइडिंग एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में चाहते हैं. ऐसे में Hero MotoCorp अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड VIDA के जरिए एक नई शुरुआत करने जा रही है.

कंपनी की अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल UBX को हाल ही में भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. खास बात यह है कि यह बाइक कंपनी के मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर से बिल्कुल अलग नजर आती है. इसका डिजाइन और हार्डवेयर इसे एक स्पोर्टी स्ट्रीटफाइटर बाइक का रूप देते हैं.

EICMA में दिखने के बाद भारत में टेस्टिंग शुरू

VIDA UBX को नवंबर 2026 में इटली के मिलान में आयोजित EICMA मोटरसाइकिल शो में पेश किया गया था. अब इसका टेस्ट मॉडल भारतीय सड़कों पर नजर आया है. टेस्टिंग के दौरान बाइक को पूरी तरह कवर किया गया था, लेकिन इसके डिजाइन और कुछ हार्डवेयर की झलक साफ दिखाई दी. यह बाइक पहले दिखाए गए UBEX कॉन्सेप्ट का विकसित रूप मानी जा रही है. कंपनी ने इसे Neo-Naked Urban Explorer की पहचान दी है. यानी इसे खासतौर पर शहरों में चलाने के साथ स्पोर्टी राइडिंग पसंद करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

डिजाइन में मिलेगा स्ट्रीटफाइटर वाला अंदाज

नई UBX का लुक पारंपरिक इलेक्ट्रिक बाइक से काफी अलग है. इसके फ्रंट में कॉम्पैक्ट LED प्रोजेक्टर हेडलैंप दिया गया है, जिसके आसपास खास DRL डिजाइन देखने को मिलता है. बाइक में चौड़ा हैंडलबार, हैंडगार्ड्स और ऊपर की तरफ उठा हुआ पिछला हिस्सा दिया गया है. इसके अलावा इसमें सिंगल-पीस स्टेप्ड सीट, अलॉय व्हील और स्पोर्टी बॉडी पैनल्स मिलते हैं. पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी सीट दी गई है, हालांकि टेस्ट मॉडल को देखकर यह हिस्सा थोड़ा छोटा नजर आता है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक को मुख्य रूप से सोलो राइडिंग और शहरी इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है.

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हार्डवेयर में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

VIDA UBX में कंपनी ने केवल डिजाइन पर ही नहीं, बल्कि इसके हार्डवेयर पर भी ध्यान दिया है. बाइक में स्टील ट्रेलिस फ्रेम के साथ USD फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं. पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है. वहीं ब्रेकिंग के लिए दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिखाई देते हैं. इसमें बीच में लगा इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप चेन ड्राइव के जरिए पिछले पहिये को पावर देता है. इसका बैटरी पैक भी फ्रेम के बीच में लगाया गया है. हालांकि कंपनी ने अभी मोटर की पावर, टॉर्क और बैटरी क्षमता से जुड़ी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है.

डिजिटल डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स भी होंगे खास

नई इलेक्ट्रिक बाइक में फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. इसमें स्पीड, बैटरी चार्ज और संभावित रेंज जैसी जानकारियां दिखाई देती हैं. इसके अलावा हैंडलबार पर अलग-अलग कंट्रोल बटन भी नजर आए हैं. टेस्टिंग और शोकेस मॉडल में राइडिंग मोड, पार्किंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिखाई दिए हैं. हालांकि प्रोडक्शन मॉडल में इन सभी फिचर्स की जानकारी सामने नहीं आई है.

कितनी होगी रेंज और कीमत?

रेंज के मामले में UBX को लेकर अभी आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं. EICMA में प्रदर्शित प्रोटोटाइप की स्क्रीन पर 80 परसेंट बैटरी चार्ज होने पर 134 किलोमीटर की अनुमानित रेंज दिखाई गई थी. इसके आधार पर फुल चार्ज पर करीब 168 किलोमीटर की रेंज का अनुमान लगाया जा रहा है. कीमत की बात करें तो इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 2.5 लाख से 3.1 लाख रुपये के बीच हो सकती है. बाइक को 2027 तक बाजार में उतारे जाने की उम्मीद है.

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