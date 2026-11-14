एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने रोमांचक जीत दर्ज की है. इस जीत को दिलाने वाले मोहित उल्वा के पिता महेश उल्वा ने ABP अस्मिता से खास बातचीत की. महेश उल्वा ने कहा कि पूरे परिवार को मोहित की उपलब्धि पर बेहद गर्व है. उन्होंने मोहित के कोच महेंद्र सिंह चौहान का भी आभार जताया.

महेंद्र सिंह चौहान भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के भी कोच रह चुके हैं. परिवार की इच्छा है कि मोहित जल्द ही भारतीय सीनियर टीम के लिए खेलता नजर आए. मोहित की क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए परिवार ने घर पर ही नेट्स तैयार करवाए हैं. इतना ही नहीं, प्रैक्टिस के लिए बॉलिंग मशीन भी खरीदी है.

'पूरा समय मोहित की प्रैक्टिस और क्रिकेट को समर्पित रहा'

महेश उल्वा ने बताया कि ड्यूटी के अलावा उनका पूरा समय मोहित की प्रैक्टिस और क्रिकेट को समर्पित रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ जब मोहित ने आखिरी चौका लगाया, तब परिवार बेहद नर्वस था. वहीं, मोहित की मां और बहन ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज उनके परिवार के लिए दिवाली जैसा माहौल है.

मोहित के पिता महेश उल्वा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में हेड कांस्टेबल हैं और मूल रूप से लिखतर गांव के रहने वाले हैं. जबकि उनकी मां हंसाबेन उल्वा गृहिणी हैं. एक सामान्य परिवार के बेटे ने अपनी प्रतिभा के दम पर देशभर में नाम रोशन किया है.

भारत ने दर्ज की शानदार जीत

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने शानदार जीत दर्ज की है. अंडर-19 एशिया कप में भारत विजेता बना है. भारत की इस जीत के बाद राजकोट में आर्यन सवसाणी के परिवारजनों ने जश्न मनाया.

पाकिस्तान ने भारत के सामने 338 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80) और आर्यवीर सहवाग (58) की अर्धशतकीय पारियों और उसके बाद मनल चौहान (47) तथा मोहित उलवा (49 नाबाद) के अहम योगदान की बदौलत भारत ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एक रोमांचक जीत हासिल की.

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