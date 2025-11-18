एक्सप्लोरर
Palmistry: हथेली की रेखाओं पर 'M' निशान का बनना किस बात का संकेत हैं?
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर 'M' का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. जिस व्यक्ति की हथेली पर 'M' का निशान वह बेहद लकी होते हैं. तो आइए जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य.
हथेली पर 'M' निशान का दिखना किस बात का संकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 18 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Tags :Palmistry Hast Rekha
ऐस्ट्रो
6 Photos
Baba Vanga की 2026 की डरावनी भविष्यवाणियां... विश्वयुद्ध, Gold और आपदा के संकेत अभी से तेज!
ऐस्ट्रो
6 Photos
मिथुन में वक्री बृहस्पति लाएगा बड़ा बदलाव, सभी राशियों के लिए बड़े बदलाव की चेतावनी!
ऐस्ट्रो
6 Photos
स्मार्टफोन की लत राहु की निगेटिव एनर्जी को देती है बढ़ावा! डिजिटल लाइफ को ऐसे करें रीसेट?
ऐस्ट्रो
7 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या की चमत्कारिक रात खुलेंगे भाग्य के दरवाजे, इन जगहों पर जलाएं दीप
ऐस्ट्रो
6 Photos
मार्गशीर्ष अमावस्या पितृ कृपा का दुर्लभ योग, पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
बिहार
रोहिणी आचार्य ने फोन पर किसे सुनाया? फिर आया तेजस्वी यादव का नाम, शेयर किया VIDEO
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion