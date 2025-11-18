Palmistry: हथेली की रेखाओं पर 'M' निशान का बनना किस बात का संकेत हैं?

हथेली पर 'M' का निशान होना हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक शुभ संकेत माना जाता है, जो व्यक्ति को लकी, बुद्धिमान और एक अच्छा नेता बनाता है. ऐसे लोग अपने भविष्य के प्रति सजग रहते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, और अक्सर सफलता पाते हैं.