Palmistry: हथेली की रेखाओं पर 'M' निशान का बनना किस बात का संकेत हैं?

Palmistry: हथेली की रेखाओं पर 'M' निशान का बनना किस बात का संकेत हैं?

Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर 'M' का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. जिस व्यक्ति की हथेली पर 'M' का निशान वह बेहद लकी होते हैं. तो आइए जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 18 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Hast Rekha: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली पर 'M' का निशान होना बेहद शुभ माना जाता है. जिस व्यक्ति की हथेली पर 'M' का निशान वह बेहद लकी होते हैं. तो आइए जानें इस निशान में छिपे जीवन के रहस्य.

हथेली पर 'M' निशान का दिखना किस बात का संकते हैं.

1/6
हथेली पर 'M' का निशान होना हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक शुभ संकेत माना जाता है, जो व्यक्ति को लकी, बुद्धिमान और एक अच्छा नेता बनाता है. ऐसे लोग अपने भविष्य के प्रति सजग रहते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, और अक्सर सफलता पाते हैं.
हथेली पर 'M' का निशान होना हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक शुभ संकेत माना जाता है, जो व्यक्ति को लकी, बुद्धिमान और एक अच्छा नेता बनाता है. ऐसे लोग अपने भविष्य के प्रति सजग रहते हैं, जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, और अक्सर सफलता पाते हैं.
2/6
हथेली पर 'M' का निशान मेहनत और सफलता का प्रतीक माना जाता है, ये लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग रहते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं. इस जातक के लोग कड़ी मेहनत करने वाले और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ होते हैं.
हथेली पर 'M' का निशान मेहनत और सफलता का प्रतीक माना जाता है, ये लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग रहते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं. इस जातक के लोग कड़ी मेहनत करने वाले और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दृढ़ होते हैं.
3/6
हथेली में 'M' का आकार अक्सर भाग्य रेखा से जुड़ा होता है, यदि भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है.
हथेली में 'M' का आकार अक्सर भाग्य रेखा से जुड़ा होता है, यदि भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहती है.
4/6
यह निशान नेतृत्व गुण, मजबूत अंतर्ज्ञान और जीवन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोग जो अपनी राह खुद बनाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, उनमें ये गुण प्रबल होते हैं.
यह निशान नेतृत्व गुण, मजबूत अंतर्ज्ञान और जीवन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोग जो अपनी राह खुद बनाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं, उनमें ये गुण प्रबल होते हैं.
5/6
'M' का निशान वाले लोग बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होते हैं. यह निशान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का सूचक माना जाता है. ये लोग अपने कार्यों में सफलता पाने की पूरी उम्मीद रखते हैं.
'M' का निशान वाले लोग बहुत बुद्धिमान और आत्मविश्वासी होते हैं. यह निशान जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का सूचक माना जाता है. ये लोग अपने कार्यों में सफलता पाने की पूरी उम्मीद रखते हैं.
6/6
जिन लोगों की हथेली पर 'M' का निशान होता है, उनके जीवन में अक्सर नए अवसर आते हैं और वे जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी हासिल होती है.
जिन लोगों की हथेली पर 'M' का निशान होता है, उनके जीवन में अक्सर नए अवसर आते हैं और वे जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी हासिल होती है.
Published at : 18 Nov 2025 05:42 PM (IST)
Palmistry Hast Rekha

