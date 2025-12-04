हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhurandhar First Review: सरप्राइज करने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, जानिए कैसा है फर्स्ट रिव्यू?

Dhurandhar First Review: सरप्राइज करने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, जानिए कैसा है फर्स्ट रिव्यू?

Dhurandhar First Review: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म का रिलीज से पहले ही रिव्यू सामने आ चुका है. जिसमें उसकी तारीफ की गई है. आइए आपको रिव्यू बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 04 Dec 2025 08:47 AM (IST)
Preferred Sources

धुरंधर को साल 2025 की मोस्ट अवेटिड फिल्म कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा. इस फिल्म का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है और हर कोई इसे देखने की प्लानिंग कर रहा है. 5 दिसंबर को धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर तगड़ा बज है इसी वजह से ये एडवांस बुकिंग से भी अच्छी कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है.

धुरंधर एक स्पाइ ड्रामा है जिसमें रणवीर सिंह एक एजेंट बनकर पाकिस्तान जाते हैं. वहां पर उन्हें तीन विलेन अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना मिलते हैं. फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है. धुरंधर लोगों को सरप्राइज और शॉक्ड करने वाली है. आइए आपको बताते हैं कैसा है पहला रिव्यू.

धुरंधर का फर्स्ट रिव्यू

रणवीर सिंह की धुरंधर का पहला रिव्यू फिल्म क्रिटिक उमैर संधु ने किया है. उन्होंने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू पोस्ट किया है. उन्होंने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा-ये फिल्म आपको शॉक और सरप्राइज दोनों देने वाली है. 'धुरंधर का पहला रिव्यू. ये फिल्म आउट ऑफ स्लेबस है. क्या पावरफुल और पावर पैक्ड फिल्म है. 3 घंटे में जबरदस्त डायलॉग बाजी, क्रीपी एक्शन स्टंट और बांधकर रखने वाला स्क्रीनप्ले. रणवीर सिंह की जबरदस्त वापसी. संजय दत्त, अक्षय खन्ना ने जबरदस्त स्टंट किए हैं. क्लाइमैक्स और फिल्म का आखिरी का आधा घंटा आपको शॉक देता है और ये ही फिल्म की यूएसपी है. बीते हफ्ते तेरे इश्क में और अब ये मैसी फ्लिक. बॉलीवुड के गोल्डन दिन वापस आ गए हैं.'


Dhurandhar First Review: सरप्राइज करने वाली है रणवीर सिंह की धुरंधर, जानिए कैसा है फर्स्ट रिव्यू?

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

धुरंधर की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है. सैकनिल्कस की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के 58 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक गए हैं और इसने 4.27 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है.

ये भी पढ़ें: Box Office Collection: बुधवार को फिर 'तेरे इश्क में' का बजा डंका, ‘गुस्ताख इश्क’ का हुआ बेड़ागर्क, जानें- 'जूटोपिया 2' सहित बाकी फिल्मों का हाल

Published at : 04 Dec 2025 08:47 AM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar First Review
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
राजस्थान
Rajasthan: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
राजस्थान: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
राजस्थान
Rajasthan: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
राजस्थान: इन मामलों में अब नहीं होगी जेल, CM भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा चलाती हैं वेलनेस सेंटर, 15 मिनट की थेरेपी के लेती हैं 10 हजार, 7 दिन के पैकेज की कीमत जान उड़ेंगे होश
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा चलाती हैं वेलनेस सेंटर, 15 मिनट की थेरेपी के लेती हैं 10 हजार
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
ब्यूटी
घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क
घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क
लाइफस्टाइल
KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?
KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget