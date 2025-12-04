धुरंधर को साल 2025 की मोस्ट अवेटिड फिल्म कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा. इस फिल्म का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है और हर कोई इसे देखने की प्लानिंग कर रहा है. 5 दिसंबर को धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म को लेकर तगड़ा बज है इसी वजह से ये एडवांस बुकिंग से भी अच्छी कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है.

धुरंधर एक स्पाइ ड्रामा है जिसमें रणवीर सिंह एक एजेंट बनकर पाकिस्तान जाते हैं. वहां पर उन्हें तीन विलेन अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और अक्षय खन्ना मिलते हैं. फिल्म जबरदस्त एक्शन से भरी हुई है. धुरंधर लोगों को सरप्राइज और शॉक्ड करने वाली है. आइए आपको बताते हैं कैसा है पहला रिव्यू.

धुरंधर का फर्स्ट रिव्यू

रणवीर सिंह की धुरंधर का पहला रिव्यू फिल्म क्रिटिक उमैर संधु ने किया है. उन्होंने फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसका रिव्यू पोस्ट किया है. उन्होंने रिव्यू शेयर करते हुए लिखा-ये फिल्म आपको शॉक और सरप्राइज दोनों देने वाली है. 'धुरंधर का पहला रिव्यू. ये फिल्म आउट ऑफ स्लेबस है. क्या पावरफुल और पावर पैक्ड फिल्म है. 3 घंटे में जबरदस्त डायलॉग बाजी, क्रीपी एक्शन स्टंट और बांधकर रखने वाला स्क्रीनप्ले. रणवीर सिंह की जबरदस्त वापसी. संजय दत्त, अक्षय खन्ना ने जबरदस्त स्टंट किए हैं. क्लाइमैक्स और फिल्म का आखिरी का आधा घंटा आपको शॉक देता है और ये ही फिल्म की यूएसपी है. बीते हफ्ते तेरे इश्क में और अब ये मैसी फ्लिक. बॉलीवुड के गोल्डन दिन वापस आ गए हैं.'





एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

धुरंधर की एडवांस बुकिंग जबरदस्त चल रही है. सैकनिल्कस की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के 58 हजार से ज्यादा टिकट्स बिक गए हैं और इसने 4.27 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म पहले दिन 15 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है.

