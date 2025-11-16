राजकुमार राव और पत्रलेखा बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी, जानें 15 तारीख को जन्में बच्चों की क्या होती हैं खासियत?

अंक शास्त्र में बताया गया है कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक मूलांक होते हैं, जो नवग्रह से जुड़े होते हैं. जिन लोगों का जन्म महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. वहीं मूलांक 6 के स्वामी को ग्रह शुक्र से जुड़ा जाता है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं और समृद्धि के कारक माने जाते हैं