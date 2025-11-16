राजकुमार राव और पत्रलेखा बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी, जानें 15 तारीख को जन्में बच्चों की क्या होती हैं खासियत?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रराजकुमार राव और पत्रलेखा बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी, जानें 15 तारीख को जन्में बच्चों की क्या होती हैं खासियत?

Rajkummar Rao Patrlekha Baby Girl Numerology: बॉलीवुड के स्टार राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा के घर कल एक नन्ही परी आई. दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर करते हुए बताया.

By : गौरव अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Nov 2025 01:45 PM (IST)
राजकुमार राव पत्रलेखा

1/5
बॉलीवुड के स्टार राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा ने कल 15 नवंबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर गुडन्यूज शेयर करते हुए बताया कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज ही के दिन हम दोनों एक बेटी के माता-पिता बने हैं. यह खबर सुन के फैंस में उनकी बेटी की तस्वीर देखने के लिए काफी उत्साह है.
2/5
अंक शास्त्र में बताया गया है कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक मूलांक होते हैं, जो नवग्रह से जुड़े होते हैं. जिन लोगों का जन्म महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. वहीं मूलांक 6 के स्वामी को ग्रह शुक्र से जुड़ा जाता है, जो भौतिक सुख-सुविधाओं और समृद्धि के कारक माने जाते हैं
3/5
6, 15 या 24 तारीख को जन्में बच्चों का मूलांक 6 होता है. इस मूलांक के बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं और इनकी आंखें बेहद ही आकर्षक होती हैं. यह बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं, जिस वजह से आप इनकी उम्र का अंदाजा नहीं कर पाएंगें.
4/5
मूलांक 6 वालों बच्चों के जीवन में हमेशा धन, सुख और सुविधाएं बनी रहती है. इन्हें कभी भी इन चीजों की कमी नहीं होती है. अगर इन बच्चों की कुंडली में शुक्र भी मजबूत हो तो ये लोग ऐशोआराम से जीवन व्यतीत करते हैं. वहीं ये लोग बेहद ही प्यार वाले होते हैं. इन लोगों को अपनी तारीफ बहुत ही पसंद होती हैं.
5/5
6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोग कला, मनोरंजन, गीत, संगीत, ग्लैमर की दुनिया में काफी नाम कमाते हैं. यह लोग लग्जरी लाइफ जीने में ​विश्वास करते हैं और जीते भी हैं. इन्हें बड़ी गाड़ियां, बड़े घर और आभूषण खरीदने का काफी शौक होता है. इनके जीवनसाथी भी बहुत सुंदर मिलते हैं.
Published at : 16 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Rajkumar Rao Patrlekha Mulank 6 NUMEROLOGY

अंक शास्त्र फोटो गैलरी

