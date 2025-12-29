मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 10 घायल, कस्डटी में ड्राइवर

मुंबई के भांडुप में सोमवार (29 दिसंबर) की रात बेस्ट बस ने रिवर्स के दौरान कई लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में तीन महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं. इस हादसे में 10 लोग जख्मी हैं. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. वहीं, ड्राइवर को हिरासत में लिया गया.

जानकारी के मुताबिक भांडुप (पश्चिम) में स्टेशन रोड के पास एक BEST बस के रिवर्स करते समय 14 यात्रियों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 की जान चली गई. घटना की सूचना आज (29 दिसंबर) रात करीब 10.05 बजे मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) कंट्रोल रूम को दी गई थी.

मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, BEST स्टाफ मौके पर

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस कथित तौर पर पीछे खड़े लोगों को उस वक्त टक्कर मार दी, जब उसे रिवर्स किया जा रहा था. घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है. मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, BEST स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सेवाओं सहित इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया.

हादसे में 4 लोगों की मौत- डीसीपी

जोन- 7 के डीसीपी हेमराज राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में अब तक कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 10 लोग घायल हैं. घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि राजावाड़ी अस्पताल में एक अज्ञात महिला (उम्र लगभग 31 वर्ष) को मृत अवस्था में लाया गया. इसी अस्पताल में प्रशांत लाड (51 वर्ष, पुरुष) को भी भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

हादसे के कारणों की जांच जारी

वहीं, एम.टी. अग्रवाल अस्पताल में 3 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया. हादसे में जख्मी 9 लोगों का यहां इलाज किया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया.