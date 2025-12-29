एक्सप्लोरर
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
Rekha Pays Tribute To Dharmendra: आज दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. इस दौरान रेखा ने ही-मैन के पोस्टर के आगे हाथ जोड़कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं हैं. अब उनके निधन के बाद 1 जनवरी 2026 को उनकी आखिरी फिल्म 'इक्कीस' रिलीज होने वाली है. इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें एक्ट्रेस रेखा भी पहुंचीं. इस दौरान दिग्गज एक्ट्रेस को ही-मैन की याद आ गई.
Published at : 29 Dec 2025 10:13 PM (IST)
Tags :Dharmendra Rekha Ikkis Ikkis Screening
