एक्सप्लोरर
Numerology 2026: इन मूलांक वालों पर बरसेगी किस्मत, मिलेंगे प्रमोशन और नए मौके
Numerology 2026: अंक ज्योतिष अनुसार 2026 में कई मूलांक वालों के लिए शुभ समय रहेगा. करियर, पदोन्नति, नए अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगी.
2026 में इन मूलांकों की किस्मत चमकेगी
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)
अंक शास्त्र
6 Photos
मूलांक 3 के रोहित शर्मा ने Aus के खिलाफ 73 रनों की पारी खेली, 2025 उनका सफलता और आत्मविश्वास से भरा वर्ष होगा
अंक शास्त्र
4 Photos
Numerology: इन 3 मूलांक के लोगों पर किस्मत की होती है खास मेहरबानी, जन्म से ही होते हैं लकी
अंक शास्त्र
9 Photos
मूलांक 1 से 9 के लिए महत्वपूर्ण टिप्स, जो आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारण बन सकती है!
अंक शास्त्र
6 Photos
PM Modi को सफल और शक्तिशाली बनाने वाला अंक कौन सा है? कलियुग के न्यायाधीश से है गहरा नाता
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
स्पोर्ट्स
‘मैं वहां नहीं रहूंगी…’ भारत से हार के बाद टूट गई ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली, जानिए क्या कुछ कहा
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion