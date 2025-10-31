हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीअंक शास्त्रNumerology 2026: इन मूलांक वालों पर बरसेगी किस्मत, मिलेंगे प्रमोशन और नए मौके

Numerology 2026: इन मूलांक वालों पर बरसेगी किस्मत, मिलेंगे प्रमोशन और नए मौके

Numerology 2026: अंक ज्योतिष अनुसार 2026 में कई मूलांक वालों के लिए शुभ समय रहेगा. करियर, पदोन्नति, नए अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगी.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Numerology 2026: अंक ज्योतिष अनुसार 2026 में कई मूलांक वालों के लिए शुभ समय रहेगा. करियर, पदोन्नति, नए अवसर और रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. रचनात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति भी बढ़ेगी.

2026 में इन मूलांकों की किस्मत चमकेगी

1/6
अंक ज्योतिष के हिसाब से यह साल कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाले हैं. कई लोगों को न्याय अवसर मिलेंगे तो कई को पदोन्नति मिलेगी. आइए जानते हैं इनके बारे में–
अंक ज्योतिष के हिसाब से यह साल कुछ मूलांक वालों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाले हैं. कई लोगों को न्याय अवसर मिलेंगे तो कई को पदोन्नति मिलेगी. आइए जानते हैं इनके बारे में–
2/6
मूलांक 1 वालों को पदोन्नति, नेतृत्व की भूमिका और पहचान मिलने की संभावना है। उद्यमियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने का सहयोग मिल सकता है.
मूलांक 1 वालों को पदोन्नति, नेतृत्व की भूमिका और पहचान मिलने की संभावना है। उद्यमियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने का सहयोग मिल सकता है.
3/6
मूलांक 2 वालों के लिए यह साल रिश्तों को मजबूत करने और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का है. करियर में स्थिरता आने की संभावना है. मीडिया, डिज़ाइन, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोग उन्नति कर सकते हैं.
मूलांक 2 वालों के लिए यह साल रिश्तों को मजबूत करने और रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का है. करियर में स्थिरता आने की संभावना है. मीडिया, डिज़ाइन, काउंसलिंग और पब्लिक रिलेशन से जुड़े लोग उन्नति कर सकते हैं.
4/6
मूलांक 4 वालों के लिए यह साल परिवर्तन नए अवसर खोलेगा. टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और असामान्य क्षेत्रों में काम करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है.प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे.
मूलांक 4 वालों के लिए यह साल परिवर्तन नए अवसर खोलेगा. टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट और असामान्य क्षेत्रों में काम करने वालों को लाभ मिलने की संभावना है.प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे.
5/6
मूलांक 5 वालों को यात्रा और संवाद से जीवन को सक्रिय बनाने में सहयोग मिलेगा. नौकरी में बदलाव, पदोन्नति और फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. विवाहित लोगों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन बना कर चलना होगा.
मूलांक 5 वालों को यात्रा और संवाद से जीवन को सक्रिय बनाने में सहयोग मिलेगा. नौकरी में बदलाव, पदोन्नति और फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. विवाहित लोगों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का संतुलन बना कर चलना होगा.
6/6
मूलांक 7 वालों के लिए यह साल ज्ञान, अंतर्ज्ञान और रिसर्च में उन्नति लेकर आएगा. लेखक, शोधकर्ता, शिक्षक और आध्यात्मिक कार्य करने वालों को प्रगति होगी. योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताने से लाभ मिलने की संभावना है.
मूलांक 7 वालों के लिए यह साल ज्ञान, अंतर्ज्ञान और रिसर्च में उन्नति लेकर आएगा. लेखक, शोधकर्ता, शिक्षक और आध्यात्मिक कार्य करने वालों को प्रगति होगी. योग, ध्यान और प्रकृति में समय बिताने से लाभ मिलने की संभावना है.
Published at : 31 Oct 2025 02:15 PM (IST)
Numerology 2026 Lucky Birth Numbers Career Growth 2026

Embed widget