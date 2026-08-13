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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहले शरमाई फिर उड़ा दिया गर्दा, शीला की जवानी पर ठुमके लगाती हसीना का वीडियो वायरल

पहले शरमाई फिर उड़ा दिया गर्दा, शीला की जवानी पर ठुमके लगाती हसीना का वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसनी डांस स्टेज पर खड़ी है और म्यूजिक अपनी बीट पकड़ने को है. इस दौरान वो थोड़ा नर्वस होती है और शर्माने लगती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आपने कई हसीनाओं के डांस देखे होंगे. कोई गर्दा उड़ाती है तो कोई पूरे माहौल की हवा बदल देती है. लेकिन अगर हुस्न के साथ चेहरे पर शर्म भी हो तो फिर बात लोगों के काबू से बाहर की हो जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीना पहले तो शर्माती है, लेकिन जैसे ही आसपास खड़े लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं तो वो ऐसा डांस करती है मानों इंतजार ही इसी पल का कर रही थी.

शीला की जवानी पर हसीना ने किया जोरदार डांस

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसनी डांस स्टेज पर खड़ी है और म्यूजिक अपनी बीट पकड़ने को है. इस दौरान वो थोड़ा नर्वस होती है और शर्माने लगती है. लेकिन स्टेज पर उसके साथ खड़ी कई सारी बैकग्राउंड डांसर जोर से हूटिंग करते हुए उसका हौसला बढ़ाती है. अब जैसे ही म्यूजिक बीट पकड़ता है तो ये हसीन लड़की सारी शर्म और हया भूलकर डांस करने में इतनी मग्न हो जाती है कि लोग भी देखते रह जाते हैं. जी हां, थोड़ी देर पहले जो लड़की डांस करने में शर्मा रही थी उसने शीला की जवानी गाने पर ऐसे ठुमके लगाए कि कटरीना कैफ भी शरमा जाए.

 
 
 
 
 
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हर ठुमके पर लुटी महफिल

वीडियो दिखता है कि शीला की जवानी गाना फास्ट ट्रैक पर चल रहा है और हर बीट अपने आप में हसीना की कमर को झटका दे रहे हैं. रिदम बनते ही हसीना का पूरा बदन डांस की मस्ती में समां जाती है और जो आउटपुट निकलकर आता है उसे देख सब हैरान रह जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

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डांस देख यूजर्स भी हुए दीवाने

वीडियो को soulshimmy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह..क्या परफॉर्मेंस दी है. एक और यूजर ने लिखा...पहले तो लगा नहीं करेगी, फिर किया तो गर्दा उड़ा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कोई तो रोक लो.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 09:39 AM (IST)
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