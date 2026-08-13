श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडश्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

Sridevi Birth Anniversary: बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली श्रीदेवी की आज बर्थ एनिवर्सरी है. हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ तक में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 13 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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Sridevi Birth Anniversary: हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हसीनाएं हुई हैं. कई हसीनाओं ने अपने गजब के अभिनय से सालों और दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया. जबकि कई एक्ट्रेसेस ने फैंस का दिल न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि अपने डांस और खूबसूरती से भी जीता था. श्रीदेवी भी एक ऐसी ही अदाकारा रही हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक में बड़ी और खास पहचान बनाने वाली श्रीदेवी ने एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया था. जिसने दुनियाभर में करीब 9 हजार करोड़ रुपये तक की कमाई की थी.

बात जब भी हिंदी सिनेमा या भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं की होती है तो श्रीदेवी वो नाम है जिसे भुलाया नहीं जा सकता. बचपन में ही उन्होंने कैमरा फेस कर लिया था और बड़ी होने पर भी उन्होंने अपने इस शौक को ज़िंदा रखा. तमिल, तेलुगु, मलयाम सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक में अपनी अमिट छाप छोड़कर गई श्रीदेवी की आज बर्थ एनिवर्सरी है. आइए इस मौके पर उनकी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं. 

4 साल की उम्र में निभाया था भगवान कार्तिकेय का किरदार

श्रीदेवी का जन्म 13 गस्त 1963 को तमिलनाडु के मीनामपट्टी गांव में हुआ था. उनका असली नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था. महज तीन साल की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिल गई थी और जब वो चार साल की हुई थी तो उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हो गई थी. उन्होंने साल 1967 की तमिल फिल्म 'कंधन करुनई' में भगवान कार्तिकेय का किरदार निभाया था. इसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था और फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. 

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

बाद में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट और भी फिल्मों में काम किया था. चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने मलयालम सिनेमा में डेब्यू 1971 में फिल्म 'पूमपट्टा' और तेलुगु सिनेमा में डेब्यू फिल्म 'मां नन्ना निर्दोषी' (1970) से किया था. जबकि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उनकी पहली हिंदी फिल्म 'रानी मेरा नाम' थी. ये फिल्म साल 1972 में रिलीज हुई थी.

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

लीड एक्ट्रेस के रूप में पहली फिल्म में रजनीकांत से ज्यादा फीस ली

लीड एक्ट्रेस के रूप में श्रीदेवी ने अपना डेब्यू तमिल फिल्म 'मुंदुरू मुदीचु' से किया था. साल 1976 में रिलीज हुई थी फिल्म के वक्त एक्ट्रेस सिर्फ 13 साल की थी. इसमें उन्होंने रजनीकांत और कमल हासन के साथ काम किया था. रजनीकांत ने इस फिल्म के लिए दो हजार जबकि श्रीदेवी ने पांच हजार रुपये फीस ली थी. 

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

बॉलीवुड में फ्लॉप डेब्यू के बाद वापस साउथ में लौटीं

16 साल की उम्र में श्रीदेवी ने फिल्म 'सोलवां सावन' से हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक्ट्रेस अपना डेब्यू किया था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही. इसके बाद वापस एक्ट्रेस ने साउथ में काम किया और यहां कई बेहतरीन फिल्मों से वो साउथ की बड़ी स्टार बन गईं. बाद में उन्होंने बॉलीवुड में वापसी की थी.   

बॉलीवुड में कमबैक से मचाया तहलका

श्रीदेवी ने साल 1983 में आई फिल्म 'हिम्मत वाला' से हिंदी सिनेमा में कमबैक किया था और उनका कमबैक यादगार रहा. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी. इसमें उन्होंने खुद से उम्र में 20 साल बड़े जितेंद्र संग काम किया. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.   

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

श्रीदेवी की बेहतरीन फिल्में 

'हिम्मतवाला', 'चालबाज', 'मिस्टर इंडिया', 'नगीना', 'चांदनी', 'लाडला', 'कर्मा' से लेकर 'जुदाई', 'इंग्लिश इंग्लिश' और 'मॉम' सहित उन्होंने हिंदी और साउथ में टोटल 300 फिल्मों में काम किया था. इनमें तेलगु, तमिल और हिंदी इन तीनों भाषाओं उन्होंने 50-50 से ज्यादा फिल्में की थीं. बॉलीवुड में उन्होंने गहरी और अमिट छाप छोड़ी थी और उन्हें बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार भी कहा गया था. 

ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म

90 के दशक में जब श्रीदेवी का करियर पीक पर था तब उन्हें हॉलीवुड से भी ऑफर आया था. साल 1993 की  फिल्म 'जुरासिक पार्क' में एक्ट्रेस को डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक रोल ऑफर किया था. लेकिन, व्यस्तता के चलते श्रीदेवी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था. बता दें कि इस फिल्म ने दुनियाभर में रिलीज और री-रिलीज को मिलाकर करीब 9 हजार करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

श्रीदेवी ने ठुकरा दी थी 9 हजार करोड़ कमाने वाली हॉलीवुड फिल्म, 4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

2018 में हो गया था निधन

श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र में 24 फरवरी 2018 को दुनिया को अलविदा कह दिया था. वो अपने एक करीबी की शादी अटेंड करने के लिए परिवार के साथ दुबई गई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेराह एमिरेट्स टावर होटल में बेहोशी की हालत में बाथटब में डूबने से उनका निधन हो गया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 13 Aug 2026 09:53 AM (IST)
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