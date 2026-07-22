Aaj Ka Meen Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन संयम और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. यदि आप सरकारी ठेके या सरकारी विभागों से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो किसी अधिकारी की ओर से रुकावट आने की संभावना है. किसी भी बहस को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचें और धैर्य के साथ निर्णय लें. शांत व्यवहार और कूटनीतिक सोच से ही व्यापारिक नुकसान से बचा जा सकेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपेक्षा से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. लालच या जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपके हाथ से अच्छा अवसर निकलवा सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी, इसलिए अपने काम में पूरी तैयारी और सावधानी रखें. फिलहाल मनचाहे परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको आगे सफलता दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. सरकारी कार्यों या भुगतान से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें और विवादों से दूर रहकर अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में अचानक किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने से चिंता बढ़ सकती है. ददियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने की भी संभावना है. ऐसे समय में परिवार के साथ धैर्य और सहयोग का व्यवहार रखें. छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय शांत मन से समाधान निकालने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और चिंता आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच स्वयं के स्वास्थ्य की भी अनदेखी न करें. पर्याप्त आराम करें और तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण निराशा हो सकती है. अपनी तैयारी में कमियों को पहचानकर नियमित अभ्यास करें. धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से आने वाले समय में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या सफेद रंग की वस्तु का दान करें तथा क्रोध और वाद-विवाद से बचें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

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