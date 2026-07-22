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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 22 July 2026: कार्यक्षेत्र में रहें सतर्क, विवाद और चुनौतियों के बीच धैर्य से ही मिलेगी सफलता और सम्मान

Aaj ka Meen Rashifal 22 July 2026: कार्यक्षेत्र में रहें सतर्क, विवाद और चुनौतियों के बीच धैर्य से ही मिलेगी सफलता और सम्मान

Pisces Horoscope: क्या 22 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को व्यापार में विवाद, नौकरी में चुनौतियां और परिवार में अचानक परेशानी का सामना करना पड़ेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 22 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की भड़ली नवमी तिथि रहेगी. स्वाति नक्षत्र रात्रि 11:03 बजे तक रहेगा, इसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और साध्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन संयम और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से ग्राहकों या व्यापारिक साझेदारों के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. यदि आप सरकारी ठेके या सरकारी विभागों से जुड़े कार्य कर रहे हैं, तो किसी अधिकारी की ओर से रुकावट आने की संभावना है. किसी भी बहस को अनावश्यक रूप से लंबा न खींचें और धैर्य के साथ निर्णय लें. शांत व्यवहार और कूटनीतिक सोच से ही व्यापारिक नुकसान से बचा जा सकेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपेक्षा से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. लालच या जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय आपके हाथ से अच्छा अवसर निकलवा सकता है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी, इसलिए अपने काम में पूरी तैयारी और सावधानी रखें. फिलहाल मनचाहे परिणाम मिलने में समय लग सकता है, लेकिन निरंतर प्रयास आपको आगे सफलता दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. सरकारी कार्यों या भुगतान से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है. किसी भी बड़े निवेश या आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें और विवादों से दूर रहकर अपने वित्तीय मामलों को व्यवस्थित रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में अचानक किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने से चिंता बढ़ सकती है. ददियाल पक्ष से कोई अप्रिय समाचार मिलने की भी संभावना है. ऐसे समय में परिवार के साथ धैर्य और सहयोग का व्यवहार रखें. छोटी-छोटी परेशानियों को लेकर तनाव बढ़ाने के बजाय शांत मन से समाधान निकालने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और चिंता आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं. परिवार की जिम्मेदारियों के बीच स्वयं के स्वास्थ्य की भी अनदेखी न करें. पर्याप्त आराम करें और तनाव कम करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का सहारा लें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम न मिलने के कारण निराशा हो सकती है. अपनी तैयारी में कमियों को पहचानकर नियमित अभ्यास करें. धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से आने वाले समय में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले या सफेद रंग की वस्तु का दान करें तथा क्रोध और वाद-विवाद से बचें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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