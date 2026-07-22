Vastu Tips: शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की पूजा और कर्मफल के देवता शनि को समर्पित माना जाता है. इस दिन क्या खरीदना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, इसे लेकर अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं.

इन्हीं में से एक मान्यता शनिवार को जूते खरीदने से भी जुड़ी हुई है. कई लोग मानते हैं कि इस दिन जूते खरीदने से शनि की नाराजगी या आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. लेकिन क्या धर्म शास्त्रों में वास्तव में ऐसा कहा गया है? आइए जानते हैं.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, शनिवार को जूते खरीदना सभी लोगों के लिए अशुभ है, ऐसा किसी प्रमुख धर्म ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है. यह अधिकतर लोकमान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है. किसी भी कार्य का शुभ या अशुभ होना व्यक्ति की कुंडली, कर्म और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है.

शनिवार को जूते खरीदने को अशुभ क्यों माना जाता है?

लोकमान्यता के अनुसार, जूते का संबंध पैरों से होता है और पैर को शनि ग्रह का कारक माना जाता है. इसी कारण कुछ लोग शनिवार को नए जूते खरीदने या पहनने से बचते हैं. मान्यता है कि इससे अनावश्यक खर्च, विवाद या यात्रा संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

क्या धर्म शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है?

धर्म शास्त्रों में शनिवार के दिन संयम, सेवा, दान और शनिदेव की उपासना पर अधिक जोर दिया गया है. हालांकि, शनिवार को जूते खरीदने पर स्पष्ट प्रतिबंध का उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में नहीं मिलता. इसलिए इसे धार्मिक नियम से अधिक एक पारंपरिक मान्यता माना जाता है.

अगर शनिवार को जूते खरीदने जरूरी हों तो क्या करें?

यदि किसी कारण शनिवार को जूते खरीदना आवश्यक हो, तो कई ज्योतिषाचार्य भगवान शनिदेव का स्मरण करने, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करने की सलाह देते हैं. यह धार्मिक आस्था पर आधारित उपाय हैं.

शनिवार को किन कार्यों को शुभ माना जाता है?

शनिदेव की पूजा और मंत्र जाप.

जरूरतमंदों को दान देना.

काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान.

पीपल के वृक्ष की पूजा.

हनुमान चालीसा का पाठ.

क्या केवल जूते खरीदने से अशुभ फल मिलते हैं?

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, किसी एक कार्य के आधार पर जीवन में शुभ या अशुभ परिणाम तय नहीं होते. व्यक्ति के कर्म, व्यवहार और निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए केवल लोकमान्यताओं के आधार पर डरने की आवश्यकता नहीं है.

शनिवार को जूते खरीदने को लेकर कई धार्मिक और लोकमान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में इसे लेकर स्पष्ट निषेध नहीं मिलता. यदि आप इन परंपराओं में विश्वास रखते हैं, तो उनका पालन कर सकते हैं. वहीं व्यावहारिक जीवन में किसी भी निर्णय को विवेक और आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

FAQ

क्या शनिवार को जूते खरीदना अशुभ माना जाता है?

कुछ धार्मिक और लोकमान्यताओं में ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका स्पष्ट उल्लेख प्रमुख धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता.

क्या इससे शनि दोष बढ़ता है?

इसका कोई प्रमाणित धार्मिक या वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है.

अगर शनिवार को जूते खरीदने पड़ जाएं तो क्या करें?

कुछ लोग शनिदेव का स्मरण, दान या पूजा करने की सलाह देते हैं. यह धार्मिक आस्था पर आधारित है.

शनिवार को कौन-से कार्य शुभ माने जाते हैं?

शनिदेव की पूजा, दान, हनुमान चालीसा का पाठ और जरूरतमंदों की सहायता करना शुभ माना जाता है.