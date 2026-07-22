Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: साध्य योग में चमकेगी इन 6 राशियों की किस्मत

Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि (भदाली नवमी) पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज रात 11:03 बजे तक स्वाति नक्षत्र और शाम 06:41 बजे तक अति शुभ 'साध्य योग' का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेंगे, जिससे मेष, वृषभ, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में अभूतपूर्व सफलता मिलने के योग बन रहे हैं.

हालांकि, दोपहर 12:27 से दोपहर 02:10 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय अवधि में किसी भी नए जोखिम भरे निवेश या शुभ कार्य की शुरुआत करने से बचें. आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आज का करियर, बिजनेस, लव और हेल्थ राशिफल.

22 जुलाई 2026 को किन राशियों की किस्मत चमक सकती है?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार आज इन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है-

मेष राशि

वृषभ राशि

तुला राशि

धनु राशि

मकर राशि

कुंभ राशि

मेष राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से सातवें (साझेदारी, वैवाहिक जीवन और जनसंपर्क) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल बहुत मजबूत रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग रहेगा, जो आपके जटिल से जटिल कार्यों को भी सुगमता से सिद्ध करेगा.

करियर (Career)

सातवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आज दफ्तर में आपकी नेटवर्किंग और सार्वजनिक संबंधों में जबरदस्त निखार आएगा. सहकर्मियों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ टीम वर्क में काम करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा. आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को साध्य योग के दौरान सतर्कता से निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज का दिन नए क्लाइंट्स से जुड़ने और अपनी योजनाओं के विस्तार का है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए अच्छा माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से उत्तर दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि के स्वामी मंगल वृषभ राशि (दूसरे भाव) में यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं, जो अचानक वित्तीय फैसलों के लिए उकसा सकते हैं. सातवां चंद्रमा और साध्य योग लाभ के अवसर देंगे, लेकिन दोपहर में राहुकाल और 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त का प्रभाव रहेगा. इस अशुभ समय में शेयर बाजार में अत्यधिक आक्रामक ट्रेडिंग या रिस्की निवेश से दूरी बनाकर रखें.

रिलेशनशिप (Relationship)

वैवाहिक और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही मधुर और यादगार रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और प्रगाढ़ता बढ़ाएगा. यदि किसी पुराने विषय पर मनमुटाव था, तो आज बातचीत के जरिए वह पूरी तरह सुलझ जाएगा. शाम का समय जीवनसाथी या पार्टनर के साथ घूमने या डिनर के लिए बेहतरीन है.

Gen Z

मेष राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल नेटवर्किंग, नए कोलैबोरेशंस और अपनी पब्लिक इमेज को बूस्ट करने का है. चंद्रमा का गोचर आपकी पर्सनालिटी में आकर्षण लाएगा. हालांकि, राहुकाल के समय ऑनलाइन शॉपिंग में फिजूलखर्ची करने या किसी विवादित मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपकी ऊर्जा और शारीरिक क्षमता अच्छी बनी रहेगी. स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपके दिमाग को संतुलित रखेगा. वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और निचले पेट या कमर में हल्का खिंचाव महसूस होने पर योग और स्ट्रेचिंग का सहारा लें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, गुलाबी

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा (घास) चढ़ाना और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके करियर और आर्थिक जीवन को और अधिक समृद्ध बनाएगा.

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वृषभ राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से छठे (रोग, ऋण, शत्रु और प्रतिस्पर्द्धा) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत और अनुकूल रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपको चुनौतियों पर विजय और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से छठे भाव का चंद्रमा आपको ऑफिस की राजनीति और विरोधियों पर हावी रखेगा. आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन से पेंडिंग पड़े सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता या बदलाव करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कामों को दोपहर के कुलिक काल या सुबह के अनुकूल समय में निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन पुराने कर्ज निपटाने और कानूनी या कागजी अड़चनों को सुलझाने के लिए बेहतरीन है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए शुभ है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में जल्दबाजी या आक्रामक बनने के लिए उकसा सकती है. हालांकि साध्य योग से लाभ के योग हैं, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज थोड़ी परिपक्वता दिखाने की जरूरत है. छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी छोटी-छोटी बातों पर बहस करा सकता है, इसलिए जीवनसाथी और परिजनों के साथ अपनी भाषा में सौम्यता बनाए रखें. शाम को साध्य योग के प्रभाव से स्थितियां शांत होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी.

Gen Z

वृषभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने डेली रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ गोल्स पर फोकस करने का है. चंद्रमा का गोचर आपकी वर्क एथिक को मजबूत बनाएगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहस या विवाद में न पड़ें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पेट, पाचन या कमर के निचले हिस्से में हल्की असुविधा महसूस हो सकती है. स्वाति नक्षत्र और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए अपने खानपान में सात्विकता बनाए रखें, बाहर का खाना टालें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, चमकीला हरा

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और मोदक/बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना आपके करियर और व्यवसाय के सभी विघ्न दूर करेगा.

मिथुन राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से पंचम (बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपकी बौद्धिक क्षमताओं और निर्णयों को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से पंचम भाव के चंद्रमा का गोचर आज आपके भीतर नए आइडियाज, क्रिएटीविटी और प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स को निखारेगा. दफ्तर में आपके अभिनव विचारों की सराहना होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस समय सीमा में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें. आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए जरूरी कार्यों को सुबह के समय या साध्य योग के दौरान निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन नए कमर्शियल आइडियाज, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और नए सौदों की प्लानिंग के लिए बहुत अनुकूल है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए शुभ माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि में बुध (पुनर्वसु नक्षत्र) स्वराशि में स्थित हैं और बारहवें भाव में मंगल-यूरेनस की युति अचानक खर्चों का संकेत देती है. पंचम चंद्रमा और साध्य योग से निवेश में लाभ के मौके मिलेंगे, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल का साया रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में अत्यधिक जोखिम या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

प्रेम और पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद आनंददायक और सकारात्मक रहेगा. पंचम भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में मधुरता और गहराई लाएगा. जीवनसाथी और बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा. यदि किसी प्रोजेक्ट या पारिवारिक योजना पर बात चल रही है, तो आज उसमें सहमति बनेगी.

Gen Z

मिथुन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी क्रिएटीविटी दिखाने, कंटेंट क्रिएशन और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपके मूड को बहुत ऊर्जावान और फ्रेश रखेगा. हालांकि, राहुकाल के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन ट्रिगर या बिना सोचे-समझे कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन सामान्यतः अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए पेट में गैस या एसिडिटी से बचने के लिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. इसके साथ ही गणेश जी को मोदक या हरी इलायची चढ़ाना आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा.

कर्क राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से चौथे (सुख, माता, वाहन और संपत्ति) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल मजबूत और शुभ रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपके मानसिक तनाव को दूर कर कार्यों में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से चौथे भाव का चंद्रमा आज आपको दफ्तर में मानसिक स्थिरता और काम में एकाग्रता प्रदान करेगा. आपके काम का माहौल सुखद रहेगा और वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने या नए एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कामों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाहन, इंटीरियर डेकोरेशन और घरेलू सामान से जुड़े कारोबारियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक सौदों के लिए अनुकूल है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में जल्दबाजी करने के लिए उकसा सकती है. चौथा चंद्रमा और साध्य योग लाभ के संकेत दे रहे हैं, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से घर-परिवार में आत्मीयता बढ़ेगी और माताजी का पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और शाम का समय परिवार के साथ किसी घरेलू विषय पर सुखद चर्चा में बीतेगा.

Gen Z

कर्क राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल स्पेस में रहने, सेल्फ-केयर पर ध्यान देने और घर के माहौल का आनंद लेने का है. चंद्रमा का गोचर आपको इमोशनली स्टेबल रखेगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे या ऑनलाइन ट्रिगर पर प्रतिक्रिया देने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी. फिर भी, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए छाती में सर्दी, कफ या सुस्ती से बचें. अपने खानपान को सात्विक रखें और पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, क्रीम

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और हरा फल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा.

सिंह राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन और रात तक बनी रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से तीसरे (पराक्रम, संवाद, साहस और भाई-बहन) भाव में गोचर करेंगे. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपके पराक्रम और प्रयासों को सीधी सफलता प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का चंद्रमा आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन और नेटवर्किंग को बहुत मजबूत बनाएगा. दफ्तर में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यों को सुबह के समय या साध्य योग के दौरान ही पूरा करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन मार्केटिंग, नए क्लाइंट्स से संपर्क साधने और बिजनेस प्रमोशन के लिए बेहद उत्तम है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से उत्तर दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से दसवें (कर्म) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय मामलों में आक्रामक और साहसी बना सकती है. हालांकि साध्य योग से लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल का समय रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा छोटे भाई-बहनों और मित्रों के साथ आपके संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत में स्पष्टता और मधुरता रहेगी, जिससे पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. शाम का समय परिवार के साथ आनंददायक बीतेगा.

Gen Z

सिंह राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने, कंटेंट शेयर करने और अपनी स्किल्स को शोकेस करने का है. चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन ट्रिगर या अवांछित बहस से खुद को दूर रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल अच्छा रहेगा. आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए गले में खराश या कंधों में खिंचाव से बचने के लिए सावधान रहें, संतुलित खानपान लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: नारंगी, गहरा पीला

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके पराक्रम और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा.

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कन्या राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से दूसरे (धन, परिवार और वाणी) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका धनबल और वाणी का प्रभाव काफी मजबूत रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आर्थिक और व्यापारिक योजनाओं में सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दूसरे भाव का चंद्रमा आज आपकी संवाद शैली, भाषा और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहद प्रभावशाली बनाएगा. दफ्तर में सहकर्मी और उच्च अधिकारी आपकी तार्किक बातों से सहमत होंगे.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता या निर्णय लेने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यों को सुबह के समय या साध्य योग के दौरान निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रुका हुआ धन वापस पाने, नए क्लाइंट्स से बातचीत करने और वित्तीय संतुलन बनाने के लिए बहुत शुभ है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए अनुकूल माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से नवम (भाग्य) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में थोड़ा आक्रामक बना सकती है. दूसरे चंद्रमा और साध्य योग से धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी मधुर रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार में सौहार्द और खुशहाली लाएगा. जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय मिठास बनी रहेगी और किसी पारिवारिक संपत्ति या धन संबंधी विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. शाम का समय परिवार के सदस्यों के साथ खुशनुमा बीतेगा.

Gen Z

कन्या राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने पर्सनल फाइनेंस, बजट मैनेजमेंट और सेविंग्स प्लान करने के लिए बहुत अच्छा है. चंद्रमा का गोचर आपकी फाइनेंस प्लानिंग को प्रैक्टिकल बनाएगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर विवादित टिप्पणी या कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. फिर भी, दूसरे भाव में चंद्रमा और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए खानपान पर थोड़ा ध्यान दें. गले में खराश, दांतों में हल्की तकलीफ या पाचन की समस्या से बचने के लिए सात्विक भोजन लें और बासी या अत्यधिक ठंडे खाद्य पदार्थों से परहेज करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और हरी इलायची अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपकी वाणी में मिठास लाएगा और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा.

यह भी पढ़ें- कन्या राशि का छमाही राशिफल 2026: जुलाई से दिसंबर तक करियर, धन, स्वास्थ्य और परिवार का संपूर्ण राशिफल

तुला राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और शुभ रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

करियर (Career)

आपकी ही राशि में चंद्रमा का गोचर आज आपको कार्यस्थल पर अधिक आकर्षक, ऊर्जावान और प्रभावशाली बनाएगा. सीनियर्स और सहकर्मी आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा फैसला लेने या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद ही निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने, साझेदारी को मजबूत करने और नए ग्राहकों से जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यावसायिक लेन-देन के लिए शुभ माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से अष्टम भाव में मंगल और यूरेनस की युति अचानक उतार-चढ़ाव का संकेत देती है. हालांकि आपकी ही राशि में चंद्रमा और साध्य योग का सहयोग रहेगा, लेकिन दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा. लग्न के चंद्रमा से आपके व्यवहार में सौम्यता आएगी, जिससे जीवनसाथी और परिजनों के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और शाम का समय परिवार के साथ किसी सुखद आयोजन में बीता सकते हैं.

Gen Z

तुला राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सेल्फ-केयर, पर्सनल ग्रूमिंग और अपनी पर्सनालिटी को निखारने का है. चंद्रमा का गोचर आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा. हालांकि, राहुकाल के समय सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के ऑनलाइन विवाद या ट्रोल्स से दूरी बनाए रखें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. लग्न का चंद्रमा आपको तरोताजा महसूस कराएगा. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सिरदर्द या आंखों की थकान से बचने के लिए उचित आराम लें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: सफेद, हल्का नीला

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और सफेद मिष्ठान अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके जीवन में खुशहाली और संतुलन लाएगा.

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वृश्चिक राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से बारहवें (व्यय, हानि, विदेश और अध्यात्म) भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आज आपको अपनी योजनाओं में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग रहेगा, जो आध्यात्मिक शांति और दूरगामी सोच के लिए शुभ है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बारहवें भाव का चंद्रमा आपको दूर की यात्राओं, विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से लाभ दिला सकता है. हालांकि, दफ्तर में कागजी कार्यवाही और डेटा संबंधी कार्यों में अति-सावधानी बरतें. आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा,

इसलिए इस अवधि में नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता या बदलाव करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए जरूरी कार्यों को सुबह के समय या साध्य योग के दौरान ही निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपने खर्चों को नियंत्रित करने और बजट मैनेजमेंट पर ध्यान देने का है. विदेशों या सुदूर क्षेत्रों से व्यापार करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो नियमित लेन-देन के लिए ठीक है.

आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से सप्तम भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक मामलों में जल्दबाजी या रिस्की फैसले लेने के लिए उकसा सकती है. बारहवें चंद्रमा के कारण अचानक बड़े खर्च या नुकसान की संभावना रहती है.

दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज थोड़ी परिपक्वता दिखाने की जरूरत है. बारहवें भाव का चंद्रमा बातचीत में छोटी-छोटी गलतफहमियां ला सकता है, इसलिए जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बहसबाजी से बचें. शाम को साध्य योग के प्रभाव से मन शांत होगा और आपसी समझ बेहतर बनेगी.

Gen Z

वृश्चिक राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेने (डिजिटल डिटॉक्स), आत्ममंथन करने और अपने इनर-पीस पर ध्यान केंद्रित करने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बना सकता है. राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन विवाद या दूसरों के मुद्दों में बेवजह हस्तक्षेप करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आंखों में जलन, नींद की कमी या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. स्वाति नक्षत्र और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए पर्याप्त आराम लें, संतुलित सात्विक भोजन करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें.

लकी नंबर: 1, 9

लकी कलर: गहरा लाल, केसरिया

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और हरी मूंग की दाल या मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना आपके तनाव और विघ्नों को दूर करेगा.

यह भी पढ़ें- वृश्चिक राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या जीवन लेगा नई करवट? जानें करियर, धन और रिश्तों का भविष्य

धनु राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से ग्यारहवें (लाभ, आय, प्रगति और इच्छा पूर्ति) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और लाभप्रद रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपकी योजनाओं को पूर्णता और सिद्धि प्रदान करेगा.

करियर (Career)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके करियर में प्रगति और नए अवसरों के द्वार खोलेगा. दफ्तर में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों की सराहना करेंगे. आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा,

इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा समझौता करने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कामों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद ही पूरा करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज का दिन वित्तीय लाभ, नए सौदों और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए शुभ माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से छठे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको वित्तीय फैसलों में उतावला बना सकती है. हालांकि ग्यारहवें चंद्रमा और साध्य योग से धन लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, फिर भी दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी आनंददायक और सौहार्दपूर्ण रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बड़े भाई-बहनों और मित्रों से पूर्ण सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे तथा किसी घरेलू योजना पर सकारात्मक चर्चा होगी. शाम का समय दोस्तों या परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

Gen Z

धनु राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपनी सोशल सर्कल बढ़ाने, नेटवर्किंग करने और ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अग्रणी रहने का है. चंद्रमा का गोचर आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन विवाद या ट्रोल्स में शामिल होने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित व सात्विक रखें, बाहर के भोजन से परहेज करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और बेसन के लड्डू या मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके करियर और आय में अपार वृद्धि दिलाएगा.

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मकर राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से दशम (कर्म, करियर, पिता और मान-प्रतिष्ठा) भाव में गोचर करेंगे,

जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और प्रभावकारी रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपके कर्मक्षेत्र में सिद्धि और सफलता दिलाएगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपके काम में गति, अनुशासन और प्रभाव लाएगा. दफ्तर में सीनियर्स और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा तथा आपकी मेहनत व कार्यकुशलता को पहचान मिलेगी.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने या नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद ही पूरा करें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों और कारोबारियों के लिए आज का दिन अपने ब्रांड का विस्तार करने, मार्केट में साख मजबूत करने और नए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए बेहद अनुकूल है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए शुभ माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से पांचवें (बुद्धि व निवेश) भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक फैसलों में बहुत अधिक साहसी या आक्रामक बना सकती है. हालांकि साध्य योग से लाभ के योग बनेंगे, फिर भी दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहेगा. दशम भाव का चंद्रमा पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग दिलाएगा. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा. शाम के समय साध्य योग के प्रभाव से पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा.

Gen Z

मकर राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन अपने करियर गोल्स सेट करने, नई स्किल्स सीखने और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स (जैसे LinkedIn) पर एक्टिव रहने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का गोचर आपको अपने काम के प्रति फोकस रखेगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय किसी भी ऑनलाइन गॉसिप या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. साध्य योग के प्रभाव से आप मानसिक रूप से मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को संतुलित रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और घुटनों या जोड़ों में खिंचाव होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा जामुनी

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और शमी पत्र या बेसन के लड्डू अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि लाएगा.

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कुंभ राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से नवम (भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा) भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपका चंद्रबल अत्यंत मजबूत और अनुकूल रहेगा. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग बना रहेगा, जो आपके धार्मिक, आध्यात्मिक और उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों को सिद्धि प्रदान करेगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके भाग्य के द्वार खोलेगा. दफ्तर में आपकी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और सीनियर्स आपके प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा सकते हैं.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा कार्य शुरू करने या नया अनुबंध साइन करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण आधिकारिक कार्यों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद ही पूरा करें.

बिजनेस (Business)

व्यापार के मामले में आज का दिन दूरगामी व्यावसायिक योजनाओं, लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राओं और नए अनुबंधों के लिए बहुत शुभ है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो व्यापारिक लेन-देन के लिए अनुकूल माना जाता है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए बिजनेस से जुड़ी किसी भी जरूरी यात्रा के लिए उत्तर दिशा में जाने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से चौथे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको प्रॉपर्टी या वित्तीय मामलों में अचानक फैसले लेने के लिए उकसा सकती है. हालांकि नवम चंद्रमा और साध्य योग से भाग्य का साथ मिलेगा, फिर भी दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया बड़ा निवेश या शॉर्ट-टर्म स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद और धार्मिक रहेगा. नवम भाव का चंद्रमा परिवार में किसी आध्यात्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बनवा सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और पिता या गुरुतुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ दिलाएगा. शाम के समय साध्य योग के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Gen Z

कुंभ राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन उच्च शिक्षा, ऑनलाइन कोर्सेज और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बेहतरीन है. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा. हालांकि, राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी संवेदनशील या विवादित पोस्ट पर कमेंट करने से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका शारीरिक और मानसिक बल बहुत अच्छा रहेगा. साध्य योग के प्रभाव से आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. फिर भी, वर्षा ऋतु के इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खानपान को सात्विक रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और पैरों या जांघों में थकान होने पर उचित आराम लें.

लकी नंबर: 8, 5

लकी कलर: नीला, आसमानी

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और हरा फल अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करना आपके भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएगा तथा कार्यों में सफलता दिलाएगा.

यह भी पढ़ें- कुंभ राशि का छमाही राशिफल: जुलाई से दिसंबर 2026 में क्या बदलेगा आपका भविष्य, करियर और कमाई का गणित?

मीन राशिफल, 22 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

बुधवार, 22 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन व रात तक रहेगी. आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रात 23:03:56 तक बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि यानी आपकी राशि से आठवें (गूढ़ विषय, अचानक बदलाव और शोध) भाव में गोचर करेंगे, इसलिए आज के दिन किसी भी कार्य में उतावलापन दिखाने के बजाय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. इसके साथ ही शाम 18:41:39 तक साध्य योग रहेगा, जो आध्यात्मिक साधना और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आठवें भाव में चंद्रमा का गोचर आज आपको दफ्तर में रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बैक-एंड सपोर्ट और गुप्त रणनीतियों पर काम करने के लिए प्रेरित करेगा. अपने सहयोगियों के साथ संवाद में पारदर्शिता रखें और ऑफिस गॉसिप से दूरी बनाकर रखें.

आज दोपहर 12:27:22 से 14:10:06 तक राहु काल रहेगा, इसलिए इस दौरान नौकरी से जुड़ा कोई भी नया बड़ा सौदा या नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें. ध्यान दें कि आज पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को साध्य योग के दौरान सुबह या दोपहर बाद ही ध्यानपूर्वक निपटाएं.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन टैक्स, इंश्योरेंस, पुराने ऑडिट या कानूनी कागजी कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपयुक्त है. बालव करण शाम 18:08:26 तक रहेगा, जो नियमित व्यापारिक लेन-देन के लिए अनुकूल है. आज बुधवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए व्यावसायिक उद्देश्यों से उत्तर दिशा की ओर लंबी यात्रा करने से पूरी तरह परहेज करें.

शेयर MARKET और निवेश (Share Market & Investment)

आपकी राशि से तीसरे भाव में मंगल और यूरेनस की युति आपको आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी करने के लिए उकसा सकती है. आठवें चंद्रमा के कारण बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव की संभावना बनी रहती है. इसके अलावा दोपहर 11:59:58 से 12:54:46 तक दुष्टमुहूर्त व कुलिक काल और उसके बाद राहुकाल रहेगा. इस अशुभ समय अवधि में शेयर बाजार में नया भारी निवेश या शॉर्ट-टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आज थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है. आठवां चंद्रमा बातचीत में अचानक गलतफहमी या भावनात्मक उथल-पुथल ला सकता है. जीवनसाथी और ससुराल पक्ष के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय संयम बनाए रखें. शाम के समय साध्य योग के प्रभाव से परिस्थितियां सामान्य होंगी और मन को शांति मिलेगी.

Gen Z

मीन राशि के Gen Z और यंगस्टर्स के लिए आज का दिन आत्ममंथन करने, मिस्ट्री, साइकोलॉजी या किसी जटिल विषय की पढ़ाई करने और अपनी इनर-ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करने का है. चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट बना सकता है. राहुकाल और दुष्टमुहूर्त के समय सोशल मीडिया पर किसी भी ऑनलाइन बहस, ट्रोलिंग या अवांछित टिप्पणी से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको पेट में गैस, पाचन संबंधी परेशानी या शारीरिक सुस्ती महसूस हो सकती है. स्वाति नक्षत्र और वर्षा ऋतु के मौसम को देखते हुए बासी व बाहर के भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और वाहन या मशीनरी का प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, हल्का केसरिया

उपाय

बुधवार के दिन राहुकाल के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए सुबह भगवान गणेश को दूर्वा (घास) और हरी मूंग की दाल या मोदक अर्पित करें. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करना आपके सभी विघ्न दूर करेगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

आज का राशिफल (22 जुलाई 2026)- विशेष

22 जुलाई 2026 को स्वाति नक्षत्र और साध्य योग रहेगा तथा चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष, वृषभ, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है. दोपहर 12:27 से 2:10 बजे तक राहुकाल में नया शुभ कार्य या बड़ा निवेश शुरू करने से बचें.

22 जुलाई 2026-आज का राशिफल, FAQ

22 जुलाई 2026 को कौन सा नक्षत्र रहेगा?

22 जुलाई को रात 11:03 बजे तक स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

22 जुलाई 2026 को कौन सा शुभ योग बनेगा?

इस दिन शाम 6:41 बजे तक साध्य योग रहेगा.

आज किन राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है?

मेष, वृषभ, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए दिन अपेक्षाकृत अनुकूल रह सकता है.

22 जुलाई 2026 का राहुकाल कब है?

राहुकाल दोपहर 12:27 बजे से 2:10 बजे तक रहेगा.

राहुकाल में क्या नहीं करना चाहिए?

राहुकाल के दौरान नया शुभ कार्य, बड़ा अनुबंध या जोखिम भरा निवेश शुरू करने से बचना चाहिए.

आज चंद्रमा किस राशि में रहेगा?

चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में गोचर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.