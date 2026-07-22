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Vastu Tips: घर की इस छोटी-सी जगह का वास्तु बदल सकता है सुख-समृद्धि का संतुलन

Vastu Tips: घर बनाते समय लोग अक्सर एक ऐसी जगह के वास्तु पर ध्यान नहीं देते, जो घर की सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जुड़ी मानी जाती है. जानिए वास्तु शास्त्र के महत्वपूर्ण नियम और सही दिशा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 22 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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Vastu Tips: घर बनाते समय लोग रसोई, पूजा घर और मुख्य द्वार की दिशा पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन बाथरूम (स्नानघर) की सही दिशा को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का हर हिस्सा ऊर्जा का स्रोत होता है और अगर स्नानघर सही दिशा में बनाया जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि बाथरूम का गलत स्थान घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, जबकि सही दिशा में बना स्नानघर धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम किस दिशा में होना चाहिए और इससे जुड़े जरूरी नियम.

बाथरूम के लिए कौन-सी दिशा सबसे शुभ मानी जाती है?

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम (वायव्य कोण) बाथरूम बनाने के लिए सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है. यह दिशा वायु तत्व से जुड़ी होती है, इसलिए यहां स्नानघर होने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने में मदद मिलती है. इस दिशा में बना बाथरूम घर में आर्थिक संतुलन बनाए रखता है और धन-धान्य की कमी नहीं होने देता.

अगर किसी कारणवश उत्तर-पश्चिम दिशा में बाथरूम बनाना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा भी एक अच्छा विकल्प मानी जाती है. यह दिशा स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख के लिए शुभ मानी जाती है.

किन दिशाओं में नहीं बनवाना चाहिए बाथरूम?

वास्तु शास्त्र में कुछ दिशाओं को स्नानघर के लिए अशुभ माना गया है.

ईशान कोण (उत्तर-पूर्व)

उत्तर-पूर्व दिशा को घर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है. यह स्थान पूजा, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. इसलिए इस दिशा में बाथरूम बनवाने से घर की शुभ ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. इससे आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और पारिवारिक असंतुलन बढ़ सकता है.

दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य)

दक्षिण-पश्चिम दिशा स्थिरता और मजबूती का प्रतीक मानी जाती है. इस स्थान पर बाथरूम होने से आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और परिवार में तनाव बढ़ने की संभावना मानी जाती है. इसलिए इस दिशा से बचने की सलाह दी जाती है.

पानी की निकासी किस दिशा में होनी चाहिए?

सिर्फ बाथरूम की दिशा ही नहीं, बल्कि पानी की निकासी (Water Drainage) भी वास्तु में महत्वपूर्ण मानी जाती है.

वास्तु के अनुसार स्नानघर का पानी हमेशा पूर्व, उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा की ओर निकलना शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मकता कम होती है.

टॉयलेट सीट की सही दिशा क्या हो?

अगर बाथरूम में शौचालय भी बना है, तो उसकी दिशा का भी विशेष महत्व बताया गया है.

वास्तु के अनुसार टॉयलेट सीट इस प्रकार होनी चाहिए कि उपयोग करते समय व्यक्ति का मुख उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर रहे. ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बेहतर माना जाता है.

बाथरूम के लिए कौन-से रंग शुभ माने जाते हैं?

रंग भी घर की ऊर्जा पर प्रभाव डालते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम में हल्के और शांत रंगों का उपयोग करना शुभ माना जाता है.

इन रंगों को प्राथमिकता दी जा सकती है—

  • हल्का नीला
  • सफेद
  • क्रीम

ये रंग साफ-सफाई, ताजगी और सकारात्मकता का अहसास कराते हैं. वहीं बहुत गहरे या अत्यधिक चमकीले रंगों से बचने की सलाह दी जाती है.

साफ-सफाई का रखें विशेष ध्यान:-

वास्तु शास्त्र में स्वच्छता को भी शुभ ऊर्जा का आधार माना गया है. अगर बाथरूम गंदा, सीलनयुक्त या बदबूदार रहता है तो यह नकारात्मक वातावरण का कारण बन सकता है.

इसलिए ध्यान रखें कि—

बाथरूम हमेशा साफ और सूखा रहे.
पानी का रिसाव लंबे समय तक न होने दें.
उचित वेंटिलेशन और रोशनी की व्यवस्था रखें.
नियमित रूप से सफाई करें ताकि ताजगी बनी रहे.

क्या सही दिशा का बाथरूम वास्तव में लाभ देता है?

वास्तु शास्त्र पारंपरिक भारतीय स्थापत्य ज्ञान पर आधारित है. इसकी मान्यताओं के अनुसार घर की सही दिशा और संतुलित ऊर्जा जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला सकती है. हालांकि, इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है. इसलिए इन्हें धार्मिक और पारंपरिक विश्वास के रूप में समझना उचित है. अगर नया घर बनवा रहे हैं या रेनोवेशन की योजना बना रहे हैं, तो वास्तु के इन नियमों को ध्यान में रखना कई लोग शुभ मानते हैं.

FAQs

Q1. वास्तु शास्त्र के अनुसार बाथरूम के लिए सबसे शुभ दिशा कौन-सी है?
Ans: वास्तु के अनुसार उत्तर-पश्चिम (वायव्य) और पश्चिम दिशा बाथरूम के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

Q2. किन दिशाओं में बाथरूम बनाने से बचना चाहिए?
Ans: उत्तर-पूर्व (ईशान) और दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) दिशा में बाथरूम बनाना वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता.

Q3. बाथरूम के वास्तु में दिशा के अलावा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
Ans: पानी की निकासी सही दिशा में हो, हल्के रंगों का उपयोग करें और बाथरूम की नियमित साफ-सफाई बनाए रखें.

यह भी पढ़े- Vastu Shastra: वास्तु पुरुष की 45 शक्तियां कैसे ये ऊर्जाएं बदल सकती हैं घर और जीवन की दिशा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 22 Jul 2026 08:05 AM (IST)
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