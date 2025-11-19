अमावस्या तिथि को विशेषरूप से पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान-ध्यान और व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी के साथ ही खास दिन पर कई लोग व्रत भी रखते हैं. मान्यता है कि, सही नियमों का पालन कर अमावस्या का व्रत रखने से पितरों की कृपा मिलती है और मन-आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं.