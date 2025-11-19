एक्सप्लोरर
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर रख रहे हैं व्रत, तो जान लें क्या खाएं और क्या नहीं
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर को है. इस दिन पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान और व्रत का महत्व है. जो लोग अमावस्या पर व्रत रखते हैं, वे जान लें क्या खाएं और क्या नहीं.
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025
Published at : 19 Nov 2025 03:31 PM (IST)
