हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMargashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर रख रहे हैं व्रत, तो जान लें क्या खाएं और क्या नहीं

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर रख रहे हैं व्रत, तो जान लें क्या खाएं और क्या नहीं

Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर को है. इस दिन पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान और व्रत का महत्व है. जो लोग अमावस्या पर व्रत रखते हैं, वे जान लें क्या खाएं और क्या नहीं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 19 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर को है. इस दिन पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान और व्रत का महत्व है. जो लोग अमावस्या पर व्रत रखते हैं, वे जान लें क्या खाएं और क्या नहीं.

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025

1/7
मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. यह हिंदू धर्म की पवित्र और विशेष तिथि मानी जाती है. इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर 2025 को पड़ रही है.
मार्गशीर्ष अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. यह हिंदू धर्म की पवित्र और विशेष तिथि मानी जाती है. इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या गुरुवार 20 नवंबर 2025 को पड़ रही है.
2/7
अमावस्या तिथि को विशेषरूप से पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान-ध्यान और व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी के साथ ही खास दिन पर कई लोग व्रत भी रखते हैं. मान्यता है कि, सही नियमों का पालन कर अमावस्या का व्रत रखने से पितरों की कृपा मिलती है और मन-आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं.
अमावस्या तिथि को विशेषरूप से पितृ कार्य, दान-पुण्य, स्नान-ध्यान और व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी के साथ ही खास दिन पर कई लोग व्रत भी रखते हैं. मान्यता है कि, सही नियमों का पालन कर अमावस्या का व्रत रखने से पितरों की कृपा मिलती है और मन-आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं.
3/7
यदि आप भी गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रख रहे हैं तो यह जान लीजिए कि व्रत के दौरान आप किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.
यदि आप भी गुरुवार को मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत रख रहे हैं तो यह जान लीजिए कि व्रत के दौरान आप किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए.
4/7
शास्त्रों में व्रत के दौरान खान-पान के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. अमावस्या व्रत के दौरान पूर्ण रूप से फलाहार का पालन करना चाहिए. आप मौसमी फल, जूस, मखाना, मेवा-मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं.
शास्त्रों में व्रत के दौरान खान-पान के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. अमावस्या व्रत के दौरान पूर्ण रूप से फलाहार का पालन करना चाहिए. आप मौसमी फल, जूस, मखाना, मेवा-मिष्ठान आदि का सेवन कर सकते हैं.
5/7
अमावस्या का व्रत सात्त्विकता और पवित्रता का प्रतीक है. व्रत में कई लोग सेंधा नमक से बनी चीजें, कट्टू के आटे की रोटी, खीर आदि भी खाते हैं. लेकिन व्रत में केवल हल्का भोजन ही करना चाहिए.
अमावस्या का व्रत सात्त्विकता और पवित्रता का प्रतीक है. व्रत में कई लोग सेंधा नमक से बनी चीजें, कट्टू के आटे की रोटी, खीर आदि भी खाते हैं. लेकिन व्रत में केवल हल्का भोजन ही करना चाहिए.
6/7
व्रत के दौरान अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, चना समेत, ऊड़द जैसी दालें वर्जित हैं. कुछ सब्जियां जैसे लौकी, टिंडा, पालक आदि भी नहीं खाई जातीं.
व्रत के दौरान अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, चना समेत, ऊड़द जैसी दालें वर्जित हैं. कुछ सब्जियां जैसे लौकी, टिंडा, पालक आदि भी नहीं खाई जातीं.
7/7
इसके अलावा व्रत में सामान्य नमक, प्याज-लहसुन, अंडा या मांस-मछली, अत्यधिक तेलयुक्त चीजें और पैकेट फूड जैसे-नूडल्स, बिस्टिक, ब्रेड, नमकीन, चिप्स आदि भी नहीं खानी चाहिए.
इसके अलावा व्रत में सामान्य नमक, प्याज-लहसुन, अंडा या मांस-मछली, अत्यधिक तेलयुक्त चीजें और पैकेट फूड जैसे-नूडल्स, बिस्टिक, ब्रेड, नमकीन, चिप्स आदि भी नहीं खानी चाहिए.
Published at : 19 Nov 2025 03:31 PM (IST)
Tags :
Amavasya 2025 Margashirsha Amavasya 2025 Aghan Amavasya 2025

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Pollution: 'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
'ये बच्चों को गैस चैंबर में डालने जैसा होगा', प्रदूषण के बीच स्कूलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर क्या बोला SC?
महाराष्ट्र
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
मुंबई: कांग्रेस पर भड़की सपा, 'सिर्फ लेना चाहती है, देना नहीं', अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान
क्रिकेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं? BCCI ने जारी किया हेल्थ अपडेट
बॉलीवुड
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
धर्म और जाति को लेकर ऐश्वर्या राय ने दिया बड़ा बयान, पीएम नरेंद्र मोदी के छुए पैर
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
क्या किराएदार आपके मकान पर कर सकता है दावा, जानें इसे लेकर क्या है नया नियम?
हेल्थ
Self Medication: खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
खुद से दवा लेने की आदत पड़ सकती है सेहत पर भारी, जानें क्यों बेअसर हो रहीं दवाएं?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget