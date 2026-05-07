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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोMangal Gochar 2026: मंगल का मेष राशि में गोचर, इन 4 राशियों के अगले 45 दिन ऐश में कटेंगे

Mangal Gochar 2026: मंगल का मेष राशि में गोचर, इन 4 राशियों के अगले 45 दिन ऐश में कटेंगे

Mangal Gochar 2026: सेनापति मंगल 11 मई 2026 को अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 21 जून तक यहीं विराजमान रहेंगे. मंगल का मेष में जाना कुछ राशियों के लिए भाग्योदय का समय है.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 07 May 2026 12:11 PM (IST)
Mangal Gochar 2026: सेनापति मंगल 11 मई 2026 को अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 21 जून तक यहीं विराजमान रहेंगे. मंगल का मेष में जाना कुछ राशियों के लिए भाग्योदय का समय है.

मंगल गोचर 2026

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11 मई को दोपहर 12.47 पर मंगल स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे. इसके अलगे दिन मंगलवार भी है जो बजरंगबली का दिन है. मंगल का ये गोचर कुछ राशियों के लिए अति शुभ माना जा रहा है.
11 मई को दोपहर 12.47 पर मंगल स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे. इसके अलगे दिन मंगलवार भी है जो बजरंगबली का दिन है. मंगल का ये गोचर कुछ राशियों के लिए अति शुभ माना जा रहा है.
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कुछ राशियों के लिए यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. खासकर छात्रों के लिए यह गोचर अनुकूल प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं.
कुछ राशियों के लिए यह समय प्रोफेशनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला साबित हो सकता है. खासकर छात्रों के लिए यह गोचर अनुकूल प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं.
Published at : 07 May 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Mars Transit MANGAL DEV Rashifal 2026 Mangal Gochar 2026

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