Aaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ, करियर में आएगा बड़ा अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी खुशियां
Aquarius Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में बड़ी सफलता और नौकरी में अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे, आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिलने के योग हैं? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी.
भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा आराम करने से थकान महसूस नहीं होगी.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ और लाभदायक रहेगा. ग्राहकों का भरोसा इतना मजबूत होगा कि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ सकती है. बड़े सप्लायर्स भी आपकी शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार हो सकते हैं. यदि नई शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय शुभ रहेगा. नए अनुबंध, व्यापार विस्तार और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग हैं. आपकी रणनीति और निर्णय क्षमता प्रतिस्पर्धियों से आपको आगे रखेगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी. किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी क्षमता वैश्विक स्तर पर सामने आएगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को ग्राहकों और जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपके नए और दूरदर्शी विचारों को वरिष्ठ प्रबंधन तुरंत स्वीकार कर सकता है, जिससे करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. साथी के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित जातक विवाह को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. बचत में वृद्धि होगी और लंबे समय की वित्तीय योजनाएं भी सफल हो सकती हैं.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. रिसर्च, विज्ञान और नई तकनीक से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: रेड.
अशुभ अंक: 3.
उपाय:
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मसूर की दाल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, वैवाहिक जीवन में सुख और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा.
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