धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ, करियर में आएगा बड़ा अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी खुशियां

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ, करियर में आएगा बड़ा अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी खुशियां

Aquarius Horoscope: क्या 10 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में बड़ी सफलता और नौकरी में अंतरराष्ट्रीय अवसर मिलेंगे, आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिलने के योग हैं? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Jul 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 8:17 बजे तक रहेगी, इसके बाद योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

भरणी नक्षत्र दोपहर 1:15 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, धृति योग और शूल योग जैसे संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय रखेंगे. मानसिक रूप से भी आप उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा आराम करने से थकान महसूस नहीं होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ और लाभदायक रहेगा. ग्राहकों का भरोसा इतना मजबूत होगा कि उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ सकती है. बड़े सप्लायर्स भी आपकी शर्तों पर व्यापार करने के लिए तैयार हो सकते हैं. यदि नई शाखा खोलने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 बजे और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय शुभ रहेगा. नए अनुबंध, व्यापार विस्तार और बाजार में प्रतिष्ठा बढ़ने के प्रबल योग हैं. आपकी रणनीति और निर्णय क्षमता प्रतिस्पर्धियों से आपको आगे रखेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी. किसी अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी क्षमता वैश्विक स्तर पर सामने आएगी. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को ग्राहकों और जनता का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपके नए और दूरदर्शी विचारों को वरिष्ठ प्रबंधन तुरंत स्वीकार कर सकता है, जिससे करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. साथी के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित जातक विवाह को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन बहुत शुभ रहेगा. व्यापार से अच्छा लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. बचत में वृद्धि होगी और लंबे समय की वित्तीय योजनाएं भी सफल हो सकती हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. रिसर्च, विज्ञान और नई तकनीक से जुड़े छात्रों को विशेष सफलता मिल सकती है. स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा से संबंधित शुभ समाचार मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: रेड.
अशुभ अंक: 3.

उपाय:
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल या मसूर की दाल का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, करियर में सफलता, वैवाहिक जीवन में सुख और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Jul 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 10 July 2026: व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ, करियर में आएगा बड़ा अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी खुशियां
व्यापार में मिलेगा जबरदस्त लाभ, करियर में आएगा बड़ा अवसर, रिश्तों में बढ़ेगी खुशियां
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 10 July 2026: व्यापार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी में रहें सतर्क, जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान
व्यापार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नौकरी में रहें सतर्क, जल्दबाजी से हो सकता है बड़ा नुकसान
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 10 July 2026: व्यापार में बनेंगे करोड़ों के अवसर, करियर में मिलेगी नई पहचान, प्रेम जीवन होगा मजबूत
व्यापार में बनेंगे करोड़ों के अवसर, करियर में मिलेगी नई पहचान, प्रेम जीवन होगा मजबूत
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 10 July 2026: व्यापार में बनेंगी बड़ी डील्स, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, विरोधियों पर मिलेगी जीत
व्यापार में बनेंगी बड़ी डील्स, नौकरी में बढ़ेगा प्रभाव, विरोधियों पर मिलेगी जीत
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ट्रेन के 'सुहागरात कोच' का बवाल ! | Train Honeymoon Coach Video
Monsoon Alert | Weather: भारी बारिश से कहीं सड़कें बनी तालाब, कहीं घरों में घुसा पानी | Delhi Rain
Monsoon Alert | Flood 2026 | Janhit: चमकते वादे, डूबी सड़कें...स्मार्ट सिटी की कड़वी हकीकत | Rain
UP Election 2027: रोजगार और महंगाई के मुद्दे छोड़ 'सनातन' पर होगा यूपी चुनाव? | Akhilesh Yadav
PM Modi in Australia: Melbourne में पीएम ने गिनाईं भारत की उपलब्धियां | Operation Sindoor |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
दिल्ली-NCR पानी-पानी, देश भर में आसमानी आफत की कहानी; कहीं लगा जाम, कहीं करंट से गई जान
विश्व
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच अयातुल्ला अली खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
बदले की आग में उबल रहा ईरान, मशहद में नम आंखों के बीच खामनेई को किया गया सुपुर्द-ए-खाक
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
बांकीपुर उपचुनाव: कार-बाइक, सोना-चांदी, BJP प्रत्याशी अभिषेक सिन्हा की संपत्ति कितनी? 10वीं तक की पढ़ाई
क्रिकेट
ZIM vs BAN: जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
जिम्बाब्वे का एक और धमाका, बांग्लादेश को 13 रन से हराकर जीती सीरीज; कर दिया बड़ा कारनामा
बॉलीवुड
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
'इक्का' की स्क्रीनिंग में दिखीं सनी देओल की पत्नी पूजा, अक्षय खन्ना को लेकर एक्टर ने कहा ये
विश्व
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
चीन की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, 28 लोगों की जलकर मौत, सामने आया खौफनाक Video
विश्व
Explained: ...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज स्ट्रेट नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
...तो जंग की वजह सिर्फ तेल और होर्मुज नहीं! ईरानी जमीन के नीचे दबा कौन सा 'खजाना' चाहते ट्रंप?
विश्व
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
गगनयान से 5G तक और ऑपरेशन सिंदूर से ग्रो मोर-अचीव मोर तक…, मेलबर्न में पीएम मोदी की बड़ी बातें
ENT LIVE
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए लिया स्टैंड
ENT LIVE
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का दमदार अंदाज़, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
Raghav Juyal का नया अंदाज, Bhai Tera Star Hai का ट्रेलर रिलीज़
ENT LIVE
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
Gautami बोलीं, अपनी अलग पहचान ही सबसे बड़ी ताकत है
ENT LIVE
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Gaurav Khanna और Akanksha Chamola का होगा आमना-सामना
Embed widget